Клоппу выдвинуто обвинение в «ненадлежащем поведении» за слова о судье Тирни. Тренер «Ливерпуля» должен дать FA ответ до пятницы

У Юргена Клоппа из-за слов про судью Пола Тирни возникли проблемы с FA.

Главный тренер « » после матча с «Тоттенхэмом» (4:3) в 34-м туре осудил рефери из-за предвзятости и неподобающих комментариев.

В связи с этим ассоциация Англии официально предъявила обвинения в «ненадлежащем поведении». Немецкий специалист должен до пятницы дать пояснения.

Клопп о 4:3 с «Тоттенхэмом»: «Ливерпулю» все сошло с рук благодаря Жоте, надо играть лучше. Но я не знаю, что судья Тирни имеет против нас. Сказанное им мне ненормально»

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд