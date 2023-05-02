Клоппу выдвинуто обвинение в «ненадлежащем поведении» за слова о судье Тирни. Тренер «Ливерпуля» должен дать FA ответ до пятницы
У Юргена Клоппа из-за слов про судью Пола Тирни возникли проблемы с FA.
Главный тренер «Ливерпуля» после матча с «Тоттенхэмом» (4:3) в 34-м туре АПЛ осудил рефери из-за предвзятости и неподобающих комментариев.
В связи с этим Футбольная ассоциация Англии официально предъявила Клоппу обвинения в «ненадлежащем поведении». Немецкий специалист должен до пятницы дать пояснения.
Клопп о 4:3 с «Тоттенхэмом»: «Ливерпулю» все сошло с рук благодаря Жоте, надо играть лучше. Но я не знаю, что судья Тирни имеет против нас. Сказанное им мне ненормально»
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