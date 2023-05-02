Клоппу выдвинуто обвинение в «ненадлежащем поведении» за слова о судье Тирни. Тренер «Ливерпуля» должен дать FA ответ до пятницы

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп судьи Футбольная ассоциация Англии Пол Тирни Футбол

У Юргена Клоппа из-за слов про судью Пола Тирни возникли проблемы с FA.

Главный тренер «Ливерпуля» после матча с «Тоттенхэмом» (4:3) в 34-м туре АПЛ осудил рефери из-за предвзятости и неподобающих комментариев.

В связи с этим Футбольная ассоциация Англии официально предъявила Клоппу обвинения в «ненадлежащем поведении». Немецкий специалист должен до пятницы дать пояснения.

Клопп о 4:3 с «Тоттенхэмом»: «Ливерпулю» все сошло с рук благодаря Жоте, надо играть лучше. Но я не знаю, что судья Тирни имеет против нас. Сказанное им мне ненормально»

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33 комментария

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Александр Нижников
лучше бы взялись за судейство
+32
-1
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Андрей Белый
Какой-то бред, если честно. То есть когда судьи косячат, бьют игроков и вообще ведут себя вызывающе, не говоря уже о предвзятости, то им хватает простого извинения. А тут ополчились на тренера из-за эмоций, плюс Клопп признал свою неправоту. Чего они ожидают от него - я понять не могу. На коленях прощенья просить перед зажравшимися судьями? Я, кстати, как и Юрген, не могу понять, чего тут бучу разводить в новостях из-за всего этого. Игровой момент, тренер сорвался, обьяснился после матча, извинился - и всё. Нет, блин, обиделись. Я, может, и не прав, но когда сами судьи косячат, а фанаты недовольны решениями ПО ДЕЛУ, то такого всплеска эмоций нет. А тут, блин, Клопп нехороший, Клопп должен что-то ещё до пятницы им сделать. Ну не крысы?
+21
-1
+20
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А.В. Бубнов
Судейскому кабинету следует подарить зеркало
+20
-3
+17
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White Bone
Тот момент когда футбольной ассоциации Англии хочется показать жест Семеоне)))
+7
0
+7
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Андрей Белый
Ответ Футбол Вечность
не давно один судья локтем ударил робертсона и это просто проигноировали
А я о чем. Ну реально ведь бред
+5
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Футбол Вечность
Ответ Андрей Белый
Какой-то бред, если честно. То есть когда судьи косячат, бьют игроков и вообще ведут себя вызывающе, не говоря уже о предвзятости, то им хватает простого извинения. А тут ополчились на тренера из-за эмоций, плюс Клопп признал свою неправоту. Чего они ожидают от него - я понять не могу. На коленях прощенья просить перед зажравшимися судьями? Я, кстати, как и Юрген, не могу понять, чего тут бучу разводить в новостях из-за всего этого. Игровой момент, тренер сорвался, обьяснился после матча, извинился - и всё. Нет, блин, обиделись. Я, может, и не прав, но когда сами судьи косячат, а фанаты недовольны решениями ПО ДЕЛУ, то такого всплеска эмоций нет. А тут, блин, Клопп нехороший, Клопп должен что-то ещё до пятницы им сделать. Ну не крысы?
не давно один судья локтем ударил робертсона и это просто проигноировали
+5
0
+5
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Mike Eydis
Фаааассссс его!!!!!!! Забить камнями! Распять! Как он посмел! САМОГО святого тирни!!!! Покуситься на непогрешимого честейшего, почти что со сверкающим нимбом арбитра! Который ну совсем, ну нисколечки не против Ливерпуля и совсем не за Манчестер. ХАХАХА👿
+5
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Zakfor
Ответ Футбол Вечность
не давно один судья локтем ударил робертсона и это просто проигноировали
вишенка на торте в том, что там была та же самая бригада Пола Тирни.
+3
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Buba
Ответ ман сити фейк
Надеюсь накажут неадеквата по заслугам
Надеешься, потому что обидно за лучших друзей кабинет сити?
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Андрей Белый
Ответ Александр Андреев
Аудио-переговоры судей пишутся. Прослушали уже. Или по твоему на это недели нужны?
Ты так и не сказал, откуда ты эту инфу достал. А насчёт неделей имхо им нужно не только прослушать разговоры, а ещё провести оценку разговора, если нужно наказать кого-то - оценить, каким оно будет, сообщить клубу либо человеку о решении и уже потом решать, опубликовывать ли решения условной комиссии в прессе. Если по серьёзному разобрать все эти аспекты имхо должна уходить неделя, а не два дня после матча. Если нет - высок шанс вероятности, что решение принято предвзято. Хотя не обязательно. И не обязательно я прав, я в кулуары английской федерации не вхожу, я от обычной логики отталкиваюсь.
+2
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Marat_NJL
Когда-то Валера косплеил Клоппа, а теперь Клопп Валеру))
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vals1702
молодец Клопп все правильно. https://www.90min.com/posts/jurgen-klopp-vs-paul-tierney-history-liverpool-manager-premier-league-referee
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мс-мешок
демократия)))
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Амина Ибрагимова
Давайте тогда за конченные судейства будем устраивать суды, а не извиняться. Это тупо выглядит со стороны FA. За ужасные судейства матчей АПЛ они ничего не делают, а за то что тренер решил выплеснуть эмоции, нужно делать скандал!!!
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Андрей Белый
Ответ Gato17
Клопп постоянно ведёт себя вызывающе, выбегает из технической зоны, выбегает на поле, орет на судей и долгое время ему это сходило с рук, за что других тренеров наказывали, на минуточку, так что странно слышать претензии.
Гвардиолу наказывали? Моуринью наказывали? Лэмпарда наказывали? Симеоне наказывали? Конте наказывали? Если да - прошу в комментарии конкретные примеры. И почему-то раньше Клоппа за его эмоции тоже не наказывали, насколько я помню. Плюс Клопп приносит извинения за многие свои подобные действия. Фанаты ведь с ума сходят на трибунах. Клопп тоже человек, и пусть он професионал, порой даже его захватывают чувства. Я не пойму, зачем разжигать этот конфликт.
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mansur_axe
Вся хвалебная европейская демократия
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Футбол Вечность
Ответ White Bone
Тот момент когда футбольной ассоциации Англии хочется показать жест Семеоне)))
яйца))
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Blaumerc
Ответ Футбол Вечность
яйца))
Кохонес))
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Александр Андреев
Тут в комментах люди не понимают даже, за что Клопп дискву получит. лол)
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Сеиль Алмабек
Ответ Андрей Белый
Какой-то бред, если честно. То есть когда судьи косячат, бьют игроков и вообще ведут себя вызывающе, не говоря уже о предвзятости, то им хватает простого извинения. А тут ополчились на тренера из-за эмоций, плюс Клопп признал свою неправоту. Чего они ожидают от него - я понять не могу. На коленях прощенья просить перед зажравшимися судьями? Я, кстати, как и Юрген, не могу понять, чего тут бучу разводить в новостях из-за всего этого. Игровой момент, тренер сорвался, обьяснился после матча, извинился - и всё. Нет, блин, обиделись. Я, может, и не прав, но когда сами судьи косячат, а фанаты недовольны решениями ПО ДЕЛУ, то такого всплеска эмоций нет. А тут, блин, Клопп нехороший, Клопп должен что-то ещё до пятницы им сделать. Ну не крысы?
в данном случае ты клопп ты должен страдать 🥲🤖👍🤲
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Андрей Белый
Ответ Александр Андреев
Нет Клопп хороший, взял ложно обвинил Тирни в том, что Тирни что ему сказал "нехорошее". В итоге провели расследование, оказалось что Тирни действовал по уставу и ничего такого не говорил. Клевета получается от Клоппа. Закономерная дисква Клоппа за ложь.
Мне интересно, где ты эту инфу откопал. Просто имхо расследование за одну неделю не проводится. Либо это проплаченное расследование, конечно же.
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Александр Андреев
Ответ Андрей Белый
Ты так и не сказал, откуда ты эту инфу достал. А насчёт неделей имхо им нужно не только прослушать разговоры, а ещё провести оценку разговора, если нужно наказать кого-то - оценить, каким оно будет, сообщить клубу либо человеку о решении и уже потом решать, опубликовывать ли решения условной комиссии в прессе. Если по серьёзному разобрать все эти аспекты имхо должна уходить неделя, а не два дня после матча. Если нет - высок шанс вероятности, что решение принято предвзято. Хотя не обязательно. И не обязательно я прав, я в кулуары английской федерации не вхожу, я от обычной логики отталкиваюсь.
Как меня парят такие душные типы как ты, которым нужна какая-то инфа. Какая тебе #### инфа нужна, когда об этом во всех открытых источниках пишут, что переговоры судей уже послушали. Тут ситуация не позволяет медлить. Клопп своим поведением запустил реакцию которая очень негативно влияет на футбол в целом.
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