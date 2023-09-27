Капитан «Челси» Джеймс оскорбил судью после поражения от «Виллы», ему выдвинуты обвинения. Защитник пропускал игру из-за травмы

FA обвинила Риса Джеймса в оскорблении судьи после матча с «Астон Виллой».

В воскресном матче 6-го тура «Челси» уступил « » со счетом 0:1.

Как утверждает ассоциация Англии, после игры , который не принимал участия в матче из-за травмы, вступил в стычку с арбитром Джарредом Джиллеттом в подтрибунном помещении. Сообщается, что защитник « » использовал оскорбительную, грубую и нецензурную лексику в адрес судьи.

Капитан лондонцев может представить свой ответ на обвинения до 29 сентября.

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