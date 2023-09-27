Капитан «Челси» Джеймс оскорбил судью после поражения от «Виллы», ему выдвинуты обвинения. Защитник пропускал игру из-за травмы

Теги Челси Астон Вилла премьер-лига Англия судьи Футбольная ассоциация Англии Рис Джеймс Джарред Джиллетт Футбол

FA обвинила Риса Джеймса в оскорблении судьи после матча с «Астон Виллой».

В воскресном матче 6-го тура АПЛ «Челси» уступил «Астон Вилле» со счетом 0:1.

Как утверждает Футбольная ассоциация Англии, после игры Рис Джеймс, который не принимал участия в матче из-за травмы, вступил в стычку с арбитром Джарредом Джиллеттом в подтрибунном помещении. Сообщается, что защитник «Челси» использовал оскорбительную, грубую и нецензурную лексику в адрес судьи.

Капитан лондонцев может представить свой ответ на обвинения до 29 сентября.

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8 комментариев

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Витя Арахес
по Джеймсу рад что он злиться и переживает за Челси но надо ругать напарников а не судью
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Borillaz
Какие все нежные и обидчивые стали... Противно аж...
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Under
Ответ Roman Araslanov
«I’m the captain of the fucking team!»-Говорил Джеймс
ну в оригинале же не так было
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Zlatan Ibra
Ответ Borillaz
Какие все нежные и обидчивые стали... Противно аж...
А где тут нежность? Чтобы наехать на судью в подтрибунке, учитывая последствия нужны яйца, ну и тупость тоже нужна, её тут, возможно, даже больше. Ну а то, что судья всё это внёс в протокол, дак у него есть эта возможность, у федерации есть возможность защищать своего судью, по-моему, тут никакой нежности, чисто бизнес.
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Borillaz
Ответ Zlatan Ibra
А где тут нежность? Чтобы наехать на судью в подтрибунке, учитывая последствия нужны яйца, ну и тупость тоже нужна, её тут, возможно, даже больше. Ну а то, что судья всё это внёс в протокол, дак у него есть эта возможность, у федерации есть возможность защищать своего судью, по-моему, тут никакой нежности, чисто бизнес.
Да, да, да. И 10-20 лет никто судей не оскорблял, о ужас, матом?! Только не припомню таких истерик. Ибо у них тогда яйца были не обижаться, а понимать, что это всего лишь эмоции, без которых футбол - не футбол. А сейчас бедняжки каждый чих бегут в протокол вписывать. Забывая, что сами порой несут ответственность за эти эмоции своими неадекватными решениями. Мир лицемеров и обиженок. Тьфу.
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