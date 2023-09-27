Капитан «Челси» Джеймс оскорбил судью после поражения от «Виллы», ему выдвинуты обвинения. Защитник пропускал игру из-за травмы
FA обвинила Риса Джеймса в оскорблении судьи после матча с «Астон Виллой».
В воскресном матче 6-го тура АПЛ «Челси» уступил «Астон Вилле» со счетом 0:1.
Как утверждает Футбольная ассоциация Англии, после игры Рис Джеймс, который не принимал участия в матче из-за травмы, вступил в стычку с арбитром Джарредом Джиллеттом в подтрибунном помещении. Сообщается, что защитник «Челси» использовал оскорбительную, грубую и нецензурную лексику в адрес судьи.
Капитан лондонцев может представить свой ответ на обвинения до 29 сентября.
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