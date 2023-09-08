Ван Дейк дисквалифицирован еще на матч и оштрафован на 100 тысяч фунтов за оскорбление арбитра в матче с «Ньюкаслом»

Вирджил ван Дейк пропустит ближайший матч «Ливерпуля» из-за дисквалификации.

Защитник мерсисайдского клуба был удален в матче 4-го тура против « » (2:1).

После удаления нидерландец, как сообщили в (FA), «проявил неуважение к судье, используя в его адрес оскорбительную риторику».

Решением футбольной ассоциации защитник « » дополнительно дисквалифицирован на один матч и оштрафован на 100 тысяч фунтов.

«Защитник признал, что действовал ненадлежащим образом и использовал оскорбительные выражения в адрес официального лица матча после удаления», – сообщили в FA.

Таким образом, не примет участие в предстоящем матче «Ливерпуля» против «Вулверхэмптона», а до этого он не сыграл с «Астон Виллой» из-за автоматической дисквалификации за удаление.

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