Ван Дейк дисквалифицирован еще на матч и оштрафован на 100 тысяч фунтов за оскорбление арбитра в матче с «Ньюкаслом»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия дисквалификации судьи Футбольная ассоциация Англии Вирджил ван Дейк Футбол

Вирджил ван Дейк пропустит ближайший матч «Ливерпуля» из-за дисквалификации.

Защитник мерсисайдского клуба был удален в матче 4-го тура АПЛ против «Ньюкасла» (2:1).

После удаления нидерландец, как сообщили в Футбольной ассоциация Англии (FA), «проявил неуважение к судье, используя в его адрес оскорбительную риторику».

Решением футбольной ассоциации защитник «Ливерпуля» дополнительно дисквалифицирован на один матч и оштрафован на 100 тысяч фунтов.

«Защитник признал, что действовал ненадлежащим образом и использовал оскорбительные выражения в адрес официального лица матча после удаления», – сообщили в FA.

Таким образом, Вирджил ван Дейк не примет участие в предстоящем матче «Ливерпуля» против «Вулверхэмптона», а до этого он не сыграл с «Астон Виллой» из-за автоматической дисквалификации за удаление.

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11 комментариев

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Stereophonics89
Ответ charly001
Его 3-4 дневная зарплата
матч пропуска тут всё-таки основное наказание
деньги - это чисто номинально
я думаю, что он бы и больше заплатил, чтобы играть
+4
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+4
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А.В. Бубнов
Он ведь спросил, это грёбанная шутка, а не сказал ты грёбанный шутник.
Или всё же прошёл по нему вне поля?
+3
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+3
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charly001
Его 3-4 дневная зарплата
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Виталий Ан
Удаление на мой взгляд правильное. Но более чем уверен что оно не как не повлияло на результат. Не сфолил бы Ван Дейк гола бы все равно не было бы. Остались бы при равных составах Ливерпуль бы все равно победил.
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Комрон Махбубов
что то поменялось если я не ошибаюсь он получил прямую красную а в апл ща прямую красную дают три матча дисквалификации или поменяли на матч
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Alex Sarus
на деньги купить бы судьям окуляры
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Admin Admin
Ответ Momos
Правильно, негры понимают только язык силы. В следующий раз убирать хлопок отправят.
да где он негр, снежок?)
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Rick Sorkin
Ответ Комрон Махбубов
что то поменялось если я не ошибаюсь он получил прямую красную а в апл ща прямую красную дают три матча дисквалификации или поменяли на матч
Три матча за грубый фол, а там расценили как фол последней надежды
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