«Бавария» возобновила переговоры о новом контракте с Дэвисом. Защитник интересен «Реалу», «Сити», «Челси»
«Бавария» заинтересована в продлении контракта с Альфонсо Дэвисом.
По сведениям журналистов Тоби Альтшаффля и Кристиана Фалька, мюнхенцы возобновили переговоры с защитником.
На прошлой неделе агент футболиста встречался со спортивным директором чемпионов Германии Кристофом Фройндом. Отмечается, что позиции сторон сближаются.
Ранее сообщалось, что подписать Дэвиса хотят «Реал», «Манчестер Сити» и «Челси».
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