«Бавария» возобновила переговоры о новом контракте с Дэвисом. Защитник интересен «Реалу», «Сити», «Челси»

«Бавария» заинтересована в продлении контракта с Альфонсо Дэвисом.

По сведениям журналистов Тоби Альтшаффля и Кристиана Фалька, мюнхенцы возобновили переговоры с защитником.

На прошлой неделе агент футболиста встречался со спортивным директором чемпионов Германии Кристофом Фройндом. Отмечается, что позиции сторон сближаются.

Ранее сообщалось, что подписать хотят « », « » и « ».

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?