«Бавария» возобновила переговоры о новом контракте с Дэвисом. Защитник интересен «Реалу», «Сити», «Челси»

Теги Бавария Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Альфонсо Дэвис Кристоф Фройнд Футбол

«Бавария» заинтересована в продлении контракта с Альфонсо Дэвисом.

По сведениям журналистов Тоби Альтшаффля и Кристиана Фалька, мюнхенцы возобновили переговоры с защитником.

На прошлой неделе агент футболиста встречался со спортивным директором чемпионов Германии Кристофом Фройндом. Отмечается, что позиции сторон сближаются.

Ранее сообщалось, что подписать Дэвиса хотят «Реал», «Манчестер Сити» и «Челси».

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
j30
Ответ войд
Дэвис будет дураком если останется в Баварии)
а что плохого , он будет стабильно бундеслигу выигрывать каждый год
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alim Alim
Ответ dr. cage
Бавария должна приложить максимум усилий для продления Дэвиса, наверно даже больше, чем при трансфере Кейна.. Иначе реально будет смешно,что в последние годы Реал приходит и забирает у Баварии одного из лидеров как конфетку у второклашки.. Да и не только Реал, к слову..
Если вы о Кроосе и Алабе то на счет Тони это сегодня кажется ошибкой, но тогда он играл десятку и никто и не думал его опускать ниже. А на месте десятки тогда появился его ровестник Мюллер. И когда Тони просил личку как у основных ему отказали и продали за копейки в Реал. На счет Алабы это вообще смешно. Когда то очень давно во времена Хайнкеса он был отличным ЛЗ, но как центральный он никакой, да и с потерей скорости на фланге тоже уже не сможет сыграть
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий