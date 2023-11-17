Бельгия — Азербайджан: прогноз на матч 19 ноября 2023, Квалификация чемпионата Европы

19 ноября, в воскресенье, сборная Бельгии на своем поле примет Азербайджан в заключительном матче квалификации чемпионата Европы 2024 года. Встреча пройдет на стадионе короля Бодуэна в Брюсселе и начнется в 20:00 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: Ф1 (-2); ТБ 3.

Бельгия

Сборная Бельгии одна из первых решила задачу выхода на континентальное первенство. В семи играх команда Доменико Тедеско набрала 17 очков и в матче с Азербайджаном будет решать локальную задачу — занять первое место в своей группе.

Предыдущий тур бельгийцы пропускали, и их обогнала сборная Австрии, которая добилась победы над Эстонией (2:0) и уже завершила квалификацию. Так что перед последним матчем Бельгия отстает от австрийцев на два очка.

Перед матчем с Азербайджаном бельгийцы провели домашний товарищеский матч против Сербии и выиграли 1:0. Победный гол забил нападающий клуба из чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Шабаб» Янник Карраско.

Также личную задачу в предстоящем матче будет решать Ромелу Лукаку. Нападающий бельгийцев забил в этом отборочном цикле десять голов и делит первое место с Криштиану Роналду. Наверняка форвард итальянской «Ромы», который подвергся жесткой критике за свою игру на чемпионате мира в Катаре, хочет стать единоличным победителем снайперской гонки.

Прогноз на матч Португалия – Исландия

Азербайджан

Азербайджан давно лишился шансов на попадание на Евро, но в последнем матче сенсационно на своем разгромил Швецию — 3:0.

Перед матчем хозяева поля были явными андердогами, на их победу коэффициент варьировался от 8 до 9, но, тем не менее, даже в меньшинстве они смогли забить три безответных мяча скандинавам. При этом дублем отметился экс-игрок российских клубов — «Сатурна», «Крыльев Советов» и «Спартака» — Эмин Махмудов.

Азербайджанцы догнали по очкам Швецию, но остались на четвертом месте. В первом матче в Швеции команда Джанни де Бьязи уступила 0:5 и по разнице мячей все-таки идет ниже северян.

Бельгия — Азербайджан: прогноз на матч

Букмекерская компания BetBoom дает следующие коэффициенты на предстоящий поединок:

Победа Бельгии — 1.09

Ничья — 10.8

Победа Азербайджана — 30.59

Аналитики не видят иного варианта, как победа Бельгии в предстоящем матче. Вопрос лишь с каким счетом.

Можно предположить, что бельгийцы захотят порадовать своих болельщиков в последнем матче года и много забить. Так что можно поставить на хозяев с форой – 2 за 1.51.

Также хорошим вариантом выглядит ставка ТБ 3 за 1.72.

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