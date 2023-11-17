Где смотреть Сборная Бельгии – сборная Азербайджана, во сколько прямая трансляция матча, Евро 2024 отборочный турнир 19 ноября
В воскресенье, 19 ноября, сыграют сборная Бельгии и сборная Азербайджана в рамках Евро 2024 Отборочного Турнира.
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- Игра пройдет на стадионе «Король Бодуэн».
- Встречу будут в прямом эфире показывать канал Матч Премьер и Матч Футбол 2.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют сборная Бельгии – сборная Азербайджана
- Начало матча запланировано на 20:00 по московскому времени.
Сборная Азербайджана: все новости
Евро 2024 отборочный турнир: все новости
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