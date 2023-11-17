Португалия — Исландия: прогноз на матч 19 ноября 2023, квалификация к ЕВРО-2024

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19 ноября 2023 года в Лиссабоне состоится матч 10 тура квалификации к ЧЕ-2024 по футболу. Португальцы в родных стенах на стадионе «Жозе Альваладе» будут принимать Исландию. Матч будет обслуживать судейская бригада во главе с греческим рефери Анастасиос Папапетру. Начало поединка запланировано на 22:45 по московскому времени.

Сборные Португалии и Исландии образно говоря проведут товарищескую встречу, которая уже ничего не решает с точки зрения продолжения участия в турнире. Если Португалия уверенно заняла 1 строчку и прошла на главный турнир, то Исландия потерпела неудачу и уже не сыграет больше на этом турнире. Кто сможет вычерпать больше мотивации из предстоящего матча и набрать в свою копилку очередные очки, мы узнаем совсем скоро.

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Рекомендуемые ставки: Ф1 (-1,5), ТБ (2,5).

Португалия

 

Португальская сборная по звездности игроков состава и ее глубине – несомненно одна из лучших сборных в мире. Криштиану Роналду все в строю команды в свои 38 лет и он за последний год уже принес много знаковых побед своему новому клубу «Аль-Наср» и даже выиграл с ними трофей. Помимо Криша в сборной Португалии можно отметить Бернарду Силва, который очень быстро и качественно развивает атаки команды и очень хорош в завершении атак, что он и демонстрирует уже не первый года и в своем клубе «Манчестер Сити», с которым недавно победил в Лиге Чемпионов. Жоау Феликс все также неплох, в текущем сезоне он играет в «Барселоне» и там он в атакующей игре на ведущих ролях. Диогу Жота из «Ливерпуля» тоже выглядит довольно неплохо, а вместе с ним и Бруну Фернандеш из «Манчестер Юнайтед». Все же в атакующей линии у португальцев просто феноменальный набор игроков, что приходится убирать в запас очень достойных игроков.

В прошлом турнире квалификации к Чемпионату Европы 2020 Португалия не была такой мощной командой, способной всех разносить на своем пути и в группе они заняли лишь 2 место, уступив первое украинцам, набрав 17 баллов в 8 турах. А уже в финальной стадии ЧЕ-2020 Португалия чуть не вылетела на групповом этапе, где заняла 3 место, попав в группу смерти с Францией и Германией. Благо же 3 строчка им позволила попасть в плей-офф по дополнительным показателям. А там уже в плей-офф их в первой же стадии наказала Бельгия за их расточительность на старте турнира, победив их (1:0) и после чего португальцы бесславно покинули турнир.

В отборочном турнире к ЕВРО-2024 португальская сборная выступает очень успешно и еще за несколько туров до конца турнира она обеспечила себе участие в главном турнире ЧЕ-2024. В группе, где довольно качественные соперники, португальцы ни разу не совершили осечку и не потеряли ни одного очка и выиграли во всех 9 турах, набрав 27 баллов. Впечатляет и результативная игра команды на турнире и 34 забитых мяча, что в среднем почти 4 гола за матч. Да и в 9 матчах португальцы пропустили всего 2 гола в свои ворота, и то это было лишь в одном матче против сборной Словакии, а в 8 встречах они оставили свои ворота в неприкосновенности, что говорит о их качественной игре в защитных редутах. В последнем сыгранном матче с Лихтенштейном Роналду и Ко добились уверенной гостевой победы (2:0), где имели еще кучу моментов для взятия ворот, но все же нужное количество для победы поразило цель, после ударов Роналду и Канселу.

Результаты Португалии в 5 последних сыгранных матчах:

  • 16.11.23 Лихтенштейн — Португалия 0:2;
  • 16.10.23 Босния и Герцеговина — Португалия 0:5;
  • 13.10.23 Португалия — Словакия 3:2;
  • 11.09.23 Португалия — Люксембург 9:0;
  • 08.09.23 Словакия — Португалия 0:1.

Интересные статические факты Португалии:

  • В 9 последних матчах в активе команды победы с общим счетом (34:2);
  • В последних 4 сыгранных домашних матчах были виктории с общим счетом (19:2);
  • В последних 8 встречах португальцы в среднем забивают около 4 голов за матч;
  • В 9 из 10 последних встречах португальцев не забивают обе команды;
  • Португальцы не пропускают в 8 из 9 последних матчах;
  • В 3 из 4 последних матчах команды было забито 5 и более мячей за игру;
  • Команда отличается голом в 9 последних матчах.

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Исландия

 

Сборная Исландии в своем составе не имеет звезд мировой величины и даже по меркам Европы игроки достаточно средние. В основном футболисты представляют датский, бельгийский, английский и голландские чемпионаты. Из более менее известных европейский клубов можно отметить следующих футболистов: Харальдссон из «Лилль», Хлинссон из «Аякса», Гудмундссон из «Бернли», Самстед из «Твенте», Сигурдссон из «Блэкберна» и Рунарссон из «Кардифф Сити».

В прошлом квалификационном турнире к ЕВРО-2020 Исландии немного не хватило для того чтобы попасть в плей-офф турнира и побороться за выход на его основную стадию. Тогда в группе Н они заняли 3 строчку, набрав в 10 матчах 19 баллов. А выше в таблице оказалась Турция, у которой было 23 очка и Франция с 25 баллами в активе. Не такое большое отставание получилось от своих соперников у исландцев и они могли вполне зацепиться за 2 строчку, сыграв чуть удачливее в некоторых встречах. Команда тогда хоть и не блистала результативностью, забив всего 14 мячей в 10 турах, но в обороне играла достаточно прилично и пропустила всего 11 голов.

В текущем отборочном турнире к ЧЕ-2024 у Исландии была довольно сложная, но выполнимая задача: попасть в двойку лучших в своей группе из 6 команд. Понятно, что Португалия была явным фаворитом этой группы, а вот за 2 место в компании со Словакией, Люксембургом, Боснией ожидалась настоящая заруба. Но вот вторую строчку обеспечила уже себе Словакия за 1 тур до конца квалификации. Исландия же в группе выше 4 места уже не поднимется в таблице, перед последним туром у нее отставание в 1 балл от третьего Люксембурга. А вот на 5 строчку же спустится может, т.к. там у Боснии и Герцеговины на 1 балл в активе меньше, всего же Исландия набрала 10 очков в 9 турах первенства. У исландцев положительная разница забитых и пропущенных мячей (17:14). В последнем сыгранном 9 туре квалификации сборная Исландии в гостях проиграла Словакии (2:4), хотя открыла счет первой и вела в нем до 30 минуты встречи. Но провальный отрезок игры с 30 по 55 минуту перечеркнул шансы команды побороться за выход в главный турнир и в этот промежуток времени они пропустили 4 мяча.

Результаты Исландии в 5 последних сыгранных матчах:

  • 16.11.23 Словакия — Исландия 4:2;
  • 16.10.23 Исландия — Лихтенштейн 4:0;
  • 13.10.23 Исландия — Люксембург 1:1;
  • 11.09.23 Исландия — Босния Герцеговина 1:0;
  • 08.09.23 Люксембург — Исландия 3:1.

Интересные статические факты Исландии:

  • В 10 последних встречах в активе команды лишь 3 победы и при этом 6 поражений;
  • В последних 4 сыгранных матчах команда проиграла лишь в одном поединке;
  • В последних 2 играх в качестве гостей команда победила;
  • В 5 из 10 последних встречах исландцев не забивают обе команды;
  • В 2 последних матчах команды было забито 4 и более мячей за игру;
  • В последних 5 матчах команда в среднем забивает почти 2 гола;
  • Команда отличается голом в 5 последних поединках.

Португалия – Исландия: история личных встреч

 

Команды в истории очных противостояний провели между собой 4 поединка. У португальцев в активе 3 победы, при 1 ничейном исходе.

Португалия в среднем забивала в этих матчах 2.50 голов (10 забитых мячей), а Исландия 1.25 (5 мячей). Самая крупный победный счет в этих встречах была на стороне Португалии (5:3).

В сыгранных очных поединках сборные команды показали следующий результат:

  • 20.06.23 Исландия – Португалия (0:1).
  • 14.06.16 Португалия – Исландия (1:1).
  • 08.10.11 Португалия – Исландия (5:3).
  • 12.10.10 Исландия – Португалия (1:3).

В 4 сыгранных очных поединках исландцы лишь 1 раз смогли не проиграть португальцам, и было это лишь в 2016 году, в рамках ЕВРО-2016. А остальные матчи закончились победой Португалии.

В 2 из 4 очных матчах было забито 4 и более мяча. И в 3 из 4 играх обе команды забивали друг другу.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Португалия – Исландия

 

Аналитики БК выставляют явным фаворитом противостояния португальскую команду. Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:

  • Победа Португалии — 1.19;
  • Ничья — 7.21;
  • Победа Исландии — 16.25;
  • Ф1 (-1,5) — 1.60;
  • Ф1 (-2) — 1.95;
  • Ф2 (2,5) — 1.56
  • Ф2 (2) — 1.88;
  • ТБ (2,5) — 1.59;
  • ТМ (2,5) — 2.41;
  • ТБ (3) — 1.90;
  • ОЗ (да) — 2.39;
  • ОЗ (нет) — 1.58.

Для обеих команд предстоящий матч не имеет турнирной мотивации и поэтому жду от команд обоюдно острой игры в атакующий футбол. Но все же класс команд отличается на порядок и в родных стенах Португалия в последнее время выглядит очень мощно и думаю что она все же разгромно победит своего соперника, не испытывая никаких трудностей. В этом матче хорошей ставкой выглядит Ф1 (-1,5), тем более что за него дают довольно приличный коэффициент — 1.60.

Обе команды неплохо играют в атаке и в последних своих матчах они достаточно результативны. Хорошей ставкой, чтобы заключить пари, здесь будет и на ТБ (2,5), тем более что командам терять нечего и они постараются показать зрелище. На это событие дают очень хороший кэф 1.59.

Где смотреть матч Португалия – Исландия

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Португалия – Исландия
Дата проведения
19 ноября, 22.45, «Жозе Алваладе»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

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