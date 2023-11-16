Сиваков об объединенном турнире: «На «Спартак», «Зенит» и все остальные команды в Беларуси народ бы приходил»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия высшая лига Беларусь Михаил Сиваков Футбол

Михаил Сиваков высказался о возможном включении белорусских клубов в Мир РПЛ.

— В октябре министр спорта РФ Олег Матыцин сделал громкое заявление о том, что прорабатывается список белорусских команд, которые могут быть включены в чемпионат России по футболу. Вам как эта идея?

— Я слышал о ней, но не вникал в эту тему. Насколько понимаю, все это еще на уровне разговоров и к делу пока не перешло. Поэтому не вижу смысла анализировать и тратить на это время. Все это еще находится на уровне обсуждения. Когда появится что-то конкретное, тогда можно будет говорить.

— Но подавалась эта история так, что уже ведутся консультации с белорусским руководством.

— Понимаете, от консультаций до внедрения, думаю, пройдет не один год.

— Вы вообще представляете интеграцию белорусских клубов в российский чемпионат с учетом того, что ваш футбол, в отличие от нашего и от остального белорусского спорта, не отстранен от международных соревнований — клубы и сборная по-прежнему играют в европейских турнирах.

— Ну я и говорю: много нюансов. Это же все решается в кабинетах — там людям виднее, как это все должно выглядеть, как они хотят сделать. Мне анализировать нет смысла: сделают — хорошо, не сделают — мне от этого...

— А что выгоднее белорусским клубам: играть со «Спартаком» и «Зенитом» минимум два раза в сезон или играть в еврокубках, где ваши команды в последние годы даже в групповые этапы не без труда попадают?

— Думаю, на «Спартак», «Зенит» и все остальные команды у нас бы народ приходил. И это было бы очень интересно. Но опять же: у нас должна быть команда, должен быть выделен бюджет под эту команду, чтобы она соответствовала уровню РПЛ.

— Сейчас даже у БАТЭ и минского «Динамо» бюджеты не соответствуют РПЛ?

— Полагаю, что на сегодняшний день не соответствуют. К тому же я знаю, что у нас в Беларуси много лимитов и много чего сделано за последнее время, с чем я не согласен. Но такое видение футбола у нашей федерации. Поэтому и говорю, что обсуждать сейчас ситуацию с входом в РПЛ очень тяжело, – сказал белорусский защитник «Оренбурга».

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7 комментариев

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Дмитрий Рабко
Ответ Александр Зубков
Ну и смотри Белшину с Нафтаном тогда.
Зачем мне это смотреть ? Я на Чемпионат Беларуси уже лет семь как не хожу. Нет у нас тут футбола. Просто нет.
+2
-1
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jqzn88xn6n
Ответ Дмитрий Рабко
На "Зенит" бы я пошёл - потопил бы за питерских. А "Спартак" с ЦСКА, не говоря уже об условном "Ахмате" мне и даром не надо.
Тогда дома сиди
+3
-3
0
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Алексей Юрьевич
Ответ jqzn88xn6n
Тогда дома сиди
Алло, Широков, это ты?
0
0
0
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Пользователь Huawei
Ответ Дмитрий Рабко
На "Зенит" бы я пошёл - потопил бы за питерских. А "Спартак" с ЦСКА, не говоря уже об условном "Ахмате" мне и даром не надо.
Каждому своё. Я бы за Спартак потопил и за Нижний, тк живу в Нижнем. Кто-то за Сочи бы топил, кто-то за Урал, кто-то за Балтику. Итд.
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