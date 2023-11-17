Хавбек «Спартака» Зорин об аренде в минском «Динамо»: «Абаскаль попросил показать спартаковскую школу на просторах белорусского футбола. Вроде получается»

Теги Спартак премьер-лига Россия высшая лига Беларусь Динамо Минск Гильермо Абаскаль Даниил Зорин Футбол

Даниил Зорин рассказал об уходе из «Спартака» в аренду в минское «Динамо».

«Осознавал, что в сезоне у меня либо вообще не будет игрового времени, либо его будет крайне мало. Нужно было искать команду, где бы я чаще выходил на поле.

Я очень рад, что попал в основную команду, тренировался с одними из лучших футболистов в нашей стране, дебютировал в РПЛ и Кубке России. Благодарен Гильермо Абаскалю за то, что он поднял меня и Пашу [Мелешина] из дубля и дал шанс сыграть на взрослом уровне.

Тренер отвечает за результат и футболистов, которые выходят на поле. Я старался заслужить игровое время на тренировках. Но если тренер так решил...

Оглядываясь назад, думаю, это был правильный выбор. Гильермо пожелал мне удачи и сказал, чтобы я максимально проявил себя. Попросил показать спартаковскую школу на просторах белорусского футбола, ха-ха! Вроде получается», – сказал хавбек минского «Динамо».

Аренда Зорина в «Динамо» рассчитана до декабря 2023 года и не предусматривает права выкупа 19-летнего игрока.

В 5 матчах чемпионата Беларуси на счету Зорина 3 гола. Подробнее его статистика – здесь.

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6 комментариев

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Антон Бывалов
Очень хорошо себя показывает, надо возращать
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Three Days Grace
Ответ Антон Бывалов
Очень хорошо себя показывает, надо возращать
он зимой вернется в любом случае
+1
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Владимир Молявин
Удачи, Даниил!!!
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Peter Parker
Зорин игрок интересный, задатки есть, но пора принимать вызовы взрослого футбола. Главное, не переусердствовать и не затянуть в этим, как его приятель Мелешин. Павел заметно «перекачался», стал тяжелее и в целом пока не очень понимает, как использовать свое тело, ведь резкость раньше была его отличительной чертой.
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TIMOXA1979 TIMOXIN
Ответ Peter Parker
Зорин игрок интересный, задатки есть, но пора принимать вызовы взрослого футбола. Главное, не переусердствовать и не затянуть в этим, как его приятель Мелешин. Павел заметно «перекачался», стал тяжелее и в целом пока не очень понимает, как использовать свое тело, ведь резкость раньше была его отличительной чертой.
да он и так вроде не с детьми играет, главное играет, растёт, может выйдет на какой-то другой уровень
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Peter Parker
Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
да он и так вроде не с детьми играет, главное играет, растёт, может выйдет на какой-то другой уровень
Верно, не с детьми. Однако он сыграл лишь 15 матчей или 946 минут во взрослом футболе, так что пока это скорее адаптация.
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