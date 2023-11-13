Непомнящий о Соболеве: «Enfant terrible российского футбола. С огромным самомнением. Как Иванушка-дурачок порой ведет себя»

Теги Спартак премьер-лига Россия Валерий Непомнящий Квинси Промес Антон Зиньковский Александр Соболев Михаил Игнатов Спорт-Экспресс Гильермо Абаскаль Футбол

Валерий Непомнящий раскритиковал поведение Александра Соболева.

– Соболев присел на лавку по игровым причинам? Или воспитательная мера?

– Кроме Абаскаля никто не знает ответа на эти вопросы. Но мы видим, что Промес и Игнатов сейчас в порядке. Как и Зиньковский, которому Квинси освободил левый фланг.

А Соболев – enfant terrible (буквально – «ужасный ребенок» с французского – Sports.ru) российского футбола. С огромным самомнением. Порой ведет себя как Иванушка-дурачок. Возможно, Абаскаль действительно пытается его приструнить.

– Получится?

– Тут многое зависит от самого игрока. Он должен понять: незаменимых нет. Зимой «Спартак» может легко купить нового нападающего и окончательно Соболева зачехлить. Так что нельзя обижаться, вставать в позу. Нужно сжать зубы, перетерпеть и отвоевать место в старте.

Форвард-то сильный, забивной. Болельщики его любят, – сказал бывший главный тренер «Томи».

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50 комментариев

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dedushka
Ответ Toha1090
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Вы читать умеете?
Более вежливого и интеллигентного человека, чем Валерий Непомнящий, в нашем футболе не существует. И сейчас он высказался очень разумно и взвешенно.
Так что оскорбления существуют только в Вашем воображении.
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+61
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HK Traktor
Да не особо болельщики его любят, а в остальном прав дед.
+52
-12
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Best game on Earth
Валерий Кузьмич очень редко кого критикует, а практически всегда находит что-то хорошее сказать, даже когда вопросы журналистов настраивают именно на критику. Так что это звоночек для Соболева.
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a2wai
Да что с Соболева взять, обычный тупой инфантил. С таким поведением скоро будет играть в лигах ниже, потому что постепенно выходит за свой пик.
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Алексей Ненахов
Ответ HK Traktor
Да не особо болельщики его любят, а в остальном прав дед.
Да нормальный Соболь , когда не страдает ерундой , беда в том что он страдает этим на постоянке
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Ответ Саша Пушкин
Назови ты кого-нибудь инфант терриблом, да за такое в родном для Соболева Барнауле можно и по почкам получить!
А если гомосапиенсом назвать, вообще убьют.
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Саша Пушкин
Ответ Toha1090
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Назови ты кого-нибудь инфант терриблом, да за такое в родном для Соболева Барнауле можно и по почкам получить!
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И здесь и там
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да, если Спартак его упустит - это будет как с Дзюбой. По меркам рпл уровень Соболева очень высок, упустить такого игрока в самом расцвете - это будет провал о котором будут вспоминать долгие годы
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trashbox
Не понимаю, как Малахов или хотя бы Слуцкий могли прохлопать такое.
Собрали бы в студию Мостового, Соболева, Дзюбу, еще кого-то из много говорящих этих.
Можно Васю Уткина добавить - в качестве боксёрской груши, бгг
Это ж какой аншлаг был бы !!!
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Саша Пушкин
Ответ trashbox
Не понимаю, как Малахов или хотя бы Слуцкий могли прохлопать такое. Собрали бы в студию Мостового, Соболева, Дзюбу, еще кого-то из много говорящих этих. Можно Васю Уткина добавить - в качестве боксёрской груши, бгг Это ж какой аншлаг был бы !!!
Страна просто пока еще не готова к такому и медиамагнаты это понимают.
+5
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Данко Лазович
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абсолютно средний игрок для команд из второй восьмёрки, но раз вам так нравится, пусть и дальше усредняет уровень спартака. там таких уже много собралось))
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Petr Ivanov
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Восхищаться Соболевым? Это какое то новое извращение или просто сезонное расстройство?
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Groondler
анфан тупибль блин... а не террибль
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Kit244098
Здорово дед Соболя на землю опустил. Качественно))
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Йохан Чпохан
Ответ Toha1090
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ты читал вообще?
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Назар Игорь
Неприличными словами не выражаться !
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Владислав Ярлыков
Да большинство профессиональных спортсменов умом не блещут, давайте уж честно.
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Owen_the_Simple
Ответ SGS55
Вот мнения питерских здесь прямо заждались... А с другой стороны,- раз отметился, значит следит, интересуется ... и волнуется, что Соболь образумится... А, исходя из нынешнего положения вещей, отечественные игроки уровня Соболя уже в след.сезоне будут в дефиците. От того питерские и волнуются.
Сколько лет вы это "уж в следующем сезоне точно" пишете?
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Owen_the_Simple
Ответ Toha1090
Умею. Если вас Иванушкой-дурачком назвать и вам это покажется вежливо и интеллигентно, а также разумно и взвешано, то это конечно ваше дело.
У вас отсутствует важное логическое звено - причинность.
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SGS55
Ответ Данко Лазович
абсолютно средний игрок для команд из второй восьмёрки, но раз вам так нравится, пусть и дальше усредняет уровень спартака. там таких уже много собралось))
Вот мнения питерских здесь прямо заждались... А с другой стороны,- раз отметился, значит следит, интересуется ... и волнуется, что Соболь образумится...
А, исходя из нынешнего положения вещей, отечественные игроки уровня Соболя уже в след.сезоне будут в дефиците. От того питерские и волнуются.
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Катя СПб
Ответ Йохан Чпохан
да, Соболев отличный игрок. но корону ему и его товарищу Джикии, поправить не мешало бы
Поправить? А может быть снять совсем?
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optimus primus
Ответ mbauer
Мостовой занят, ему не до анфан террибля, у него альма матер)
«джон террибля к нам не поедет»
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Owen_the_Simple
Ответ interested
Игрок ниже среднего уровня культы наших футболистов, а она, как известно, невысока.
>наших футболистов

То ли дело их футболисты... Меж белых колонн в тогах бродят, о высоком говорят.
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interested
Игрок ниже среднего уровня культы наших футболистов, а она, как известно, невысока.
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Йохан Чпохан
да, Соболев отличный игрок. но корону ему и его товарищу Джикии, поправить не мешало бы
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