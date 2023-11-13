Непомнящий о Соболеве: «Enfant terrible российского футбола. С огромным самомнением. Как Иванушка-дурачок порой ведет себя»
Валерий Непомнящий раскритиковал поведение Александра Соболева.
– Соболев присел на лавку по игровым причинам? Или воспитательная мера?
– Кроме Абаскаля никто не знает ответа на эти вопросы. Но мы видим, что Промес и Игнатов сейчас в порядке. Как и Зиньковский, которому Квинси освободил левый фланг.
А Соболев – enfant terrible (буквально – «ужасный ребенок» с французского – Sports.ru) российского футбола. С огромным самомнением. Порой ведет себя как Иванушка-дурачок. Возможно, Абаскаль действительно пытается его приструнить.
– Получится?
– Тут многое зависит от самого игрока. Он должен понять: незаменимых нет. Зимой «Спартак» может легко купить нового нападающего и окончательно Соболева зачехлить. Так что нельзя обижаться, вставать в позу. Нужно сжать зубы, перетерпеть и отвоевать место в старте.
Форвард-то сильный, забивной. Болельщики его любят, – сказал бывший главный тренер «Томи».
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Более вежливого и интеллигентного человека, чем Валерий Непомнящий, в нашем футболе не существует. И сейчас он высказался очень разумно и взвешенно.
Так что оскорбления существуют только в Вашем воображении.
Собрали бы в студию Мостового, Соболева, Дзюбу, еще кого-то из много говорящих этих.
Можно Васю Уткина добавить - в качестве боксёрской груши, бгг
Это ж какой аншлаг был бы !!!
А, исходя из нынешнего положения вещей, отечественные игроки уровня Соболя уже в след.сезоне будут в дефиците. От того питерские и волнуются.
То ли дело их футболисты... Меж белых колонн в тогах бродят, о высоком говорят.