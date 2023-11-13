Непомнящий о Соболеве: «Enfant terrible российского футбола. С огромным самомнением. Как Иванушка-дурачок порой ведет себя»

Валерий Непомнящий раскритиковал поведение Александра Соболева.

– Соболев присел на лавку по игровым причинам? Или воспитательная мера?

– Кроме Абаскаля никто не знает ответа на эти вопросы. Но мы видим, что и сейчас в порядке. Как и , которому Квинси освободил левый фланг.

А – enfant terrible (буквально – «ужасный ребенок» с французского – Sports.ru) российского футбола. С огромным самомнением. Порой ведет себя как Иванушка-дурачок. Возможно, действительно пытается его приструнить.

– Получится?

– Тут многое зависит от самого игрока. Он должен понять: незаменимых нет. Зимой «Спартак» может легко купить нового нападающего и окончательно Соболева зачехлить. Так что нельзя обижаться, вставать в позу. Нужно сжать зубы, перетерпеть и отвоевать место в старте.

Форвард-то сильный, забивной. Болельщики его любят, – сказал бывший главный тренер «Томи».

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