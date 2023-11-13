Лунев об испуге после травмы колена: «В голове я уже закончил с футболом»

Андрей Лунев думал, что травмировал колено сильнее, чем оказалось.

– Сильно испугались в момент получения травмы?

– Честно говоря, в голове я уже закончил с футболом. Понимал, что будет сложно, если получаешь каждые полгода или год серьезную травму. А тут колено… Считаю, что в этой ситуации это лучшее, что могло произойти.

– Сильно расстроились, что не получится поехать в сборную?

– В этой ситуации я рад тому, что мне сказали врачи. Понятно, что всегда хочется играть за сборную, но если на чаше весов стоит полгода без футбола, непонятные перспективы в плане возвращения в футбол и поездка в сборную, то все понятно. Лучше быть здоровым.

Надо доказывать и попадать в национальную команду в будущем, – сказал голкипер « ».

получил повреждение в конце матча Лиги Европы против «Байера» (0:1). С его статистикой можно ознакомиться здесь.

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