Роналду в 38 лет забил 10 голов за сборную – это рекорд

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу сборная Лихтенштейна по футболу высшая лига Саудовская Аравия рекорды Аль-Наср Эр-Рияд квалификация Евро-2024 Футбол

Криштиану Роналду установил уникальный рекорд на уровне сборных в 38 лет.

Форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии на 46-й минуте поразил ворота сборной Лихтенштейна в гостевом матче квалификации Евро-2024 (2:0, второй тайм).

Это 10-й гол Криштиану за национальную сборную в возрасте 38 лет. Ранее это никому не удавалось.

Подробная статистика Роналду доступна здесь.

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57 комментариев

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Роман
Роналду прав, рекорды преследуют его.
+49
-14
+35
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Гномович!
-Роналду многократный рекордсмен в футболе.
-Месси многократный обладатель липого ЗМ.

Только факты!
+65
-43
+22
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Н.Ф.
Роже Милла в 38 лет забил 4 гола на ЧМ.
+22
-5
+17
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Гасан исмаилов
Ответ Гномович!
-Роналду многократный рекордсмен в футболе. -Месси многократный обладатель липого ЗМ. Только факты!
Жаль,что они не встретились в финале ЧМ.Вот бы заруба получилась...
+16
-2
+14
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Enchanter WIZZARD
Вы представляете насколько Криш владеет умом Ригоберки, что он заполночь смотрит матч Лихтенштейн - Португалия!🤣🤣🤣
+16
-4
+12
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Ложный Латераль
Ответ А. Мостовой
подайте дайте гению люксембург
Люксембург, который сейчас выигрывает у Боснии 3:0?
+14
-4
+10
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ZA.RMA
Ответ А. Мостовой
подайте дайте гению люксембург
не расстраивайся
+13
-3
+10
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Гасан исмаилов
Ответ Роман
Роналду прав, рекорды преследуют его.
GOAAAT
+13
-6
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Роман
Роналду волшебник. Его феномен нужно выучить, как он умудряется на расстоянии пускать слезы мессифанам.
+18
-12
+6
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Владимир Владимирович
Скорее приготовьте огнетушители 🧯. Сейчас на ветку забегут эксперты считающие что эти голы любой дворовой игрок забьёт
+12
-6
+6
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Владимир Владимирович
В последнее время замечаю что глупых хейтеров в отношении Рона становится меньше. Комменты типа «король лихтенштейна» не набирают у хейтеров плюсы. Адекватный болельщик видит что Рон в этом сезоне в порядке, при том что 39-тый год жизни идёт
+13
-7
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JENNINGS
Величайший!🐐💪🇵🇹
+13
-8
+5
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Роман
Ответ yrok77
как же больно сейчас мессиботам🤣
Выходит новость о Роналду, а приходят плакать мессибои.
+10
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Leon Petov
В 38 лет ставит рекорды👏
+6
-2
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Гасан исмаилов
Ответ rigobersong
Не льсти себе, кто это🤢 смотреть будет в здравом уме, разве что в психиатрической лечебнице поставили, что бы Роман с Артемом посмотрели:)
Как в детдоме живется ригоберка?
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rigobersong
Ответ Н.Ф.
Роже Милла в 38 лет забил 4 гола на ЧМ.
Он просто карьеру в сборной приостанавливал и веонулся, когда вся страна этого просила!:) 2х кратный победитель КАН, так еще и 2 гола в ПО ЧМ забил:))
+8
-5
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фк кабинет
Месси на следующем чемпионате мира пробьет 10 липовых пенальти и получит 10 Золотой мяч.Тоже будет рекорд.
+8
-5
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S. A.
Лихтенштейн и Люксембург two loves
+5
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Гасан исмаилов
Ответ Enchanter WIZZARD
Вы представляете насколько Криш владеет умом Ригоберки, что он заполночь смотрит матч Лихтенштейн - Португалия!🤣🤣🤣
Ригобера наказали после матча Реала и Барселоны.Только сегодня,его простила руковод детского дома.
+4
-2
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Гасан исмаилов
Ответ Абдул Абакаев
это психике Рона больно. набивает стату на футбольных карликах, вместо того чтобы дать будущее своей сборной
Какое будущее?Как ему дать это будущее?Человек,приносит пользу своей сборной.
+4
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хавбек+
спортивный рекорд) это конечно не мемуары от мемуаресси, но тоже ничего
+4
-2
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yrok77
как же больно сейчас мессиботам🤣
+15
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Ответ Вальдано
Конечно. А до этого с рекордами Марадоны жил. Хотя, постойте. А какие рекорды у Марадоны?. 😄🤭
Марадона слабее Роналду и это факт
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yrok77
Ответ Blaumerc
это действительно стоящий коммент, для тех кто не живёт инста самкой в мечтах. целое поколение, первых заболевших реальным вирусом боления через инстаграм, реально упустило очень важную деталь. на хрена этому престарелому псевдо футболисту, набивать стату и улучшать рекорды, вот спрашивается реально, зачем? дай дорогу молодым, пусть играют, получают своё время и уверенности. но ведь реально за 25 с лишним лет в сборной, один выигранный турнир, и то с бровки, к которому роналду не имеет никого отношения. весь мир видел с какого места Португалия вышла из группы? а Роналду даже не лучший игрок турнира.
лень читать этот бред
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Веселый денек
Ответ Blaumerc
это действительно стоящий коммент, для тех кто не живёт инста самкой в мечтах. целое поколение, первых заболевших реальным вирусом боления через инстаграм, реально упустило очень важную деталь. на хрена этому престарелому псевдо футболисту, набивать стату и улучшать рекорды, вот спрашивается реально, зачем? дай дорогу молодым, пусть играют, получают своё время и уверенности. но ведь реально за 25 с лишним лет в сборной, один выигранный турнир, и то с бровки, к которому роналду не имеет никого отношения. весь мир видел с какого места Португалия вышла из группы? а Роналду даже не лучший игрок турнира.
для справки: У Роналду 3+3 на победном Евро; самолично вьівел свою сборную в финал, оформив в полуфинале гол+пас
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Gena Verdel
Бесконечно все равно уже
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Вальдано
Теперь понятно почему он не забил Марокко в 37 и 10 месяцев. Хотел до круглой даты дотянуть, чтобы оторваться на Лихтенштейнам и побить этот "рекорд". Какой ЧМ?. Да пошел он. Сказал Роналду вчера Моргану Пирсу. 😄🤭
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Иван Петров
Ответ Blaumerc
это действительно стоящий коммент, для тех кто не живёт инста самкой в мечтах. целое поколение, первых заболевших реальным вирусом боления через инстаграм, реально упустило очень важную деталь. на хрена этому престарелому псевдо футболисту, набивать стату и улучшать рекорды, вот спрашивается реально, зачем? дай дорогу молодым, пусть играют, получают своё время и уверенности. но ведь реально за 25 с лишним лет в сборной, один выигранный турнир, и то с бровки, к которому роналду не имеет никого отношения. весь мир видел с какого места Португалия вышла из группы? а Роналду даже не лучший игрок турнира.
Молодым никто не мешает. Но их нет такого уровня.
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Сулаквелидзе
Ответ Роман
Роналду волшебник. Его феномен нужно выучить, как он умудряется на расстоянии пускать слезы мессифанам.
выиграть ЧМ vs забить Лихтенштейну )))
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Владимир Владимирович
Скорее приготовьте огнетушители 🧯. Сейчас на ветку забегут эксперты считающие что эти голы любой дворовой игрок забьёт
И настрочат про плей-офф ЧМ,который стал почему-то важнейшим показателем только после 2022 года. Наверное, потому-что до этого у кое-кого тоже не было там ни одного гола.
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ rigobersong
Он просто карьеру в сборной приостанавливал и веонулся, когда вся страна этого просила!:) 2х кратный победитель КАН, так еще и 2 гола в ПО ЧМ забил:))
На целых 2 больше, чем у поедателя семян киноа? Да быть такого не может, ромка с артемкой говорили, что клубника - самая спелая в истории😢
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Александр Максаков
Фанаты верблюда теперь упирают на то, что он "в 38 в порядке". Ну да, и Лихтенштейны с годами никуда не деваются
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Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ Вальдано
Конечно. А до этого с рекордами Марадоны жил. Хотя, постойте. А какие рекорды у Марадоны?. 😄🤭
королём футбола считали Пеле, то есть теперь Король футбола Роналду получается?!
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KUZMICH
Повезло регулярно играть против Люксембургов, Лихтеншейнов и прочих футбольных карликов.
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Александр Бородин
Сколько же недалеких в коментах 🤦‍♂️
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