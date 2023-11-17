Роналду в 38 лет забил 10 голов за сборную – это рекорд

Криштиану Роналду установил уникальный рекорд на уровне сборных в 38 лет.

Форвард « » и сборной на 46-й минуте поразил ворота сборной в гостевом матче квалификации Евро-2024 (2:0, второй тайм).

Это 10-й гол за национальную сборную в возрасте 38 лет. Ранее это никому не удавалось.

Подробная статистика Роналду доступна здесь.

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