Роналду в 38 лет забил 10 голов за сборную – это рекорд
Криштиану Роналду установил уникальный рекорд на уровне сборных в 38 лет.
Форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии на 46-й минуте поразил ворота сборной Лихтенштейна в гостевом матче квалификации Евро-2024 (2:0, второй тайм).
Это 10-й гол Криштиану за национальную сборную в возрасте 38 лет. Ранее это никому не удавалось.
Подробная статистика Роналду доступна здесь.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
-Месси многократный обладатель липого ЗМ.
Только факты!