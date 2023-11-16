Роналду – лучший полузащитник 2000-х по версии FourFourTwo, Зидан – 2-й, Кака – 3-й, Хави – 4-й, Пирло – 5-й, Лэмпард – 10-й, Роббен – 20-й

Криштиану Роналду назван лучшим полузащитником 2000-х.

Португальский форвард, в 2000-х выступавший за « », « » и « », занял первое место в списке из 35 лучших полузащитников десятилетия по версии FourFourTwo.

Топ-20 лучших полузащитников 2000-х:

1. (Португалия)

2. (Франция)

3. Кака (Бразилия)

4. Хави (Испания)

5. (Италия)

6. (Испания)

7. (Португалия)

8. (Чехия)

9. Деку (Португалия)

10. Фрэнк Лэмпард (Англия)

11. (Англия)

12. Серхио Бускетс (Испания)

13. Михаэль Баллак (Германия)

14. Пол Скоулз (Англия)

15. Сеск Фабрегас (Испания)

16. Дженнаро Гаттузо (Италия)

17. Райан Гиггз (Уэльс)

18. Гаиска Мендьета (Испания)

19. Дэвид Бекхэм (Англия)

20. Арьен Роббен (Нидерланды)

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