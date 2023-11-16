Роналду – лучший полузащитник 2000-х по версии FourFourTwo, Зидан – 2-й, Кака – 3-й, Хави – 4-й, Пирло – 5-й, Лэмпард – 10-й, Роббен – 20-й

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Криштиану Роналду назван лучшим полузащитником 2000-х.

Португальский форвард, в 2000-х выступавший за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед» и «Реал», занял первое место в списке из 35 лучших полузащитников десятилетия по версии FourFourTwo.

Топ-20 лучших полузащитников 2000-х:

1. Криштиану Роналду (Португалия)

2. Зинедин Зидан (Франция)

3. Кака (Бразилия)

4. Хави (Испания)

5. Андреа Пирло (Италия)

6. Андрес Иньеста (Испания)

7. Луиш Фигу (Португалия)

8. Павел Недвед (Чехия)

9. Деку (Португалия)

10. Фрэнк Лэмпард (Англия)

11. Стивен Джеррард (Англия)

12. Серхио Бускетс (Испания)

13. Михаэль Баллак (Германия)

14. Пол Скоулз (Англия)

15. Сеск Фабрегас (Испания)

16. Дженнаро Гаттузо (Италия)

17. Райан Гиггз (Уэльс)

18. Гаиска Мендьета (Испания)

19. Дэвид Бекхэм (Англия)

20. Арьен Роббен (Нидерланды)

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73 комментария

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Тёма Тёма
Странные критерии отбора. Если Кри - полузащитник, то и Месси тогда, тоже. Но журналисты решили их развести. Как по мне, так именно ПЗ лучше ЗиЗу я не видел)
+33
-4
+29
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Amigo88
Хави с Иньестой взяли Пирло в коробочку))
+18
-2
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Tpy6kaMerlina
Что за имена! Каждый - легенда. Каждый - бриллиант. Читаю эти имена и будто попадаю в сказку. Насколько это были гениальные игроки и по-настоящему великое футбольное время. Нулевые... Ну и конец девяностых.
+11
-1
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Артём Никулин
Они там не знают разницу между фланговым и центральным полузащитником? А че тогда Месси, Роналдиньо нет?
+14
-4
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AminO2
Если в случае с Терри рейтинг защитников выглядел как анекдот, то сейчас они перешли к жанру пародии.
+9
0
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stubborn89
"...назван лучшим полузащитником 2000-х.
Португальский форвард..."

)
+10
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corazón blanco
Т.е. Роналду они оценивают выше, как полузащитника, чем Зидана, Иньесту и многих других великих? Смешно. Сколза очень далеко поставили, Баллак лучше Пола? Максимально странный рейтинг.
+15
-9
+6
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messi_leo
Все, что нужно знать о оценках FourFourTwo. Зидан побоку, Хави побоку, Иниеста, побоку, Пирло побоку. Роналду, который ни разу не полузащитник, теперь оказывается лучший полузащитник 2000-х. Просто сюр.
+10
-4
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El Kapitan
Приятно удивляет признание Мендьеты, вот он недооцененный гений испанского футбола начала нулевых!
+5
0
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AlexZhano__
Ответ Человек1991
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Ну да. Период в МЮ - это так, шутка!
+11
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stubborn89
бускетс есть, месси нет - ну ок

хороший рейтинг, завтра свой составлю - надеюсь тоже опубликуют
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error505
Ответ mr kovalsky
В той где за 5 левых пенок дают зм
Большинство фанатов Роналду одинаковые. там где нет и упоминания о Месси, они сами его упомянут)
+6
-3
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Тимур Мударисов
442 стабильно перлы выдает))
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Men77
Когда говорят лучший полузащитник 2000-х, то на ум сразу приходят такие имена как Зидан, Хави, Пирло и т.д.
Но уже точно не Роналду.
+6
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Люблю Марго Робби
Ответ El Kapitan
Приятно удивляет признание Мендьеты, вот он недооцененный гений испанского футбола начала нулевых!
Мастер исполнения пенальти, хоть рядовой матч, хоть финал ЛЧ чётко и хлоднокровно
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Artuom Batishev
Ответ Человек1991
Хахаха)) Роналду никогда не был полузащитником . в МЮ по схеме 4-4-2 на бумаге так выглядело , но по сути он был левым вингером в начале , а потом уже в 2007 году переквалифицировался в левого форварда, тяготеющего в центр. В Реале играл на позиции левого форварда , но часто оказывался в центре , и по сути был вторым центральным нападающим .
Отсебятина)) На левом фланге играл Гиггз, а Роналлу в МЮ играл на правом фланге.

И нет, там были как раз классические 4-4-2 с фланговыми полузащитниками, ЦФ и оттянутым вторым форвардом. Играли они так и до прихода Роналду и с ним.

Пока не перешли на 4-3-3. И вот только тогда Роналду стал играть флангового форварда.
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Men77
Ответ Ruscello
Ясно все с ними, лучший ПЗ- Криш, лучший форвард- Месси. Чтобы оба влезли.
Месси они еще до ЧМ определили
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Эль Иберико
Ответ Amigo88
Хави с Иньестой взяли Пирло в коробочку))
Респект свидетелям финала 2012 )
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AF007
Роналду 02-06 - середняк с 5 голами в среднем за сезон
Роналду 07-09 - чистейший фланговый нап, как сейчас к примеру Винисиус

*луший полузащитник 2000-х*
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Вальдано
FFT год назад поставил точку.. Ещё перед ЧМ..
https://www.sport-express.ru/football/foreign/news/zhurnal-fourfourtwo-priznal-messi-luchshim-igrokom-v-istorii-futbola-1984006/
+3
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VERBLYUD
Ответ AF007
Роналду 02-06 - середняк с 5 голами в среднем за сезон Роналду 07-09 - чистейший фланговый нап, как сейчас к примеру Винисиус *луший полузащитник 2000-х*
Персофаны Криштика очень смешные, они готовы придумать что угодно, чтобы защищать своего кумира.
0 голов за первые 30 матчей в ЛЧ - он был полузащитников
0+0 в плей-офф ЛЧ за 20 лет - ЧМ слабый турнир
Месси обошел на 3 ЗМ - ЗМ обесценился)))
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Men77
Короче, всё куплено. Лучший либеро и вратарь тоже Криш. Расходимся, пацаны.
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Гласящий Истину!
Я бы поставил на первое место Иньесту...
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error505
в какой реальности они живут?
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FCB1991
Лучший полузащитник ни разу в жизни не играл в полузащите. Ахахаха.
+6
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Человек1991
Комментарий удален пользователем
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Люблю Марго Робби
лэмпард и скольджи выше великого Пола Скоулза, ну это просто смешно мягко говоря
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Artuom Batishev
Ответ Гласящий Истину!
Я бы поставил на первое место Иньесту...
В нулевые? За 2-3 года топовой игры в конце как раз нулевых?
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stubborn89
Ответ KING_OF_RUSSIA
Месси играть то начал во 2й половине 00х..
а бускетс с 2001го прям гонял?
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VERBLYUD
Ответ KING_OF_RUSSIA
Месси играть то начал во 2й половине 00х..
Месси дебютировал за Барсу в 2004, Бускетс в 2008.
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Габи Жезус
Ответ Men77
Лучший полузащитник 2000? Его фаны считают его лучшим в истории, а он максимум лучший полузащитник,да еще и 2000-х? Вот это удар по гелькам🤣
опять тебе мама таблетки забыла дать?
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Антоша Спирин
Ну да, ну да. И лучший вратарь.
А Ини....
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-1
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qshcv4zytm
Ответ grek087
Лучших полузащитник нулевых, лучший нападающий десятых, лучший после 30ти, лучший до 30ти. Но в том что МЮ не прессинговал виноват он!
Конечно лучший 😁 Хави, Зидан, Пирло, которые шикарно распоряжаются мячом ни в какое сравнение)
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Barcelona Forever
Ответ Artmen007
В отличии от месси, криш форвардом не был. Лишь финтил на флангах. Так что тут все чётко. Задан тоже топ. Эх, 2006))) может поиграй все нулевые. Был бы первым
🤦 выздоравливай
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Domian
Ответ Artmen007
В отличии от месси, криш форвардом не был. Лишь финтил на флангах. Так что тут все чётко. Задан тоже топ. Эх, 2006))) может поиграй все нулевые. Был бы первым
IFFHS признала Месси лучшим плеймейкером в истории, второй Иньемта, в топ 5 Хави, Зидан и Модрич.
Роналду даже близко к топ 20 нет.
Все что нужно знать о "полузащитнике" роналду)))
С его то футбольным интеллектом только и тягаться с великими гениями)
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error505
Ответ mr kovalsky
Заметь, я месси не упоминал, ты сам всё сказал)))
заметь, что ты из ниоткуда намекнул на него, а я всего лишь назвал имя того, чье имя нельзя называть в твоём мире)
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VERBLYUD
Ответ mr kovalsky
В той где за 5 левых пенок дают зм
За 10 голов с 2-х метровых офсайдов давали ЗМ, почему за пенки нельзя?
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Mustang Shelby
Ответ Эль Иберико
Кака здесь явно слишком высоковато расположился, при всём уважении.
не забывай он обладатель ЗМ
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wexor
Ответ Эль Иберико
Кака здесь явно слишком высоковато расположился, при всём уважении.
Да вообще странно.
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Человек1991
Кака тоже не был полузащитником в классическом понимании этого слова , он был организатором игры под нападающими .
+1
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Marten Lunnar
Давидсу места не нашлось
0
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Yoshiyuki Lewis
Этот же ресурс недавно в другом рейтинге лучших ставил Джеррарда выше Лэмпарда)А тут наоборот)Логики никакой просто 🤣🤣🤣🤣🤣
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xoms
Можно даже не обращать на этот рейтинг внимание, это нужно же было записать напа в полузащитника, так можно и вратарём лучшим его сделать
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QWertY
Лампси и Джи выше Скоулза и Бускетса, ору))
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Men77
Лучший форвард будет Модрич, инфа сотка
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skxgpkt7xn
Роналдиньо?!
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