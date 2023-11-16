Роналду – лучший полузащитник 2000-х по версии FourFourTwo, Зидан – 2-й, Кака – 3-й, Хави – 4-й, Пирло – 5-й, Лэмпард – 10-й, Роббен – 20-й
Криштиану Роналду назван лучшим полузащитником 2000-х.
Португальский форвард, в 2000-х выступавший за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед» и «Реал», занял первое место в списке из 35 лучших полузащитников десятилетия по версии FourFourTwo.
Топ-20 лучших полузащитников 2000-х:
1. Криштиану Роналду (Португалия)
2. Зинедин Зидан (Франция)
3. Кака (Бразилия)
4. Хави (Испания)
5. Андреа Пирло (Италия)
6. Андрес Иньеста (Испания)
7. Луиш Фигу (Португалия)
8. Павел Недвед (Чехия)
9. Деку (Португалия)
10. Фрэнк Лэмпард (Англия)
11. Стивен Джеррард (Англия)
12. Серхио Бускетс (Испания)
13. Михаэль Баллак (Германия)
14. Пол Скоулз (Англия)
15. Сеск Фабрегас (Испания)
16. Дженнаро Гаттузо (Италия)
17. Райан Гиггз (Уэльс)
18. Гаиска Мендьета (Испания)
19. Дэвид Бекхэм (Англия)
20. Арьен Роббен (Нидерланды)
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Португальский форвард..."
)
хороший рейтинг, завтра свой составлю - надеюсь тоже опубликуют
Но уже точно не Роналду.
И нет, там были как раз классические 4-4-2 с фланговыми полузащитниками, ЦФ и оттянутым вторым форвардом. Играли они так и до прихода Роналду и с ним.
Пока не перешли на 4-3-3. И вот только тогда Роналду стал играть флангового форварда.
Роналду 07-09 - чистейший фланговый нап, как сейчас к примеру Винисиус
*луший полузащитник 2000-х*
https://www.sport-express.ru/football/foreign/news/zhurnal-fourfourtwo-priznal-messi-luchshim-igrokom-v-istorii-futbola-1984006/
0 голов за первые 30 матчей в ЛЧ - он был полузащитников
0+0 в плей-офф ЛЧ за 20 лет - ЧМ слабый турнир
Месси обошел на 3 ЗМ - ЗМ обесценился)))
А Ини....
Роналду даже близко к топ 20 нет.
Все что нужно знать о "полузащитнике" роналду)))
С его то футбольным интеллектом только и тягаться с великими гениями)