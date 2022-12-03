Владимир Быстров: «Женщины должны судить женский ЧМ, не нужно искусственно вводить их в мужской футбол. Для меня это не смотрится»

против женщин-судей в мужском футболе.

Матч группового этапа между сборными и (4:2) стал первым в истории чемпионатов мира, который судила женщина – француженка .

– На этом ЧМ одну из последних игр полностью судила женская бригада. Как вы к этому отнеслись?

– Честно, тянуть кого-то за уши – это неправильно. Женский футбол отличается от мужского. Разные скорости, восприятие картинки другое. Да, спасибо, что вы попытались искусственно ввести женщин в мужской футбол, но этого не нужно делать.

Женщины должны судить женский ЧМ. Одна резервная выпускает 12 футболистов, другая не добегает с флажком раз пять-шесть.

В принципе, тяжело. Для меня это не смотрится. Тут как гориллы носятся большие мужики, а рядом хрупкая женщина со свистком бегает. Слава богу, их не было на матче кубка «Спартак» – «Зенит», – заявил бывший игрок «Зенита» и «Спартака».

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ