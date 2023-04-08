Владимир Пономарев: «Неуместно, чтобы женщины судили в РПЛ. Это мужская игра. Их пошлют, 100%»

Владимир Пономарев считает, что женщины не должны судить в Мир РПЛ

«Неуместно, чтобы женщины судили чемпионат России. Женщины – это излишество. Максимум в каком-нибудь мини-футболе. Не стоит это делать. Это не украсит российский футбол. Это все-таки мужская игра.

На поле же матерятся без конца. Ведь и ее пошлют, 100%. Для наших условий это вообще неприемлемо. Нет, девушки лучше не отсудят чемпионат России. Ее будут посылать! Не надо таких экспериментов», – сказал экс-игрок ЦСКА.