Владимир Пономарев: «Неуместно, чтобы женщины судили в РПЛ. Это мужская игра. Их пошлют, 100%»

Теги премьер-лига Россия женский футбол судьи Владимир Алексеевич Пономарев Футбол

Владимир Пономарев считает, что женщины не должны судить в Мир РПЛ

«Неуместно, чтобы женщины судили чемпионат России. Женщины – это излишество. Максимум в каком-нибудь мини-футболе. Не стоит это делать. Это не украсит российский футбол. Это все-таки мужская игра. 

На поле же матерятся без конца. Ведь и ее пошлют, 100%. Для наших условий это вообще неприемлемо. Нет, девушки лучше не отсудят чемпионат России. Ее будут посылать! Не надо таких экспериментов», – сказал экс-игрок ЦСКА.

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70 комментариев

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Клирик
Настя сама кого хочешь пошлёт))
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Atsuktuvas
Если футболисты матерятся, то им надо заблокировать Fan ID и запретить вход на стадион. Разве эта байда не для этого введена?
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Добрый Ретроград
Ответ Leoneed222
1. Отсутствие логической связи - "это всё-таки мужская игра" при том что она играть и не будет, она будет судить. 2. "на поле материться будут" - так и в магазинах матерятся и на улицах, и мужчины и женщины. В чём конкретно он прав? Никаких аргументов, кроме его нежелания этого, он не привёл.
"на поле материться будут" - так и в магазинах матерятся и на улицах, и мужчины и женщины. - тогда и по морде придется получать наравне с мужчинами. Переходим к классическому столетнему дискурсу о том, что феминизм - это вырождение и равенство мужчин и женщин в принципе невозможно. Феминизм хочет занимать сугубо мужские роли, оставляя при этом себе классические тысячелетние женские привилегии. Так не бывает, девочки. Ещё раз повторяю для дурачков типа тебя: я женщин бить не хочу и не надо им играть в футбол и заходить на территорию мужчин (в широком смысле), выполняя действия, за которые мужчины получают по лицу. Ещё раз повторяю для неумных: дискурсу 100 лет, а воз и ныне там.
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Rudenzik
Дело не этом, в физическом плане женщине-арбитру будет не просто поспевать за мужиками, где-то не успеет может упустить важный момент, на одном матче я думаю это некритично, а вот на постоянке тут недюжинная физподготовка нужна будет для женщины, в принципе на финал кубка можно назначить , думаю та же Пустовойтова справится, вар если что поможет
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mahurat
Есть правила и нормы приличия, вообще-то.
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Агалар
Ответ Добрый Ретроград
Ну и в чём он не прав?
во всем
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Алик 67
Ответ Mr. Jones
Мне всегда было интересно, почему именно футболисты всегда трясутся за "мужскую" игру, при том что на поле часто ведут себя совсем не по-мужски;)
Они ведут себя как балерины, от ветра падают 🤔
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Михаил Некрасов
Ответ градус ненависти
Ни разу не видел чтобы здесь унижали судей-женщин.
Унижать судей-женщин может только тот, у кого п***н маленький и мозг с орешек грецкий
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dpv
Ответ Добрый Ретроград
Ну и в чём он не прав?
Во всем
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Leoneed222
Ответ Добрый Ретроград
Ну и в чём он не прав?
1. Отсутствие логической связи - "это всё-таки мужская игра" при том что она играть и не будет, она будет судить.
2. "на поле материться будут" - так и в магазинах матерятся и на улицах, и мужчины и женщины.

В чём конкретно он прав? Никаких аргументов, кроме его нежелания этого, он не привёл.
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dpv
Скрепно духовно!!! Красавчик.
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Михаил Некрасов
Ответ Pelerin
А Серëжу Иванова совсем никто не посылает, да? Важно, чтобы судья контролировала игроков. Это от характера зависит, а не от пола
Коллины на них нет. Он бы вякать бы на него никому не позволил бы
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Уолтер Собчак
Ответ А.Э.РАСИМ
Покемон? За что вы так? Я понимаю, мир строите отличный, где нет мужчин и женщин, есть только пи...ры. Но уважаемых людей не оскорбляйте при этом. Ведь нормальный мир вернется, не всегда же сатанизм будет. Как вы думаете, сатанизм уже навсегда?
Кто "вы-то"? Я один сижу здеся!
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Rio (BLR)
Бугога.
Арбитром женщина не может конечно. А контролером в общественном транспорте - самое оно.
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Михаил Некрасов
Ответ Kirkoroff
Ух повезло тебе что не знаешь что это за покемон. В пабликах ЦСКА каждые полчаса новости с бреднями этого покемона. Хотя насчёт судей женщин я в целом с ним согласен.
И в чем с ним согласиться можно? Прошлый Суперкубок уефа девушки прекрасно отсудили. А про пошлют: я думаю, что девушки, идя в эту профессию, все понимают, как оно будет. И уж точно они лучше Кукуяна судить будут
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jonnysilverhand01
Володя, ты не Пономарев, ты Быдланов !
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sorinula67
При чём здесь женщина или мужчина. Это не та профессия, где женщины не справятся, очень даже смогут, неплохо справляются в Европе. Очень отсталый взгляд.
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old folk
Пошёл на
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градус ненависти
Ответ Muhammad Juraev
Аудитория спортса конечно забавная) Если бы была новость про то, что РПЛ будут судить женщины, они бы бросали свои шуточки в сторону женщин судей и унижали бы их) В любом случае люди недовольны)
Ни разу не видел чтобы здесь унижали судей-женщин.
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шампион
В рпл должны судить животные. Например, медведь или жираф. Во-первых, футболисты начнут бегать. Во-вторых, можно будет наконец продать кому-то телеправа. Единственное, не уверен, можно ли животным сделать фан-уйди.
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EnzoAmatera
Пускай посылают,получат красную и все.
Ограниченный футболист во всех смыслах, интеллекта ноль
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Exciter
Ответ Кот под ногами майора
Если женщина выполняет все необходимые нормативы для работы судьей, она может работать арбитром
Ты прав, главное, нормативы и все по сути. А еще женщины классно присядают, гораздо больше и приятнее чем мужчины. В общем и целом, нельзя их дискриминировать.
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Astin
Ответ Muhammad Juraev
Аудитория спортса конечно забавная) Если бы была новость про то, что РПЛ будут судить женщины, они бы бросали свои шуточки в сторону женщин судей и унижали бы их) В любом случае люди недовольны)
ты понял, что себя забавным назвал??
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Marky777
Ответ vaniaEee
В России?
А что, в России футболисты быдло что ли? Обычные ребята.
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Кот под ногами майора
Если женщина выполняет все необходимые нормативы для работы судьей, она может работать арбитром
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