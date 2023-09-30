Мостовой о поражении «Зенита» от «Оренбурга»: «Я еще после 1-го тура говорил – их будет трясти. Соперники пользуются моментом, но ситуация еще стабилизируется»
Александр Мостовой высказался о поражении «Зенита» от «Оренбурга».
Клуб из Санкт-Петербурга проиграл матч 10-го тура Мир РПЛ со счетом 1:3.
«Сейчас все говорят о громком поражении «Зенита» в 10-м туре, а я говорил об этом еще после первого – их будет трясти. Ясно, что сегодня никто не ожидал такого результата. Думал, будет 0:2, 1:1 максимум. Но проблемы были еще в начале, получается, они их не решили.
Очевидно было, что без Малкома и Вендела их трясет. Потом они как-то выровняли ситуацию, но дальше пошла чехарда в защите. Это сказалось на результате. Команды соперников пользуются моментом, но я думаю, ситуация в «Зените» еще стабилизируется», – сказал бывший полузащитник сборной России.
Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline
6 комментариев