Мостовой о поражении «Зенита» от «Оренбурга»: «Я еще после 1-го тура говорил – их будет трясти. Соперники пользуются моментом, но ситуация еще стабилизируется»

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Мостовой Оренбург Малком Вендел Футбол

Александр Мостовой высказался о поражении «Зенита» от «Оренбурга».

Клуб из Санкт-Петербурга проиграл матч 10-го тура Мир РПЛ со счетом 1:3. 

«Сейчас все говорят о громком поражении «Зенита» в 10-м туре, а я говорил об этом еще после первого – их будет трясти. Ясно, что сегодня никто не ожидал такого результата. Думал, будет 0:2, 1:1 максимум. Но проблемы были еще в начале, получается, они их не решили.

Очевидно было, что без Малкома и Вендела их трясет. Потом они как-то выровняли ситуацию, но дальше пошла чехарда в защите. Это сказалось на результате. Команды соперников пользуются моментом, но я думаю, ситуация в «Зените» еще стабилизируется», – сказал бывший полузащитник сборной России. 

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6 комментариев

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Никому_никабельный
А чемпионом кто станет, не говорил этот провидец?
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Гамарджоба Генацвале
Я же говорил, что Зенит проиграет в сезоне,вот пожалуйста.До начала чемпионата ещё говорил.
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Andrey Yaroslavtsev
Опять это... "я говорил".
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Lyelik
Где все эти капитаны очевидность, которые говорили, что платки - фарм зенита??
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Леван Мкртчян
Ответ Никому_никабельный
А чемпионом кто станет, не говорил этот провидец?
Конечно говорил (где-то, когда-то, с кем-то)-- это же Мостовой, но об этом мы узнаем из его уст, ближе к 30-у туру.
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Фут.Боль
Ответ Никому_никабельный
А чемпионом кто станет, не говорил этот провидец?
Сказал, что кто-то из 16 команд точно станет.
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