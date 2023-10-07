Андрей Аршавин рассказал, как проходит обучение на тренерскую лицензию.

«Обучение проходит здорово, атмосфера фантастическая, много обсуждаем. Там, помимо меня, , Жирков Юра, звездная компания, 15 человек. Интересно.

Насчет тренера? Посмотрим, как сложится. Пока есть возможность получить лицензию А через год, если все сложится удачно.

Но домашних заданий столько, что нужно работу отложить и только ими заниматься. Как справимся, посмотрим дальше.

– главный критик всего. Он там слышит то, чего никогда не слышал за свои 30 или 40 лет, пока был в футболе. Сокрушается по этому поводу. Но старается», – сказал бывший полузащитник сборной России.

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