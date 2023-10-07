Аршавин об обучении на тренера: «Мостовой – главный критик всего. Он слышит то, чего не слышал за 30 или 40 лет в футболе. Сокрушается по этому поводу, но старается»

Теги Спартак Зенит Юрий Жирков Игорь Денисов Андрей Аршавин премьер-лига Россия Александр Мостовой Матч ТВ Футбол

Андрей Аршавин рассказал, как проходит обучение на тренерскую лицензию.

«Обучение проходит здорово, атмосфера фантастическая, много обсуждаем. Там, помимо меня, Игорь Денисов, Жирков Юра, звездная компания, 15 человек. Интересно.

Насчет тренера? Посмотрим, как сложится. Пока есть возможность получить лицензию А через год, если все сложится удачно.

Но домашних заданий столько, что нужно работу отложить и только ими заниматься. Как справимся, посмотрим дальше.

Александр Мостовой – главный критик всего. Он там слышит то, чего никогда не слышал за свои 30 или 40 лет, пока был в футболе. Сокрушается по этому поводу. Но старается», – сказал бывший полузащитник сборной России.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

44 комментария

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Андрей Чехов
Аршавин - легенда с головой на плечах. Был умнейшим на футбольном поле, и в жизни интеллектом не обделен. Надеюсь, станет одним из тех, кто поднимет российский футбол с колен (еще раз) - уже в качестве футбольного менеджера или спортивного чиновника. Надеюсь, уже в другой стране.
+72
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+52
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Мансур Абдрахимов
Ответ Андрей Чехов
Аршавин - легенда с головой на плечах. Был умнейшим на футбольном поле, и в жизни интеллектом не обделен. Надеюсь, станет одним из тех, кто поднимет российский футбол с колен (еще раз) - уже в качестве футбольного менеджера или спортивного чиновника. Надеюсь, уже в другой стране.
только в бабах не разбирается
+43
-7
+36
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Olajuvon
Мостовой на второй год останется!
+29
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vendigo
Ответ Алексей Карасёв
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да, была, а что?
+18
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Клирик
Ответ Алексей Карасёв
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В 88 году Буран полностью в автоматическом режиме слетал в космос и сам выбрал нужную траекторию для посадки. Там был комп с ИИ. Была информатика?)))
+16
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majestic1980
Царь вообще не понимает зачем нужна такая формальность как лицензия
+6
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Sasha Alexander
Мостовой когда услышал про хG, и o дэшбордах по визуальной, цифровой аналитике:

"Сцуко, мне даже на алгебре и информатике в совке так тяжело не было"
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Stannis_Baratheon
незнаю откуда это все пошло, на за сборную Мостовой всегда играл очень посредственно.
+7
-2
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EnzoAmatera
Ничего удивительного про Мостового,футбол глазами игрока и тренера совершенно разные вещи
+4
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Dizzod
Ответ vendigo
да, была, а что?
у меня из информатики было то что учителя на перфокартах писали экзаменационные билеты. Картонка была красивая и крепкая, надолго хватало. Школу окончил в 1992 аккурат после развала СССР.
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Men77
Пока Царь отучится, уже на пенсию будет пора)
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Локоть Артеста
А в интервью Саня рассказывает что отлично футбол знает. Трепло патлатое.
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kutavlik
Ответ Мансур Абдрахимов
только в бабах не разбирается
Это у них, у футболистов на генном уровне!!!!
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sp.msk.86
Ответ Андрей Чехов
Аршавин - легенда с головой на плечах. Был умнейшим на футбольном поле, и в жизни интеллектом не обделен. Надеюсь, станет одним из тех, кто поднимет российский футбол с колен (еще раз) - уже в качестве футбольного менеджера или спортивного чиновника. Надеюсь, уже в другой стране.
В другой стране)) глупости писать не сложно.
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Зизуха
Ответ Андрей Чехов
Аршавин - легенда с головой на плечах. Был умнейшим на футбольном поле, и в жизни интеллектом не обделен. Надеюсь, станет одним из тех, кто поднимет российский футбол с колен (еще раз) - уже в качестве футбольного менеджера или спортивного чиновника. Надеюсь, уже в другой стране.
ваши надежды - ваши проблемы
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Дамир Айчараков
Ответ Андрей Чехов
Аршавин - легенда с головой на плечах. Был умнейшим на футбольном поле, и в жизни интеллектом не обделен. Надеюсь, станет одним из тех, кто поднимет российский футбол с колен (еще раз) - уже в качестве футбольного менеджера или спортивного чиновника. Надеюсь, уже в другой стране.
В какой? Другой стране???
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vendigo
Ответ Dizzod
у меня из информатики было то что учителя на перфокартах писали экзаменационные билеты. Картонка была красивая и крепкая, надолго хватало. Школу окончил в 1992 аккурат после развала СССР.
тот же год, но у нас уже были компьютеры, и это отнюдь не в мегаполисе, а в провинциальном пгт на 10к жителей
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Kuryanin
Ответ Olajuvon
Мостовой на второй год останется!
Диломная работа Мостового:
Введение
1. Футбол прост
2. Мяч круглый
3. Ворота и поле такого же размера, что и раньше
Заключение
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kutavlik
Так Мостовой, по ходу, даже насчет лицензий тренерских недавно узнал!!!!
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roni11
Многие не видели Царя в игре. Мне такая возможность представилась. Аршавин тоже был хорош..4 на Энфильде на всегда в моей памяти
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Dizzod
Ответ vendigo
тот же год, но у нас уже были компьютеры, и это отнюдь не в мегаполисе, а в провинциальном пгт на 10к жителей
Я в Ташкенте учился, если в России тогда в пгт уже были компьютеры то это вопрос к региональной политике СССР.
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Dizzod
Ответ Матвей Суицидин
я на перфокартах еще во второй половине 90-х учился, тогда уже Пентиум 2 появился, но учителя остались еще с тех времен и компьютерных классов не было, учились по перфокартам.
вроде у нас в одном классе стояли компьютеры Правец из Болгарии, но на них никого не обучали.
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Сарсен Абдрахманов
Ответ Алексей Карасёв
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В 99м году, когда у нас появился предмет информатики, мы изучали Паскаль. Учительница говорила, что этот язык уже был устаревшим на тот момент. Поэтому допускаю, что этот предмет преподавался в последние годы союза
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Vinnipukh Vinni
Ответ fc_champion
Почему царь учится? Он там преподавать должен
Проверяет на себе, как учат )
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Сарсен Абдрахманов
Ответ fc_champion
Почему царь учится? Он там преподавать должен
Там где Аршавин учился Мостовой завуча в кино водил
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