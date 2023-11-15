Валерий Карпин: «Не понимаю позицию Игнатова. Кто он?»

Валерий Карпин объяснил, почему не вызвал Михаила Игнатова в сборную России.

– Почему не вызывали ?

– Потому что есть другие футболисты. Честно говоря, не понимаю его позицию. Кто он? Какая позиция на поле?

– Сейчас он играет второго форварда…

– Ок, я мог сыграть слева в защите. Моя позиция? Неизвестно.

– Если бы вы тренировали Игнатова в клубе…

– Если бы тренировал, тогда бы подумал. Определенные качества у него есть, конечно же. Какие-то качества есть. Какие, как использовать – мне лично пока не очень понятно, – сказал главный тренер сборной России.

20 ноября российская национальная команда сыграет со сборной Кубы.

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