Валерий Карпин: «Не понимаю позицию Игнатова. Кто он?»

Теги Спартак премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Михаил Игнатов Футбол

Валерий Карпин объяснил, почему не вызвал Михаила Игнатова в сборную России.

– Почему не вызывали Игнатова?

– Потому что есть другие футболисты. Честно говоря, не понимаю его позицию. Кто он? Какая позиция на поле?

– Сейчас он играет второго форварда…

– Ок, я мог сыграть слева в защите. Моя позиция? Неизвестно.

– Если бы вы тренировали Игнатова в клубе…

– Если бы тренировал, тогда бы подумал. Определенные качества у него есть, конечно же. Какие-то качества есть. Какие, как использовать – мне лично пока не очень понятно, – сказал главный тренер сборной России. 

20 ноября российская национальная команда сыграет со сборной Кубы. 

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42 комментария

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igls54
Валерий Карпин: «Не понимаю позицию Игнатова. Кто он? За кого и с кем?»
+30
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Felp
Читаешь новость и думаешь, что даже Черчесов более дипломатичен был
+30
-12
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АРТУР АЛИЕВ
На полиграфе бы Игнатова проверить
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-2
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Caniball
Отдать мяч во фланг не может, чтобы от туда навесили. Значит не формат Валеры.
Валере нужны более простые и прямолинейные игроки под его тактику: пас во фланг, навес, борьба на втором этаже и удар.
+12
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VladCory
Абсолютно рад за Игнатова. В этой никому не нужной сборной, на матчах со сборными кенгуру и вомбатов, у поехавшего головой на этой почве тренера - делать абсолютно нечего. Валеру даж жаль, нормальный ж мужик был...
+13
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dudufufu
Кто ты, человек города в тумане?
Кто ты? Раскрой свои мозговые грани
Что ты сделал для хип-хопа в свои годы?
Кто ты, кто ты? Кто ты?
А кто ты, кто ты? Кто ты?
А кто ты, ктo ты? Кто ты?
А кто ты, кто ты? Кто ты?
А кто ты, а кто ты, а кто ты?
+6
-2
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Caniball
Ответ Xm.md
Игнатов: Не понимаю позицию Карпина. Кто он?
Тренер сборной, играющей по примитивной модели.
+8
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Сергей Кравцов
Ответ Sekor
Карпин: не понимаю кто я, в какой позиции
Что, больше не над кем по прикалываться?
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FOOTBALL Live
Ответ Tpy6kaMerlina
Комментарий удален пользователем
отдохнуть ему бы навсегда)))++
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trashbox
Ответ Spartakus1984
Тренер сборной не знает как использовать игрока)).А то что получается,что Игнатов универсал,это Карпину не нужно?
У Карпина в сборной таких универсалов (АПЗ/ЦН) вагон и маленькая тележка. Прямо с Чалова начиная.
Ну и куда еще один-то ?
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anton.zaiats
Ответ VladCory
Абсолютно рад за Игнатова. В этой никому не нужной сборной, на матчах со сборными кенгуру и вомбатов, у поехавшего головой на этой почве тренера - делать абсолютно нечего. Валеру даж жаль, нормальный ж мужик был...
То есть, например, если тебе нравятся мужчины, а не женщины, то ты говоришь: "никому не нужные женщины"?
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Не уверен!!
Ответ VladCory
Абсолютно рад за Игнатова. В этой никому не нужной сборной, на матчах со сборными кенгуру и вомбатов, у поехавшего головой на этой почве тренера - делать абсолютно нечего. Валеру даж жаль, нормальный ж мужик был...
Самое забавное. Сейчас Игнатов может играть только 60 минут и его меняют, и это когда 1 матч в неделю. Если он в сборную уедет, там устанет - то насколько сил его хватит в играх за Спартак?!))
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King_X
Ответ Felp
Читаешь новость и думаешь, что даже Черчесов более дипломатичен был
Карпина занесло, но идея в том, что пока не знает, как использовать и поэтому "лишь бы" не вызывает.

Можно с ним не соглашаться, но Черчесова дипломатичнее считать - эт угар, хахах

Когда в табло обещал дать журналисту(Казанскому и тому блогеру, не помню имя)? Или когда высокомерно поправлял любую фразу, сливаясь с вопроса? Или когда про "золотой актив попивает чай на кухне" о Чалове говорил?

Не перестаю удивляться вдруг появившейся ностальгии по усатому)) откройте его недавние вью что ли, там в принципе мысль непонятна, а про форму молчу
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King_X
Без негатива, но просто зная по игрокам Крылышек
После сборной от Ежова до Коваленко, от Горшкова до Евгеньева и Солдатенкова - оч многие сдавали сразу, как-то мож крышу сносило/эйфория была от вызова

Поэтому то, что Игнатова не вызывают - норм, пусть покажет игру на отрезке поболее, чем 2 матча
Рановато пока дергать
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Xm.md
Игнатов: Не понимаю позицию Карпина. Кто он?
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Odin Odin
Тот кто забил тебе))
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Сергей48
А ведь кто то как раз так и про самого Карпина думает? Кто он?
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Spaten
Игнатов играет Томаса Мюллера, Валер соберись))
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hiper74
"Кто ты, Олег!?"
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Tornado V
Ответ Сергей Кравцов
Что, больше не над кем по прикалываться?
сереж да не обращай внимания
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Tpy6kaMerlina
Комментарий удален пользователем
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R Air
Ответ King_X
Карпина занесло, но идея в том, что пока не знает, как использовать и поэтому "лишь бы" не вызывает. Можно с ним не соглашаться, но Черчесова дипломатичнее считать - эт угар, хахах Когда в табло обещал дать журналисту(Казанскому и тому блогеру, не помню имя)? Или когда высокомерно поправлял любую фразу, сливаясь с вопроса? Или когда про "золотой актив попивает чай на кухне" о Чалове говорил? Не перестаю удивляться вдруг появившейся ностальгии по усатому)) откройте его недавние вью что ли, там в принципе мысль непонятна, а про форму молчу
куда занесло?
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R Air
Ответ Felp
Читаешь новость и думаешь, что даже Черчесов более дипломатичен был
Девушка, это мужской сайт
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FOOTBALL Live
не понимае не снимает ответственность)
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xomamb
Лерик, а ты точно тренер?
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Михаил Енилин
Ответ igls54
Валерий Карпин: «Не понимаю позицию Игнатова. Кто он? За кого и с кем?»
Чей Крым?
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Mbest77
А реально, кто такой Игнатов?
Реально, последние 3-4 года можно только Чадова выделить и Захаряна. Больше игроков у нас нет, только паспортисты
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Олнг Волков
да какая разница, все что происходит в российском футболе сейчас и будет происходить в ближайшем будущем, максимально не интересно. было время рпл была конкурентная, доказывали в разное время и Спартак, и ЦСКА, и локомотив, и зенит и рубин, и даже ростов., а сейчас что? одни слезы
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rdyabin@icloud.com
Как всегда кликбэйт и фэйк в заголовке. 🤡🐔
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Cst Cap
-Где мы?
-К чёрту подробности! Кто мы?
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Тайра
Слава Богу, что не взяли Игнатова - травмоопасно и не пойми зачем играть с Кубой
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Dimitrvs Pxtrovs
Не все так однозначно с позицией Игнатова
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R Air
Карпин- последний их могикан.
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Sodad
А разве не для этого Карпин вызывал пачками игроков в сборную, чтобы посмотреть на их качества и познакомиться?
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