Валерий Карпин: «Не понимаю позицию Игнатова. Кто он?»
Валерий Карпин объяснил, почему не вызвал Михаила Игнатова в сборную России.
– Почему не вызывали Игнатова?
– Потому что есть другие футболисты. Честно говоря, не понимаю его позицию. Кто он? Какая позиция на поле?
– Сейчас он играет второго форварда…
– Ок, я мог сыграть слева в защите. Моя позиция? Неизвестно.
– Если бы вы тренировали Игнатова в клубе…
– Если бы тренировал, тогда бы подумал. Определенные качества у него есть, конечно же. Какие-то качества есть. Какие, как использовать – мне лично пока не очень понятно, – сказал главный тренер сборной России.
20 ноября российская национальная команда сыграет со сборной Кубы.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
Валере нужны более простые и прямолинейные игроки под его тактику: пас во фланг, навес, борьба на втором этаже и удар.
Кто ты? Раскрой свои мозговые грани
Что ты сделал для хип-хопа в свои годы?
Кто ты, кто ты? Кто ты?
А кто ты, кто ты? Кто ты?
А кто ты, ктo ты? Кто ты?
А кто ты, кто ты? Кто ты?
А кто ты, а кто ты, а кто ты?
Ну и куда еще один-то ?
Можно с ним не соглашаться, но Черчесова дипломатичнее считать - эт угар, хахах
Когда в табло обещал дать журналисту(Казанскому и тому блогеру, не помню имя)? Или когда высокомерно поправлял любую фразу, сливаясь с вопроса? Или когда про "золотой актив попивает чай на кухне" о Чалове говорил?
Не перестаю удивляться вдруг появившейся ностальгии по усатому)) откройте его недавние вью что ли, там в принципе мысль непонятна, а про форму молчу
После сборной от Ежова до Коваленко, от Горшкова до Евгеньева и Солдатенкова - оч многие сдавали сразу, как-то мож крышу сносило/эйфория была от вызова
Поэтому то, что Игнатова не вызывают - норм, пусть покажет игру на отрезке поболее, чем 2 матча
Рановато пока дергать
Реально, последние 3-4 года можно только Чадова выделить и Захаряна. Больше игроков у нас нет, только паспортисты
-К чёрту подробности! Кто мы?