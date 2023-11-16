«Пик Кокорина уже прошел. В 32 года надо пахать, на одной фамилии не выехать». Первый тренер Александра о возвращении форварда в РПЛ

Первый тренер Александра Кокорина сказал, что пик игрока уже прошел.

«Саше уже 32 года, хотя люди и до 40 играют. Зависит от его состояния и здоровья, может он устал?

Пик Кокорина уже прошел. Российский футбол сейчас поднимается, матчи хорошего уровня и интересные. сейчас намного лучше, чем когда играл Кокорин.

Раньше за золото боролись три-четыре команды, а сейчас две. В 32 года надо пахать, на одной фамилии не выехать.

Здесь решает психология, если он захочет вернуться, то надо рассчитать свои возможности. Пригласить в Россию его могут, но он должен решить, как ему лучше», – сказал Валерий Стаферов.

Кокорин играет за кипрский « ». Его статистика – здесь.

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