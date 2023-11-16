«Пик Кокорина уже прошел. В 32 года надо пахать, на одной фамилии не выехать». Первый тренер Александра о возвращении форварда в РПЛ

Теги премьер-лига Россия возможные трансферы высшая лига Кипр Арис Лимасол Александр Кокорин Футбол

Первый тренер Александра Кокорина сказал, что пик игрока уже прошел.

«Саше уже 32 года, хотя люди и до 40 играют. Зависит от его состояния и здоровья, может он устал?

Пик Кокорина уже прошел. Российский футбол сейчас поднимается, матчи хорошего уровня и интересные. РПЛ сейчас намного лучше, чем когда играл Кокорин.

Раньше за золото боролись три-четыре команды, а сейчас две. В 32 года надо пахать, на одной фамилии не выехать.

Здесь решает психология, если он захочет вернуться, то надо рассчитать свои возможности. Пригласить в Россию его могут, но он должен решить, как ему лучше», – сказал Валерий Стаферов.

Кокорин играет за кипрский «Арис». Его статистика – здесь.

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10 комментариев

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Игорь М.
Зачем ему в РПЛ? Он сейчас забивает в еврокубках и не обычным командам. Так что ехать обратно бессмысленно
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Hitgoe Himgob
РПЛ сейчас лучше чем когда играл Кокорин. Понятно.
Раньше за титул 4 команды а сейчас 2, поэтому лига сильнее. Тоже понятно

Пожалуйста не звоните больше первому тренеру Кокорина, он в такой же параллельной реальности как и полстраны

P.S. Возвращаться ему незачем, свои деньги он уже заработал, а тут теперь ему никто и не заплатит толком(для него толком)
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+1
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prosto D.
Пиккокорина, сестра Пиноккио)
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Wayne Gretzky 99
Деду под 80. Чего вы от него хотите?
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Бартоломью
"Молодой, перспективный, одаренный" такой подлянки от своего первого тренера не ожидал..
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Furyus
Пик Кокорина, Пик Коммунизма...
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Максим Столбов
От его фамилии разве что где вздрагивает один Пак)
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ЛыСъ
Пик Кокорина.. высота поднятого стула
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