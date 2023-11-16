«Пик Кокорина уже прошел. В 32 года надо пахать, на одной фамилии не выехать». Первый тренер Александра о возвращении форварда в РПЛ
Первый тренер Александра Кокорина сказал, что пик игрока уже прошел.
«Саше уже 32 года, хотя люди и до 40 играют. Зависит от его состояния и здоровья, может он устал?
Пик Кокорина уже прошел. Российский футбол сейчас поднимается, матчи хорошего уровня и интересные. РПЛ сейчас намного лучше, чем когда играл Кокорин.
Раньше за золото боролись три-четыре команды, а сейчас две. В 32 года надо пахать, на одной фамилии не выехать.
Здесь решает психология, если он захочет вернуться, то надо рассчитать свои возможности. Пригласить в Россию его могут, но он должен решить, как ему лучше», – сказал Валерий Стаферов.
Кокорин играет за кипрский «Арис». Его статистика – здесь.
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Раньше за титул 4 команды а сейчас 2, поэтому лига сильнее. Тоже понятно
Пожалуйста не звоните больше первому тренеру Кокорина, он в такой же параллельной реальности как и полстраны
P.S. Возвращаться ему незачем, свои деньги он уже заработал, а тут теперь ему никто и не заплатит толком(для него толком)