Миодраг Божович: «Кокорин похож на Гризманна: оба шустренькие. Саша не реализовал потенциал, должен был играть в больших клубах»

Теги премьер-лига Россия высшая лига Кипр Арис Лимасол Миодраг Божович Александр Кокорин Антуан Гризманн Кокорин и Мамаев Футбол

Миодраг Божович сравнил Александра Кокорина с Антуаном Гризманном.

«Ситуация с тюрьмой оказала большое влияние на Кокорина. Он до сих пор не смог восстановиться и вернуться на свой уровень, поэтому и не заиграл в Италии. Может, и вернул бы кондиции, но ни у кого нет терпения ждать.

Играть на Кипре – абсолютно бессмысленно для его таланта. Он мог сделать больше, но такова судьба – ничего не поделаешь. Еще года три сможет играть на высоком уровне.

Саша полностью не реализовал свой потенциал и должен был играть в больших клубах. Выбрал Россию, когда подписывался с «Зенитом», хотя мог раньше уехать в Европу – такие предложения на дороге не валяются.

Он похож на Антуана Гризманна. У них взрывная техника, оба шустренькие», – сказал бывший тренер «Динамо» и других клубов РПЛ.

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11 комментариев

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Новый тренер ФК Спартак
зато он тусил в больших клубах
+7
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T622222
Ответ Ыбраһымұлы Златан
Я со стула упал ))))
Со стула Пак упал 🤣
+5
0
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ЦСКА1960
Он даже в РПЛ не был звездой.
+2
-1
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Ыбраһымұлы Златан
Я со стула упал ))))
0
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0
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Demyan Grachev
где лучшие тусовки? -у нас в клубе
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Alex Miheev
Саша похож на объебоса, Гризман похож на Гризмана
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Ебздрогыч
Кокорин похож на Гризманна наличием двух ног и мелированными волосами.
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Jovid Mirzoev
Ну да Гризамана так никто не оскорблял....
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mars
Заболотный похож на Месси - у обоих по две ноги
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Vatikan
Я думал это слова массажиста кокорина.
Но по факту у кокорина талант есть, но и лень есть, которая талант перебила
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Mechel**
Никой техники у Кокорин нет и его потолок был Зенит
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