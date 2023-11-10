Кокорин забил «Бетису» через 9 минут после выхода на замену. Форвард «Ариса» сыграл впервые за месяц

Александр Кокорин забил в первом матче после возвращения на поле.

Форвард « » вышел на замену на 75-й минуте игры с « ». На 84-й он замкнул прострел с правого фланга.

сыграл впервые с 8 октября. В прошлом месяце сообщалось, что россиянин испытывал недомогание.

Всего у Александра 2 гола в текущем сезоне. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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