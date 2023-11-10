Кокорин забил «Бетису» через 9 минут после выхода на замену. Форвард «Ариса» сыграл впервые за месяц

Теги Бетис Ла Лига Лига Европы УЕФА высшая лига Кипр Арис Лимасол Александр Кокорин Лео Бенгтссон Футбол

Александр Кокорин забил в первом матче после возвращения на поле.

Форвард «Ариса» вышел на замену на 75-й минуте игры с «Бетисом». На 84-й он замкнул прострел Лео Бенгтссона с правого фланга.

Кокорин сыграл впервые с 8 октября. В прошлом месяце сообщалось, что россиянин испытывал недомогание.

Всего у Александра 2 гола в текущем сезоне. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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18 комментариев

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АланСмити
Я уже на Никольской. Где все?
+45
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+39
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Алексей Иванов
человека хейтят больше чем любого другого нашего игрока, но тем не менее он играет и забивает в еврокубках
+23
-4
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Metalloid
Бетис отскочил, конечно, не знаю что было бы, выпусти они гения с первых минут.
+10
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Дмитрий Бервинов
Ответ Алексей Иванов
человека хейтят больше чем любого другого нашего игрока, но тем не менее он играет и забивает в еврокубках
Не путай хейт со стебом
+11
-2
+9
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Reims Start 2023
Отлично, пусть этот гол поможет ему собраться. Удачи и без травм
+8
-2
+6
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Ansu Fati
Вот истинная причина исключения сборной России из всех турниров)) европейцы боятся играть против Сани))
+5
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+5
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Ansu Fati
Ответ АланСмити
Я уже на Никольской. Где все?
Тоже выбежал, но потом вспомнил счет и вернулся обратно))
+5
-1
+4
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Dark.Babysitter
Нуачо Саня хорош. Нормально делает то, что умеет.
+ Кайфует на море.
Главное, чтобы заработанные деньги нормально использовал в дальнейшем. А то еще 2-3 года и всё... Пенсия)) А как дальше 30-40+ лет жить?? Надо думать)
+2
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Tatyana
Надо было в перерыве выпускать...

Было б 4:4 )))
+2
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Andreir888
А вот это приятная новость! Ноги-то помнят!👍💪
+3
-2
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Потолковый Лампонюх™
Александр Кокодона
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Moffo
Кракена нужно раньше выпускать. Арису великий урок.
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Tatyana
Ответ Tatyana
Надо было в перерыве выпускать... Было б 4:4 )))
А может даже и 4:5))
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