Кокорин забил «Бетису» через 9 минут после выхода на замену. Форвард «Ариса» сыграл впервые за месяц
Александр Кокорин забил в первом матче после возвращения на поле.
Форвард «Ариса» вышел на замену на 75-й минуте игры с «Бетисом». На 84-й он замкнул прострел Лео Бенгтссона с правого фланга.
Кокорин сыграл впервые с 8 октября. В прошлом месяце сообщалось, что россиянин испытывал недомогание.
Всего у Александра 2 гола в текущем сезоне. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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+ Кайфует на море.
Главное, чтобы заработанные деньги нормально использовал в дальнейшем. А то еще 2-3 года и всё... Пенсия)) А как дальше 30-40+ лет жить?? Надо думать)
Было б 4:4 )))