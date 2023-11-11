Петржела о Кокорине: «Тюрьма пошла ему на пользу как футболисту – какие результаты! После срока он перешел в «Спартак», в «Фиорентину». Кто еще так может?»

Властимил Петржела считает, что тюрьма пошла на пользу Александру Кокорину.

«Как футболисту год в тюрьме для пошел на пользу. Вон какие у него сейчас отличные результаты в « »!

После срока Кокорин перешел сначала в «Спартак», а затем уехал играть в «Фиорентину». Кто еще так может? Нет в России такого футболиста.

Думаю, не до сорока, но еще лет пять Кокорин проведет на отличном уровне. В тюрьме он закалил свой характер.

Однако, Саша, на мой взгляд, не вернется в Россию, а закончит карьеру либо в «Арисе», либо в греческом чемпионате. Из Европы Кокорин больше не уедет», – сказал бывший тренер «Зенита».

Кокорин о тюрьме: «Хорошая школа. Каждый нормальный мужчина должен отсидеть, чтоб чуть в себя прийти. Ребята чуть поплыли – на месяц-два в СИЗО»

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?