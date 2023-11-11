Петржела о Кокорине: «Тюрьма пошла ему на пользу как футболисту – какие результаты! После срока он перешел в «Спартак», в «Фиорентину». Кто еще так может?»

Теги Спартак премьер-лига Россия высшая лига Кипр Арис Лимасол Властимил Петржела Александр Кокорин Футбол

Властимил Петржела считает, что тюрьма пошла на пользу Александру Кокорину.

«Как футболисту год в тюрьме для Кокорина пошел на пользу. Вон какие у него сейчас отличные результаты в «Арисе»!

После срока Кокорин перешел сначала в «Спартак», а затем уехал играть в «Фиорентину». Кто еще так может? Нет в России такого футболиста.

Думаю, не до сорока, но еще лет пять Кокорин проведет на отличном уровне. В тюрьме он закалил свой характер.

Однако, Саша, на мой взгляд, не вернется в Россию, а закончит карьеру либо в «Арисе», либо в греческом чемпионате. Из Европы Кокорин больше не уедет», – сказал бывший тренер «Зенита». 

Кокорин о тюрьме: «Хорошая школа. Каждый нормальный мужчина должен отсидеть, чтоб чуть в себя прийти. Ребята чуть поплыли – на месяц-два в СИЗО»

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12 комментариев

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Кокорин легенда без вопросов...
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Alestern
зачем у этого двинутого вообще берут интервью? :)..
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Krauvec Cool
Тогда нужно всех футболистов в России посадить в тюрьму.
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Эдди _ Дин
Надо значит всем через это пройти - чемпионами мира, смотришь, станете.
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itemme
По фактам
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PIT-BUL
развод века - как развели Фиорентину ...
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Кочевник56
наверное промес сможет
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justburn
Ответ Alestern
зачем у этого двинутого вообще берут интервью? :)..
Да он, наверное, сам по-пьяни звонит и на автоответчик наговаривает
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