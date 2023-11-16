Камавинга не сыграет за Францию в ноябре из-за растяжения связок колена. Хавбеку «Реала» вряд ли потребуется операция

Теги Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Ла Лига травмы сборная Греции по футболу квалификация Евро-2024 сборная Гибралтара по футболу Эдуардо Камавинга Футбол

У Эдуардо Камавинга диагностировано растяжение связок правого колена.

Хавбек «Реала» получил травму на тренировке сборной Франции после столкновения с Усманом Дембеле.

21-летнему игроку, скорее всего, не потребуется операция, но он пропустит матчи отбора Евро-2024 с Гибралтаром и Грецией, которые пройдут 18 и 21 ноября соответственно.

Франция досрочно вышла в финальный турнир чемпионата Европы еще в середине октября.

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4 комментария

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Армен Амбарян
как сам дембеле не травмировался?)
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xDe xDe
Да какая операция, Камавинге МРТ только в Вальдебебасе сегодня или завтра сделают. И прогноз хороший.
Сейчас бы ещё Камавинга потребовался Франции, уже вышедшей на Евро, с Грецией и Гибралтаром.
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Cevin Cigan
Ну и правильно,пусть лучше отдохнёт! У Реала и так календарь насыщенный.
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MK
Ответ Армен Амбарян
как сам дембеле не травмировался?)
выработал иммунитет )
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