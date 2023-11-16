Камавинга не сыграет за Францию в ноябре из-за растяжения связок колена. Хавбеку «Реала» вряд ли потребуется операция

У Эдуардо Камавинга диагностировано растяжение связок правого колена.

Хавбек « » получил травму на тренировке сборной после столкновения с Усманом Дембеле.

21-летнему игроку, скорее всего, не потребуется операция, но он пропустит матчи отбора Евро-2024 с Гибралтаром и Грецией, которые пройдут 18 и 21 ноября соответственно.

Франция досрочно вышла в финальный турнир чемпионата Европы еще в середине октября.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?