Камавинга не сыграет за Францию в ноябре из-за растяжения связок колена. Хавбеку «Реала» вряд ли потребуется операция
У Эдуардо Камавинга диагностировано растяжение связок правого колена.
Хавбек «Реала» получил травму на тренировке сборной Франции после столкновения с Усманом Дембеле.
21-летнему игроку, скорее всего, не потребуется операция, но он пропустит матчи отбора Евро-2024 с Гибралтаром и Грецией, которые пройдут 18 и 21 ноября соответственно.
Франция досрочно вышла в финальный турнир чемпионата Европы еще в середине октября.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
Сейчас бы ещё Камавинга потребовался Франции, уже вышедшей на Евро, с Грецией и Гибралтаром.