Уволен главный врач мадридского «Реала».

По информации Marca, клуб решил прекратить сотрудничество с Нико Михичем. Хорват работал в клубе с 2017-го года.

Решение об уходе специалиста было принято из-за травм игроков в начале сезона и работы с восстановлением после них.

В первую очередь речь идет о ситуации с хавбеком , у которого возникали постоянные рецидивы травм и мышечные повреждения.

Кроме того, ранее возникали споры в отношении рецидивов травм у , и .

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