«Реал» уволил главного врача Михича после 6 лет работы из-за ситуации с Гюлером
Уволен главный врач мадридского «Реала».
По информации Marca, клуб решил прекратить сотрудничество с Нико Михичем. Хорват работал в клубе с 2017-го года.
Решение об уходе специалиста было принято из-за травм игроков в начале сезона и работы с восстановлением после них.
В первую очередь речь идет о ситуации с хавбеком Ардой Гюлером, у которого возникали постоянные рецидивы травм и мышечные повреждения.
Кроме того, ранее возникали споры в отношении рецидивов травм у Карима Бензема, Давида Алабы и Дани Себальоса.
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Уверен ещё несколько я не вспомнил.
С рецидивами не раз были истории в последние годы
Если копать глубже, у Гюлера был рецидив, Беллингем сказали здоров, даже в запасе сидел с Брагой, а теперь пропустит 2 недели вроде.
Ещё что-то подобное было в этом сезоне у Реала, точно не вспомню.
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