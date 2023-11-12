«Реал» уволил главного врача Михича после 6 лет работы из-за ситуации с Гюлером

Теги Карим Бензема Реал Мадрид Ла Лига травмы Давид Алаба Дани Себальос Здоровье Арда Гюлер Футбол

Уволен главный врач мадридского «Реала».

По информации Marca, клуб решил прекратить сотрудничество с Нико Михичем. Хорват работал в клубе с 2017-го года.

Решение об уходе специалиста было принято из-за травм игроков в начале сезона и работы с восстановлением после них.

В первую очередь речь идет о ситуации с хавбеком Ардой Гюлером, у которого возникали постоянные рецидивы травм и мышечные повреждения.

Кроме того, ранее возникали споры в отношении рецидивов травм у Карима БенземаДавида Алабы и Дани Себальоса.

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23 комментария

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corazón blanco
Ну рецидивы действительно участились за последние годы, поэтому вполне верное решение. Конечно не все всегда зависит от врача, еще и от физиотерапевтов, тренеров и правильного распределения нагрузок.
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SHOTKA
Ответ error505
он виноват, что Гюлер таким хрустальным оказался?
Там не только Гюлер, не уверен, но до Мадрида, вроде у парня не было таких проблем, плюс Куртуа и Милитаю, из недавних Тчуамени, Кепа, Беллингем, Себальос, также походу сезона Винисиус, Менди, Алаба, Карвахаль, ну и сам Гюллер 3 раза.
Уверен ещё несколько я не вспомнил.
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Kahn01
Алаба и Себальос всегда были хрусталём, врачи тут не причём
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King_X
Ответ corazón blanco
Ну рецидивы действительно участились за последние годы, поэтому вполне верное решение. Конечно не все всегда зависит от врача, еще и от физиотерапевтов, тренеров и правильного распределения нагрузок.
+++
С рецидивами не раз были истории в последние годы
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Локуся
А он в барсе раньше не работал, случайно?
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SHOTKA
Ответ Neclerque
А парень до этого играл при таких нагрузках? Если им впарили хрусталь задорого, надо же Пересу на кого-то неудачный трансфер скинуть
Так я и говорю, там не только Гюлер, а рецедив это всегда (ладно не всегда) вина врача.
Если копать глубже, у Гюлера был рецидив, Беллингем сказали здоров, даже в запасе сидел с Брагой, а теперь пропустит 2 недели вроде.
Ещё что-то подобное было в этом сезоне у Реала, точно не вспомню.
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Neclerque
Ответ SHOTKA
Там не только Гюлер, не уверен, но до Мадрида, вроде у парня не было таких проблем, плюс Куртуа и Милитаю, из недавних Тчуамени, Кепа, Беллингем, Себальос, также походу сезона Винисиус, Менди, Алаба, Карвахаль, ну и сам Гюллер 3 раза. Уверен ещё несколько я не вспомнил.
А парень до этого играл при таких нагрузках?

Если им впарили хрусталь задорого, надо же Пересу на кого-то неудачный трансфер скинуть
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corazón blanco
Ответ rigobersong
Ты любое позорное решение реала обеляешь:)
Т.е. если у работодателя есть вопросы к персоналу и считают на данный момент, что он не подходит клубу и плохо справляется со своими обязанностями, то это позорное решение? Забавно. Его руководство клуба поблагодарили за годы работы в клубе, выплатили неустойку. Все вроде в рамках закона.
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error505
он виноват, что Гюлер таким хрустальным оказался?
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Данияр Жумабекович
лишь бы в очередного Фати не превратился Гюлер
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Knife707
Ждем разбор Артема
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Jon han
очень правильно сделали!
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Kikilboka
Ответ Leo_89
Почему они не сделали это ещё в ситуации Азара?
Потому что проблема Азара была не в неправильном подходе в лечении, а в его весе и подходу к тренировкам. С такими вводными Азар мог избежать травм только при отказе от футбола - что он и делал, находясь в Реале
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alireal
Ответ Kahn01
Алаба и Себальос всегда были хрусталём, врачи тут не причём
Точной инфы нет. Но в Реале сработали на опережение.
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corazón blanco
Ответ rigobersong
6 лет справлялся, а тут взяли и пнули просто так:)) Ты в эти игры со своими миньонами играй, всем очевидно, что реал не может жить без гнилых поступков:))
Больше всего смешнее, что любое решение Мадрида ты считаешь априори позорным. Другие клубы же никогда не увольняли мед.персонал, только Мадрид. Риго, это вот как раз в тебе проблемы, если ты любое действие Мадрида пытаешься вывернуть в удобную тебе плоскость. Да и написано, что разногласия были и раньше и недовольства, последняя капля произошла сейчас.
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Ivang King
Ответ corazón blanco
Ну рецидивы действительно участились за последние годы, поэтому вполне верное решение. Конечно не все всегда зависит от врача, еще и от физиотерапевтов, тренеров и правильного распределения нагрузок.
И ещё не маловажный фактор, это профессионализм спортсмена, большую часть реабилитации ты выполняешь самостоятельно.
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Tyrone Woodley
Это надо было делать ещё 5 лет назад. Сколько травм было в прошлом сезоне....
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AnMe
Барселона, учитесь!!!!! За шкирку и на выход.
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Никита Кожемяка
А ситуация с Азаром столько лет их не смущала?
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Leo_89
Почему они не сделали это ещё в ситуации Азара?
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