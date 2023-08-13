Мбаппе может отказаться от бонуса за лояльность, чтобы остаться в «ПСЖ» без продления контракта (The Athletic)

Теги ПСЖ лига 1 Франция Килиан Мбаппе деньги Футбол

Килиан Мбаппе может отказаться от бонуса, чтобы не продлевать контракт с «ПСЖ».

Ранее парижане объявили о возвращении форварда в состав после «очень конструктивных и позитивных переговоров». Летом Мбаппе был отстранен от работы с командой из-за нежелания продлить контракт.

По информации The Athletic, француз изучает вариант, при котором он остается в клубе без продления контракта, но отказывается от бонуса за лояльность, который он должен получить за то, что был игроком «ПСЖ» после 31 июля этого года. Ранее сообщалось, что первая часть бонуса за лояльность игрока – 40 млн евро.

Действующий контракт Мбаппе рассчитан до лета 2024 года. «ПСЖ» хочет продлить соглашение до 2025-го – с гарантированной возможностью перехода форварда в «Реал Мадрид» по окончании сезона-2023/24.

Извилистый путь Мбаппе – на одной картинке. От кубков за 2 евро до требований, требований, требований

«ПСЖ» вернул Мбаппе в состав – после «очень конструктивных и позитивных переговоров». Онлайн трансферного триллера

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40 комментариев

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ponso
Не могу понять, Нетфликс или Амазон этот сериал снимает. С каждой серией кринжа всё больше..
+34
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vzi
Новость о Мбаппе, а первые в комментах фанаты барсы, Месси и Аргентины. )
+32
-18
+14
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Moscwow
Ответ DonaldBrashear 2.0
жаль, что Киллиан идет на уступки, так надеялся, что он получит всю зарплату за сезон от ПСЖ + бонус. А потом еще и подписной бонус от Реала. Это было бы красиво! Люблю, когда люди делают деньги ловко и своими силами, всегда радуюсь за таких парней.
У тех, кто пытается усидеть на двух стульях, исход всегда один. Тем более, что в этой саге нет положительных персонажей, каждый действует в своих меркантильных интересах
+14
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Writer 1
Катарцы вертят Мбаппе как могут)) Вот поэтому не хотел бы что бы МЮ купили именно они, но к сожалению европейский футбол прогнулся под нефтянные деньги вместе с УЕФА. Все новые топы мирового футбола - все нефтянники, а рыночными методами в нынешней системе просто не место из-за липового Фэйр плэя. Инвестировать в футбол нельзя, но обходить с помощью подставных спонсоров можно. В этом весь расклад нынешнего УЕФАшногофутбола
+6
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che kaif
Ответ ML26
Реал все деньги своим трудом заработал. Когда к началу нулевых команда является рекордсменом по титулам среди всех соревнований, то естественно у них все в порядке с деньгами будет
Сперва на бабки всей Испании потом на кредиторские и это не отменяет факта мешковитости реала
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DonaldBrashear 2.0
жаль, что Киллиан идет на уступки, так надеялся, что он получит всю зарплату за сезон от ПСЖ + бонус.
А потом еще и подписной бонус от Реала.

Это было бы красиво! Люблю, когда люди делают деньги ловко и своими силами, всегда радуюсь за таких парней.
+10
-9
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Роман
Ответ vzi
Новость о Мбаппе, а первые в комментах фанаты барсы, Месси и Аргентины. )
Они везде на ветках первые приходят. Будь то Роналду, Реал или даже Бавария.
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Annon Annon
Ответ Имя Фамилия
Хитрая схема, такое вполне может быть. Всё что недобрал с ПСЖ потом сдерёт с мадридского мешка, который после сезона с Хоселу будет готов отдать за Мбаппе хоть миллиард. Париж получит пусть и небольшие, но какие-то деньги, плюс ещё один сезон его игры. Ну а платить за всё мадридскому мешку как обычно.
мешок это ПСЖ, риал мадрит великий клуб, перкс гени , ну и что , что Челси развел наш риал мадрит продав азара
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che kaif
Ответ alexis2020
Он ещё и за ПСЖ глорит, а Реал называет мешком
Реал был первым мешком в истории футбола все верно.это потом появились Абрамовичи и другие
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Человек1991
Считай Мбаппе платит 100 лимонов за то чтобы его не отстраняли от футбола на год и запрета посещать стадион. ))
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Алексей Даценко
За деньги да!
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Геннадий Чеботарев
как можно продлить,то что продлить уже не возможно? эту опцию можно было активировать до 1 августа,о чем сейчас вообще разговор?
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ponso
Ответ Имя Фамилия
Хитрая схема, такое вполне может быть. Всё что недобрал с ПСЖ потом сдерёт с мадридского мешка, который после сезона с Хоселу будет готов отдать за Мбаппе хоть миллиард. Париж получит пусть и небольшие, но какие-то деньги, плюс ещё один сезон его игры. Ну а платить за всё мадридскому мешку как обычно.
Фанат Ред Булл Лейпцига строчит про мешки и проекты) Интересно, кто старше - ты или этот клуб?
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Новый тренер ФК Спартак
после все этого кто его захочет покупать??? только гемор получишь будет постоянно ныть и деньги просить, ему теперь или в этом мешке оставаться или ехать к арабам
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Твой любимый хейтер
Ответ vzi
Новость о Мбаппе, а первые в комментах фанаты барсы, Месси и Аргентины. )
Вы, видимо, из этого числа. Самый первый упомянули.
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Родя Раскольников
Ответ vzi
Новость о Мбаппе, а первые в комментах фанаты барсы, Месси и Аргентины. )
Так фанаты Месси это почти весь мир. Ты ЧМ 22 пропустил что ли?
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vzi
Ответ Родя Раскольников
Так фанаты Месси это почти весь мир. Ты ЧМ 22 пропустил что ли?
Я например не фанат Месси. И что? Вот что ты мне сделаешь? Как заставишь его полюбить? Да никак. )
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Блуждающий странник
Ответ DonaldBrashear 2.0
жаль, что Киллиан идет на уступки, так надеялся, что он получит всю зарплату за сезон от ПСЖ + бонус. А потом еще и подписной бонус от Реала. Это было бы красиво! Люблю, когда люди делают деньги ловко и своими силами, всегда радуюсь за таких парней.
В реальности ПСЖ посадит его на скамейку и он будет год без игровой практики. В золотое время для себя. Мбаппе осознав этот факт сразу начал суетиться, а то все думал, что шейхи шутки шутят

В этом никакой ловкости. Поведение Мбаппе омерзительное и низкое, его защищать могут только фанаты Реала, которые ждут его в команде, но уже даже большинство фанатов Реала не в восторге. Чувак клянется в любви ПСЖ почти с миллиардным контрактом, бонусами за лояльность и не может либо уйти за деньги на данный момент либо продлить контракт. Хотя ПСЖ всё делает ради него: звезд в атаке больше нет, игроков подписывают близких ему, он же на уровне менеджера в команде. И не может выполнить обещание продлить контракт либо уйти
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DonaldBrashear 2.0
Ответ Moscwow
Ты плывешь в каком-то выдуманном мирке. Какие таланты? Какие способности? Мбаппе лично вообще не делает ничего, за него все решают мать и юристы, которые манипулируют двумя клубами из года в год, чтобы из одного выбить бабки, а из другого инфоповоды. Если ты не заметил, то весь год всем было плевать на Мбаппе, все говорили о Холланде, поэтому летом ему срочно нужно было начать историю с письмом и вот теперь все говорят о Мбаппе уже три месяца
уникальные талант и способности в футболе, именно за это Мбаппе платят огромные деньги и готовы платить еще больше.

Кому важно говорят или не говорят? Мбаппе крутой игрок и любой клуб в мире хочет его в свой состав, абсолютно любой.

Нужно быть совсем глупым, чтобы этого не понимать.

Что значит "выбить"? они что, вышибалы какие-то, бандиты что ли? Контракт заключают и все. ДОГОВОР!

Сами хотят платить такие деньги, САМИ!
и все тут.

Что тут трудного, чтобы понять?

ой, бедные ПСЖ, как их жалко, выбили у них денег, как взрослый дядька у подростка в подвороте, да?

Мбаппе им пользу приносит, они готовы ему платить. И все.
Потому что у него уникальный талант и способности.

Если вы ничего не умеете и не зарабатываете за счет своего труда и таланта, это ваши проблемы.

А таких как Мбаппе - 1-2 человека в мире всего пока.

И да, он ничего не нарушил, все делает в рамках договорных обязательств. Вот это надо уважать и ценить! Да и еще делает миллионы! Вот мужчина!

А не мамкины нытики, обманул, ой, выбил, и прочую ерунде несете.
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