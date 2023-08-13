Мбаппе может отказаться от бонуса за лояльность, чтобы остаться в «ПСЖ» без продления контракта (The Athletic)
Килиан Мбаппе может отказаться от бонуса, чтобы не продлевать контракт с «ПСЖ».
Ранее парижане объявили о возвращении форварда в состав после «очень конструктивных и позитивных переговоров». Летом Мбаппе был отстранен от работы с командой из-за нежелания продлить контракт.
По информации The Athletic, француз изучает вариант, при котором он остается в клубе без продления контракта, но отказывается от бонуса за лояльность, который он должен получить за то, что был игроком «ПСЖ» после 31 июля этого года. Ранее сообщалось, что первая часть бонуса за лояльность игрока – 40 млн евро.
Действующий контракт Мбаппе рассчитан до лета 2024 года. «ПСЖ» хочет продлить соглашение до 2025-го – с гарантированной возможностью перехода форварда в «Реал Мадрид» по окончании сезона-2023/24.
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А потом еще и подписной бонус от Реала.
Это было бы красиво! Люблю, когда люди делают деньги ловко и своими силами, всегда радуюсь за таких парней.
В этом никакой ловкости. Поведение Мбаппе омерзительное и низкое, его защищать могут только фанаты Реала, которые ждут его в команде, но уже даже большинство фанатов Реала не в восторге. Чувак клянется в любви ПСЖ почти с миллиардным контрактом, бонусами за лояльность и не может либо уйти за деньги на данный момент либо продлить контракт. Хотя ПСЖ всё делает ради него: звезд в атаке больше нет, игроков подписывают близких ему, он же на уровне менеджера в команде. И не может выполнить обещание продлить контракт либо уйти
Кому важно говорят или не говорят? Мбаппе крутой игрок и любой клуб в мире хочет его в свой состав, абсолютно любой.
Нужно быть совсем глупым, чтобы этого не понимать.
Что значит "выбить"? они что, вышибалы какие-то, бандиты что ли? Контракт заключают и все. ДОГОВОР!
Сами хотят платить такие деньги, САМИ!
и все тут.
Что тут трудного, чтобы понять?
ой, бедные ПСЖ, как их жалко, выбили у них денег, как взрослый дядька у подростка в подвороте, да?
Мбаппе им пользу приносит, они готовы ему платить. И все.
Потому что у него уникальный талант и способности.
Если вы ничего не умеете и не зарабатываете за счет своего труда и таланта, это ваши проблемы.
А таких как Мбаппе - 1-2 человека в мире всего пока.
И да, он ничего не нарушил, все делает в рамках договорных обязательств. Вот это надо уважать и ценить! Да и еще делает миллионы! Вот мужчина!
А не мамкины нытики, обманул, ой, выбил, и прочую ерунде несете.