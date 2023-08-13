Мбаппе может отказаться от бонуса за лояльность, чтобы остаться в «ПСЖ» без продления контракта (The Athletic)

Килиан Мбаппе может отказаться от бонуса, чтобы не продлевать контракт с «ПСЖ».

Ранее парижане объявили о возвращении форварда в состав после «очень конструктивных и позитивных переговоров». Летом Мбаппе был отстранен от работы с командой из-за нежелания продлить контракт.

По информации The Athletic, француз изучает вариант, при котором он остается в клубе без продления контракта, но отказывается от бонуса за лояльность, который он должен получить за то, что был игроком «ПСЖ» после 31 июля этого года. Ранее сообщалось, что первая часть бонуса за лояльность игрока – 40 млн евро.

Действующий контракт Мбаппе рассчитан до лета 2024 года. «ПСЖ» хочет продлить соглашение до 2025-го – с гарантированной возможностью перехода форварда в «Реал Мадрид» по окончании сезона-2023/24.

Извилистый путь Мбаппе – на одной картинке. От кубков за 2 евро до требований, требований, требований

«ПСЖ» вернул Мбаппе в состав – после «очень конструктивных и позитивных переговоров». Онлайн трансферного триллера

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?