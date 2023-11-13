Хави о критике СМИ в адрес игроков: «Меня тоже называли раковой опухолью «Барсы», а теперь я ее тренирую. Эти футболисты заслуживают похвалы»

Хави вспомнил, как его называли «раковой опухолью «Барселоны».

Каталонская команда одержала победу над «Алавесом» в 13-м туре (2:1). После игры главный тренер «блауграны» высказался о влиянии критики в СМИ на игру футболистов: «Пресса влияет на «Барсу», игроки напряжены из-за генерируемого негатива. Команда переживает не лучший момент».

«На меня [критика] не влияет. Я не играю в футбол. Я не нервничаю. Меня называли раковой опухолью «Барсы» [когда я играл за нее], а теперь я ее тренирую. Я сказал об этом игрокам в перерыве.

Они заслуживают похвалы. Я ценю то, что мы проявили характер и сделали камбэк», – сказал .

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