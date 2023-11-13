Хави о критике СМИ в адрес игроков: «Меня тоже называли раковой опухолью «Барсы», а теперь я ее тренирую. Эти футболисты заслуживают похвалы»

Теги Барселона Хави Ла Лига Футбол

Хави вспомнил, как его называли «раковой опухолью «Барселоны».

Каталонская команда одержала победу над «Алавесом» в 13-м туре Ла Лиги (2:1). После игры главный тренер «блауграны» высказался о влиянии критики в СМИ на игру футболистов: «Пресса влияет на «Барсу», игроки напряжены из-за генерируемого негатива. Команда переживает не лучший момент».

«На меня [критика] не влияет. Я не играю в футбол. Я не нервничаю. Меня называли раковой опухолью «Барсы» [когда я играл за нее], а теперь я ее тренирую. Я сказал об этом игрокам в перерыве. 

Они заслуживают похвалы. Я ценю то, что мы проявили характер и сделали камбэк», – сказал Хави

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8 комментариев

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Pucheslav
Ответ Фут.Боль
Хави так называли, когда он играл?
Он тогда часто читал спортс
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KMR
Что он придумал?! Наоборот все говорили,что он и Андрес регулярно работали на ЗМячи Месси
+1
0
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Фут.Боль
Хави так называли, когда он играл?
0
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Гномович!
Хави еще называли чапи
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Arkadios Avgitidis
Ответ Фут.Боль
Хави так называли, когда он играл?
соперники, наверное))).
не врет ,же......)))
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Плевал я
Ответ Гномович!
Хави еще называли чапи
Чави)
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