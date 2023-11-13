Деку: «Хави – лучший тренер для «Барселоны» и идеально подходит для перестройки. Он знает об ответственности»

Деку уверен, что «Барселоне» не нужно думать о смене тренера.

«У меня нет никаких сомнений в том, что – лучший тренер для «Барсы». Он лучший тренер для этого проекта, начатого пару лет назад. Он принял вызов, переехал сюда в важный момент и является идеальным тренером для перестройки того, что мы пытаемся перестроить.

У нас сейчас возникли кое-какие сложности, мы проводим много матчей, и, конечно, он первый, кто хочет, чтобы мы играли лучше.

Хави знает о своей ответственности, знает, что неудачные выступления дорого обходятся и ему, и всем нам. Он отлично знает, что должен делать», – сказал спортивный директор «блауграны».

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?