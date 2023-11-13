Деку: «Хави – лучший тренер для «Барселоны» и идеально подходит для перестройки. Он знает об ответственности»

Теги Барселона Хави Деку Ла Лига Футбол

Деку уверен, что «Барселоне» не нужно думать о смене тренера.

«У меня нет никаких сомнений в том, что Хави – лучший тренер для «Барсы». Он лучший тренер для этого проекта, начатого пару лет назад. Он принял вызов, переехал сюда в важный момент и является идеальным тренером для перестройки того, что мы пытаемся перестроить.

У нас сейчас возникли кое-какие сложности, мы проводим много матчей, и, конечно, он первый, кто хочет, чтобы мы играли лучше.

Хави знает о своей ответственности, знает, что неудачные выступления дорого обходятся и ему, и всем нам. Он отлично знает, что должен делать», – сказал спортивный директор «блауграны».

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9 комментариев

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FOOTBALL Live
Все будет хорошо 👍. Главное не выпускать с первых минут пару брёвен. И скорейшего возвращения одного из лидеров Барселоны Ф.де Йонга!
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Wiley Fox
Второй лучший для перестройки

Потому что первый умер - Горбачев
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Marcus-light
Честно говоря, то что происходит сейчас - это не перестройка, это просто кризисный состав. Были бы деньги - половина состава была бы иной
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RowLD
На самом деле, у меня накопилось несколько вопросов к Хави за весь срок, что он у руля, но с заявлением Деку я, несмотря на это, согласен. Очень легко лежать на диване и писать в комментах, что Хави - не тренер, что надо увольнять. Только вот я не уверен, что в Барсу уже выстроилась очередь из 5 топ-тренеров, которые мамой клянуться выиграть Ла Лигу к 30-му туру и вывести команду минимум в полуфинал ЛЧ. А Хави, несмотря на всё, что ему можно предъявить, давал определённый результат (да, да, в еврокубках провалы, я помню, но всё же). Так что действительно прямо сейчас он, пожалуй, и правда лучший тренер для команды, особенно учитывая её непростое положение финансовое, так что пусть работает.
Грустно наблюдать за непростым периодом у команды, но такие моменты у многих бывают, а несколько плохих игр не повод забывать и перечёркивать всё хорошее, что было у клуба. Главное, чтобы Хави развивался именно как специалист, потому что как тренеру ему однозначно есть над чем работать
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BurBon
Ответ Marcus-light
Честно говоря, то что происходит сейчас - это не перестройка, это просто кризисный состав. Были бы деньги - половина состава была бы иной
До некоторых это не доходит, клуб оказался в чудовищной финансовой ситуации, костяк был возрастной, по сути Барса за 2 сезона полностью обновила команду и перестройка все еще идет.
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Tornado V
Лично я убежден, и уверен в Хави. к новому году в Барселоне все нормализуется, главное без травм. сугубо моё личное мнение
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Салесар
Ответ FOOTBALL Live
Все будет хорошо 👍. Главное не выпускать с первых минут пару брёвен. И скорейшего возвращения одного из лидеров Барселоны Ф.де Йонга!
А кто именно бревна?
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