Деку: «Хави – лучший тренер для «Барселоны» и идеально подходит для перестройки. Он знает об ответственности»
Деку уверен, что «Барселоне» не нужно думать о смене тренера.
«У меня нет никаких сомнений в том, что Хави – лучший тренер для «Барсы». Он лучший тренер для этого проекта, начатого пару лет назад. Он принял вызов, переехал сюда в важный момент и является идеальным тренером для перестройки того, что мы пытаемся перестроить.
У нас сейчас возникли кое-какие сложности, мы проводим много матчей, и, конечно, он первый, кто хочет, чтобы мы играли лучше.
Хави знает о своей ответственности, знает, что неудачные выступления дорого обходятся и ему, и всем нам. Он отлично знает, что должен делать», – сказал спортивный директор «блауграны».
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Грустно наблюдать за непростым периодом у команды, но такие моменты у многих бывают, а несколько плохих игр не повод забывать и перечёркивать всё хорошее, что было у клуба. Главное, чтобы Хави развивался именно как специалист, потому что как тренеру ему однозначно есть над чем работать