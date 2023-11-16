Анастасия Волочкова: «Кержаков и Дзюба – самые красивые и сексуальные футболисты России»

Теги Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Александр Кержаков Анастасия Волочкова Футбол

Анастасия Волочкова назвала двух самых красивых и сексуальных футболистов России.

«Александр Кержаков и Артем Дзюба – два самых красивых и сексуальных футболиста России!

Александра я знаю много лет, мы знакомы с ним еще со времен моего восстановления в Мариинском театре Санкт-Петербурга. Саша вообще не изменился, а со временем стал только прекраснее.

Артем тоже сексуальный и замечательный мужчина, защищала его во время волны хейта.

Это действительно молодой и красивый парень, который в будущем может пойти в кино. Неважно, какой жанр, но в роли актера Дзюба будет смотреться прекрасно», – сказала артистка балета Волочкова.

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20 комментариев

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Oleg Olegov
Как она может называть самых красивых футболистов если она даже в футбол не играла?
+3
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+3
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Ярик01
Ответ Leon Petov
И Кержаков и Дзюба были слиты в сеть. Кажется понятно, откуда у Анастасии познания
Не слышал, чтобы Кержаков в камеру что-то делал, но не надо подробностей
+1
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мистик
Дзюба порноактер навыки есть,рукой хорошо работает
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Магомед Саид Амирханов
Ответ Владимир Туаев
Просто назвала всех футболистов которых знала...
🤣
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Магомед Саид Амирханов
А как же Мостовой?
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Dinamik1
Она имела ввиду нижняя часть футболистов.Волосатые ноги.😄
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wlad wasew
Настюха толк знает.
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xomamb
спорить не буду, я больше по девушкам иксперд
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ЖУЛИК
Ну Артём жанр кино уже выбрал себе
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Potapson
Представил на минуту какие бы видео могли бы выкладывать Дзюба с Волочковой на пару...🤪
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Владимир Туаев
Просто назвала всех футболистов которых знала...
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T622222
Ну здесь все - щас начнется…. Вышла Настя на тропу.
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ефрейтор
наська запала на них што ли, а как же джигурда...
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Назар Игорь
У кого что болит, тот про то и говорит. Как то она заявляла -
"Я никому не отказываю".
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Ярик01
Вернусь на ветку с трусами Загитовой, там не настолько мрачно как с Волочковой
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igls54
Да уж, забили они очень много...Не знаю, была ли Настя в их числе
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Александр Молев
И сама себя наверняка сексуальной считает
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Инженер Управляющий
напрашивается на мжм?
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Leon Petov
И Кержаков и Дзюба были слиты в сеть. Кажется понятно, откуда у Анастасии познания
+2
-2
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