Анастасия Волочкова: «Кержаков и Дзюба – самые красивые и сексуальные футболисты России»

Анастасия Волочкова назвала двух самых красивых и сексуальных футболистов России.

« и – два самых красивых и сексуальных футболиста России!

Александра я знаю много лет, мы знакомы с ним еще со времен моего восстановления в Мариинском театре Санкт-Петербурга. Саша вообще не изменился, а со временем стал только прекраснее.

Артем тоже сексуальный и замечательный мужчина, защищала его во время волны хейта.

Это действительно молодой и красивый парень, который в будущем может пойти в кино. Неважно, какой жанр, но в роли актера Дзюба будет смотреться прекрасно», – сказала артистка балета Волочкова.

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