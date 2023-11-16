Анастасия Волочкова: «Кержаков и Дзюба – самые красивые и сексуальные футболисты России»
Анастасия Волочкова назвала двух самых красивых и сексуальных футболистов России.
«Александр Кержаков и Артем Дзюба – два самых красивых и сексуальных футболиста России!
Александра я знаю много лет, мы знакомы с ним еще со времен моего восстановления в Мариинском театре Санкт-Петербурга. Саша вообще не изменился, а со временем стал только прекраснее.
Артем тоже сексуальный и замечательный мужчина, защищала его во время волны хейта.
Это действительно молодой и красивый парень, который в будущем может пойти в кино. Неважно, какой жанр, но в роли актера Дзюба будет смотреться прекрасно», – сказала артистка балета Волочкова.
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