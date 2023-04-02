Дзюба о Кержакове: «Догнать и перегнать – это цель. Он величина, бомбардир всея Руси»

Теги Локомотив Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Александр Кержаков рейтинги Матч ТВ Футбол

Форвард «Локомотива» Артем Дзюба намерен забить больше Александра Кержакова.

Дзюба в субботу оформил дубль в матче 21‑го тура Мир РПЛ с «Пари НН» (4:0).

Экс-нападающий «Спартака» и «Зенита» забил 223 мяча в официальных матчах. В активе Кержакова, завершившего карьеру в 2017 году, 233 гола.

– Считаешь, сколько осталось до Кержакова в истории лучших бомбардиров страны?

– Блин, я чуть‑чуть сбился. Есть же несколько версий: «Клуб Федотова», другой клуб… Знаю, что где‑то рядом.

– По основной версии, осталось 10 мячей. Хочешь догнать его до конца сезона?

– Да, догнать и перегнать. Не знаю насчет именно этого сезона, но до конца карьеры – точно. Это большая цель.

Керж – величина, бомбардир всея Руси. Мне хочется его опередить, – сказал Дзюба.

«Нужно было приветик «НН» передать. Чтобы разбирались в футболе». Дзюба сделал дубль и опять разжег

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24 комментария

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Роман Олегов
Ответ Dinamik1
Вот что скоро получит Россия.Гнилого лучшего бомбардира.И этот запах еще долго будет распостраняться.
Золотой ты человек, Юрий Венедиктович, все о России думаешь!
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Роман Олегов
Ответ Вратарь Бага
Да не попадешь ты в сборную, пока Валера покинет этот пост, ты уже карьеру закончишь)
А причем тут сборная?
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Dr. J 24
Ответ Ligalaiz
Чалову 24 года, а у него уже 50 голов в РПЛ Если будет тут всю карьеру играть, перегонит и Дзюбу и Кержакова и Смолова
это очень мало к 24 годам. в рпл обычно после 30 уже заканчивают.
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Алексей Селезнёв
Ответ Ligalaiz
Чалову 24 года, а у него уже 50 голов в РПЛ Если будет тут всю карьеру играть, перегонит и Дзюбу и Кержакова и Смолова
50 голов за сколько сезонов, за 6-7? Чтобы догнать нужно в каждом сезоне около двадцатки забивать. Ну в любом случае удачи ему
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Тренерские конспекты Бормана
Ответ Покерный Футбол
Дзюба сильный футболист по российским меркам ТОПовый, но как личность с душком,вот и вся уникальность.
Как человек - говно, как личность - сильный и твердый как гвоздь. Его всю жизнь прогибают, а он все равно доказывает, что он хороший игрок.
Все эти бесконечные аренды в Томи, Ростове, возвращения в Спартак, игра с топами в Зените - ни у кого не было такой карьеры, люди уходили, ломались, а этот доказывал каждый раз своей игрой.
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Jason Williams
Ответ Da prozecutor
За Спартак Дзюба забил 38 мячей, а за Ростов в одном сезоне 19. Но упомянуть надо именно Спартачок
за Ростов он сыграл 40 матчей, а за Спартак под 2 сотки
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Gans_hi
Ответ Ligalaiz
Чалову 24 года, а у него уже 50 голов в РПЛ Если будет тут всю карьеру играть, перегонит и Дзюбу и Кержакова и Смолова
У Кержа к этому возрасту уже больше сотки было
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перегонит на изи..
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Вратарь Бага
Да не попадешь ты в сборную, пока Валера покинет этот пост, ты уже карьеру закончишь)
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Ligalaiz
Чалову 24 года, а у него уже 50 голов в РПЛ

Если будет тут всю карьеру играть, перегонит и Дзюбу и Кержакова и Смолова
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Dinamik1
Вот что скоро получит Россия.Гнилого лучшего бомбардира.И этот запах еще долго будет распостраняться.
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Брулин
Теоретически план может осуществиться... посмотрим.
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Покерный Футбол
Ответ Тренерские конспекты Бормана
Дзюба уникален тем, что несмотря на то, что в его карьере скандалов было больше, чем у Кокорина, он реально забил много мячей, причем забивал много во всех российских клубах где играл.
Дзюба сильный футболист по российским меркам ТОПовый, но как личность с душком,вот и вся уникальность.
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Тренерские конспекты Бормана
Дзюба уникален тем, что несмотря на то, что в его карьере скандалов было больше, чем у Кокорина, он реально забил много мячей, причем забивал много во всех российских клубах где играл.
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mahurat
Кержакова обогнать получится, хотелось бы 250 мячей увидеть.
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BuTaJIbKa
мотивированый Дзюба - может!
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Александра Александрова
Ответ Великий Алонсо
У Криштиану в 4 раза больше голов.
У Дзюбы , Фернандеса , Дзагоева ,Черышева за один чм в плей офф больше голевых действий, чем у распиаренного балласта за 5 чм )))
+8
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dreamstep
В этом году может и не отгрузит 10, но в следующем полюбому перегонит Кержа.
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Великий Алонсо
У Криштиану в 4 раза больше голов.
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Крамбопулос Майкл
Когда начинал в Спартаке, со всеми этими арендами скандалами думал и близко к сотне не подберется..Молодец конечно
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Da prozecutor
За Спартак Дзюба забил 38 мячей, а за Ростов в одном сезоне 19. Но упомянуть надо именно Спартачок
+6
-4
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Плеймейкер87
Думаю перегонит
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Roman
Теперь интересно сможет ли Дзюба десятку выбить до конца сезона
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Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
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rugbyfan
В любом случае спартаковцы будут страдать.
+17
-7
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