Дзюба о Кержакове: «Догнать и перегнать – это цель. Он величина, бомбардир всея Руси»
Форвард «Локомотива» Артем Дзюба намерен забить больше Александра Кержакова.
Дзюба в субботу оформил дубль в матче 21‑го тура Мир РПЛ с «Пари НН» (4:0).
Экс-нападающий «Спартака» и «Зенита» забил 223 мяча в официальных матчах. В активе Кержакова, завершившего карьеру в 2017 году, 233 гола.
– Считаешь, сколько осталось до Кержакова в истории лучших бомбардиров страны?
– Блин, я чуть‑чуть сбился. Есть же несколько версий: «Клуб Федотова», другой клуб… Знаю, что где‑то рядом.
– По основной версии, осталось 10 мячей. Хочешь догнать его до конца сезона?
– Да, догнать и перегнать. Не знаю насчет именно этого сезона, но до конца карьеры – точно. Это большая цель.
Керж – величина, бомбардир всея Руси. Мне хочется его опередить, – сказал Дзюба.
«Нужно было приветик «НН» передать. Чтобы разбирались в футболе». Дзюба сделал дубль и опять разжег
Все эти бесконечные аренды в Томи, Ростове, возвращения в Спартак, игра с топами в Зените - ни у кого не было такой карьеры, люди уходили, ломались, а этот доказывал каждый раз своей игрой.
Если будет тут всю карьеру играть, перегонит и Дзюбу и Кержакова и Смолова