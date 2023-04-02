Дзюба о Кержакове: «Догнать и перегнать – это цель. Он величина, бомбардир всея Руси»

Форвард « » намерен забить больше .

Дзюба в субботу оформил дубль в матче 21‑го тура Мир с «Пари НН» (4:0).

Экс-нападающий «Спартака» и «Зенита» забил 223 мяча в официальных матчах. В активе Кержакова, завершившего карьеру в 2017 году, 233 гола.

– Считаешь, сколько осталось до Кержакова в истории лучших бомбардиров страны?

– Блин, я чуть‑чуть сбился. Есть же несколько версий: «Клуб Федотова», другой клуб… Знаю, что где‑то рядом.

– По основной версии, осталось 10 мячей. Хочешь догнать его до конца сезона?

– Да, догнать и перегнать. Не знаю насчет именно этого сезона, но до конца карьеры – точно. Это большая цель.

Керж – величина, бомбардир всея Руси. Мне хочется его опередить, – сказал Дзюба.

«Нужно было приветик «НН» передать. Чтобы разбирались в футболе». Дзюба сделал дубль и опять разжег