Глава «Локо» Нагорных о шоу Дзюбы: «Не смотрю. Вижу то, что Артем делает на поле, это главное. Это он делает хорошо»
Юрий Нагорных заявил, что не смотрит шоу с участием Артема Дзюбы.
– Вы по-прежнему не смотрели шоу с участием Дзюбы?
– Не смотрю. Вижу то, что Артем делает на поле в матчах, и считаю, что это – главное, что умеет делать Артем. А это он делает хорошо.
– Дзюбе осталось шесть голов до того, чтобы догнать Кержакова в «Клубе Федотова». Вам важно, чтобы он стал лучшим бомбардиром в истории отечественного футбола именно как игрок «Локомотива»?
– Да, это будет хорошее достижение. Уверен, что в «Локомотиве» он с этой высотой справится.
– По количеству голов за сборную Дзюба уже сравнялся с Кержаковым, у обоих по 30 мячей. Есть у Артема мотивация вернуться в сборную и стать лучшим бомбардиром и там?
– Вопрос, прежде всего, к Артему. Мы взаимодействуем в клубе, и нам очень важно, чтобы у Дзюбы была возможность и мотивация реализовывать себя в «Локомотиве». Каждый спортсмен хотел бы выступать за сборную, даже если ты сыграл за нее очень много игр и многого добился. Поэтому, за Артема отвечать не буду, – сказал председатель совета директоров «Локомотива».
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Видно, что человек нормальный. А для Локо это уже полдела!
полностью провалена комплектация команды - есть количество, но нет качества. многие игроки не соотносятся с той тактикой , которая выбрана главным тренером , часть игроков вовсе не соответствует уровню первой восьмерки рпл + в команде отсутствуют опытные игроки и ментальные лидеры на поле. брать молодых и перспективных - это здорово , но в локо вообще нет баланса как данность.
банальный пример - это центральные защитники , количественно - всё супер даже с запасом, но качественно - полный швах:
фассон/кузьмичев/погостнов/морозов - на данный момент очень сырые.
да, после травмы будет доступен магкеев , но он и сам часто привозил + каким будет после крестов , хз.
а баринов/митай в центре - это уже что-то экстренное.
нужен кто-то , кто сможет руководить всей обороной (уж не говорю про банальное - чорлука , но хотя бы уровня пабло можно было завезти).