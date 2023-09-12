Глава «Локо» Нагорных о шоу Дзюбы: «Не смотрю. Вижу то, что Артем делает на поле, это главное. Это он делает хорошо»

Юрий Нагорных заявил, что не смотрит шоу с участием Артема Дзюбы.

– Вы по-прежнему не смотрели шоу с участием Дзюбы?

– Не смотрю. Вижу то, что Артем делает на поле в матчах, и считаю, что это – главное, что умеет делать Артем. А это он делает хорошо.

– Дзюбе осталось шесть голов до того, чтобы догнать в «Клубе Федотова». Вам важно, чтобы он стал лучшим бомбардиром в истории отечественного футбола именно как игрок «Локомотива»?

– Да, это будет хорошее достижение. Уверен, что в «Локомотиве» он с этой высотой справится.

– По количеству голов за сборную Дзюба уже сравнялся с Кержаковым, у обоих по 30 мячей. Есть у Артема мотивация вернуться в сборную и стать лучшим бомбардиром и там?

– Вопрос, прежде всего, к Артему. Мы взаимодействуем в клубе, и нам очень важно, чтобы у Дзюбы была возможность и мотивация реализовывать себя в « ». Каждый спортсмен хотел бы выступать за сборную, даже если ты сыграл за нее очень много игр и многого добился. Поэтому, за отвечать не буду, – сказал председатель совета директоров «Локомотива».

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