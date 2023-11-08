Эдуардо Камавинга: «Реал» – лучший клуб мира. Если придется играть на позиции вратаря или нападающего, чтобы помочь команде, я это сделаю»

Теги Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Ла Лига Эдуардо Камавинга Футбол

Эдуардо Камавинга высказался о продлении контракта с «Реалом».

Новое соглашение 20-летнего французского полузащитника с мадридским клубом рассчитано до 2029 года. 

«Я очень горжусь тем, что продлил свой контракт. Это мечта – иметь возможность оставаться и тренироваться каждый день с великими игроками в этом клубе, который является лучшим в мире.

Мадридский «Реал» – это мечта, это моя жизнь. С детства я хотел играть здесь, и теперь это стало реальностью. Я очень горжусь тем, что остаюсь в мадридском «Реале» и играю на таком легендарном стадионе, как «Бернабеу».

Я всегда говорю, что я командный игрок. Если мне придется играть на позиции вратаря или нападающего, чтобы помочь команде, я сыграю. Я хочу сделать как можно больше», – сказал Камавинга

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17 комментариев

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G.H.O.S.T.
За 40 лямов получили молодого талантливого, а главное, супер универсального игрока. Продолжает радовать своей игрой.
+15
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los merengues
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
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Здоровья.
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los merengues
Любимый полузащитник в мадриде в этом сезоне. Работа с мячом на космическом уровне, очень пластичный и цепкий.
Еще и характер у парнишки замечательный.
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xDe xDe
Вот так мемы становятся явью)
А если серьёзно, Эдуардо - один из лучших трансферов последних лет. Совсем небольшая сумма в обмен на огромный талант и самоотдачу.
P.s. В команде среди полевых всегда есть игрок, которого наигрывают как вратаря, на случай неожиданной травмы голкипера при отсутствии замен, например. Не удивлюсь, если у нас это именно Камавинга.
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Роман
Камавинга отличный вратарь. И это не шутка. Есть видео где он подряд три нереальных сейва делает.
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Акыл Сатыбалдиев
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Камавингу же просто зомбировали, и заставили везде говорить, что Реал лучший клуб мира и тд. Хороший же парень был раньше. Реал - это больше чем клуб. Это ещё и секта.
Сильно болит да?
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Den
камавинга готов сменить Анчелотти если понадобится 😂
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corazón blanco
Камавинга - просто красавец. Молодой, спокойный, рассудительный. При этом на поле настоящий боец, очень неуступчив и цепок. Восхищаюсь этим молодым дарованием.
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
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Jan Paskel
чего этих французкоподданых так в ворота то тянет
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Роман
Камавинга отличный вратарь. И это не шутка. Есть видео где он подряд три нереальных сейва делает.
Универсал. Все позиции может закрыть
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xDe xDe
Ответ G.H.O.S.T.
За 40 лямов получили молодого талантливого, а главное, супер универсального игрока. Продолжает радовать своей игрой.
Вообще за 31. Но наверняка там какие-то бонусы ещё есть - за Эдуардо и 40, и 50 не жалко.
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Угараю_с_вас
Ответ G.H.O.S.T.
За 40 лямов получили молодого талантливого, а главное, супер универсального игрока. Продолжает радовать своей игрой.
За 30 же вроде покупали
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G.H.O.S.T.
Ответ xDe xDe
Вообще за 31. Но наверняка там какие-то бонусы ещё есть - за Эдуардо и 40, и 50 не жалко.
Вообще, да, 31. Гугл 40 выдаёт. Видимо, часть бонусов уже была активирована и набежало до сорока.
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ZA.RMA
Ответ бек саидов
Куда ты денешься , если прикажут.
Прикажут? Рабство, что ли?)
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