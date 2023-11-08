Эдуардо Камавинга: «Реал» – лучший клуб мира. Если придется играть на позиции вратаря или нападающего, чтобы помочь команде, я это сделаю»
Эдуардо Камавинга высказался о продлении контракта с «Реалом».
Новое соглашение 20-летнего французского полузащитника с мадридским клубом рассчитано до 2029 года.
«Я очень горжусь тем, что продлил свой контракт. Это мечта – иметь возможность оставаться и тренироваться каждый день с великими игроками в этом клубе, который является лучшим в мире.
Мадридский «Реал» – это мечта, это моя жизнь. С детства я хотел играть здесь, и теперь это стало реальностью. Я очень горжусь тем, что остаюсь в мадридском «Реале» и играю на таком легендарном стадионе, как «Бернабеу».
Я всегда говорю, что я командный игрок. Если мне придется играть на позиции вратаря или нападающего, чтобы помочь команде, я сыграю. Я хочу сделать как можно больше», – сказал Камавинга.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Еще и характер у парнишки замечательный.
А если серьёзно, Эдуардо - один из лучших трансферов последних лет. Совсем небольшая сумма в обмен на огромный талант и самоотдачу.
P.s. В команде среди полевых всегда есть игрок, которого наигрывают как вратаря, на случай неожиданной травмы голкипера при отсутствии замен, например. Не удивлюсь, если у нас это именно Камавинга.