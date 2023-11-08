Эдуардо Камавинга: «Реал» – лучший клуб мира. Если придется играть на позиции вратаря или нападающего, чтобы помочь команде, я это сделаю»

Эдуардо Камавинга высказался о продлении контракта с «Реалом».

Новое соглашение 20-летнего французского полузащитника с мадридским клубом рассчитано до 2029 года.

«Я очень горжусь тем, что продлил свой контракт. Это мечта – иметь возможность оставаться и тренироваться каждый день с великими игроками в этом клубе, который является лучшим в мире.

Мадридский «Реал» – это мечта, это моя жизнь. С детства я хотел играть здесь, и теперь это стало реальностью. Я очень горжусь тем, что остаюсь в мадридском « » и играю на таком легендарном стадионе, как «Бернабеу».

Я всегда говорю, что я командный игрок. Если мне придется играть на позиции вратаря или нападающего, чтобы помочь команде, я сыграю. Я хочу сделать как можно больше», – сказал .

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