Камавинга может пропустить больше месяца, если растяжение связок колена подтвердится

Эдуардо Камавинга может пропустить несколько недель из-за травмы.

Напомним, полузащитник сборной получил травму на тренировке после столкновения с Усманом Дембеле. У него выявлено растяжение связок правого колена.

вернется в расположение « » и пройдет дополнительные обследования. Мадридский клуб надеется, что травма игрока не носит серьезный характер. Хавбек может пропустить больше месяца, если поставленный ранее диагноз подтвердится.

В текущем сезоне Ла Лиги Эдуардо провел 13 матчей. Его статистику можно найти здесь.

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