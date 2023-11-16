Камавинга может пропустить больше месяца, если растяжение связок колена подтвердится
Эдуардо Камавинга может пропустить несколько недель из-за травмы.
Напомним, полузащитник сборной Франции получил травму на тренировке после столкновения с Усманом Дембеле. У него выявлено растяжение связок правого колена.
Камавинга вернется в расположение «Реала» и пройдет дополнительные обследования. Мадридский клуб надеется, что травма игрока не носит серьезный характер. Хавбек может пропустить больше месяца, если поставленный ранее диагноз подтвердится.
В текущем сезоне Ла Лиги Эдуардо провел 13 матчей. Его статистику можно найти здесь.
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