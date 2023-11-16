Камавинга может пропустить больше месяца, если растяжение связок колена подтвердится

Теги Реал Мадрид Сборная Франции по футболу травмы Эдуардо Камавинга Футбол

Эдуардо Камавинга может пропустить несколько недель из-за травмы.

Напомним, полузащитник сборной Франции получил травму на тренировке после столкновения с Усманом Дембеле. У него выявлено растяжение связок правого колена. 

Камавинга вернется в расположение «Реала» и пройдет дополнительные обследования. Мадридский клуб надеется, что травма игрока не носит серьезный характер. Хавбек может пропустить больше месяца, если поставленный ранее диагноз подтвердится. 

В текущем сезоне Ла Лиги Эдуардо провел 13 матчей. Его статистику можно найти здесь

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14 комментариев

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corazón blanco
Надеюсь, что все обойдется и Камавинга в скором времени вернется в строй. Здоровья Эдуардо! Если он вылетит-это будет огромнейшая потеря.
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Сергей Галынский
Это потеря
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a2wai
Для Реала потеря, Камавинге здоровья.
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dr. cage
Да уж, у Реала три цпз в обойме осталось..
Кроос, Вальверде и Модрич..
Интересные дела..
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ApXuMaHqPuT
«после столкновения с Усманом Дембеле»

От этого хрустального бегунка одни неприятности😕
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Andrey Yaroslavtsev
Ответ Сергей Галынский
Это потеря
Потеря потерь. ©
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Дорох
Ответ GuruFutbola
Оно еще в мчк?)
речь не про Барсу.а королевский Реал
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