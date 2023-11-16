Максим Глушенков попал в список самых креативных футболистов мира.

Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory представил рейтинг из 100 лучших игроков мира по созданию моментов в нынешнем сезоне.

При составлении списка учитывалось количество ключевых передач и ожидаемых ассистов за 90 минут, а также количество сыгранных матчей. При этом учитывались лишь игроки, которые провели в этом сезоне не менее 630 минут в своей лиге за одну и ту же команду.

Полузащитник « » стал единственным российским игроком в этом рейтинге, заняв 44-ю строчку. Его средний показатель ключевых пасов за матч составил 1,33, ожидаемых ассистов – 0,38.

Бывший вингер «Рубина» , выступающий за « », занял 86-е место. У него средние показатели ключевых передач составляют 1,1 и 0,22 соответственно.

Дембеле – самый креативный игрок мира в этом сезоне, Сане – 2-й, Мбаппе – 4-й, Салах – 6-й (CIES)

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