Глушенков – единственный россиянин в топ-100 самых креативных игроков мира в этом сезоне от CIES. Хавбек «Локо» занял 44-е место

Теги Локомотив премьер-лига Россия серия А Италия Наполи Максим Глушенков Хвича Кварацхелия Футбол

Максим Глушенков попал в список самых креативных футболистов мира.

Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory представил рейтинг из 100 лучших игроков мира по созданию моментов в нынешнем сезоне.

При составлении списка учитывалось количество ключевых передач и ожидаемых ассистов за 90 минут, а также количество сыгранных матчей. При этом учитывались лишь игроки, которые провели в этом сезоне не менее 630 минут в своей лиге за одну и ту же команду.

Полузащитник «Локомотива» Глушенков стал единственным российским игроком в этом рейтинге, заняв 44-ю строчку. Его средний показатель ключевых пасов за матч составил 1,33, ожидаемых ассистов – 0,38.

Бывший вингер «Рубина» Хвича Кварацхелия, выступающий за «Наполи», занял 86-е место. У него средние показатели ключевых передач составляют 1,1 и 0,22 соответственно. 

Дембеле – самый креативный игрок мира в этом сезоне, Сане – 2-й, Мбаппе – 4-й, Салах – 6-й (CIES)

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ruslan-Spartakforever
И Спартак слил его
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Uriah Heep
Понятно, что все без исключения рейтинги в определённой степени условны. Глушенков мне лично нравился всегда. Обратил на него внимание по совету приятеля, ещё когда он играл за «Чертаново». Николич в свою бытность тренера «Локомотива» считал его самым перспективным молодым игроком лиги. Жаль, что не срослось со «Спартаком». Как всегда, сугубо личное мнение.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Iamliam
Ключевые передачи и ожидаемые ассисты это какой-то новый уровень статистики. Которая не отражает главного, реальных голевых действий)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий