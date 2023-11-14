Агент Хвичи о религии: «Горжусь, что родился православным, буду всегда бороться за веру. Она помогает – Бог не дает столько, сколько человек не сможет пережить»

Теги Рубин Нукри Ревишвили премьер-лига Россия серия А Италия Наполи агенты Хвича Кварацхелия Мамука Джугели религия Футбол

Агент Хвичи Кварацхелии Нукри Ревишвили рассказал о роли религии в своей жизни.

– К сожалению, люди приходят в храм, когда что-то уже случилось (в 2018 году дочь Ревишвили погибла в возрасте 9 лет от удара током – Sports.ru). Бог не дает столько, сколько человек не сможет пережить. Вера, конечно, помогает. По-другому никак. Горжусь тем, что родился православным. Живу и буду всегда бороться за веру.

– После такой личной трагедии реально было вернуться в футбол в качестве игрока?

– Нет. Я перестал получать удовольствие от игры. Даже сейчас, когда смотрю футбол, ничего не чувствую. Но работать агентом мне нравится. Я знал, что буду заниматься именно менеджерскими делами, а не тренерством.

– Почему?

– Тренер – самая сложная работа в футболе. Нужно иметь характер, которого у меня нет. А агентом я стал благодаря Мамуке. Он легенда Грузии, знает футбол на сто процентов. И я ему полностью доверяю. Мамука меня воспитывал с самого детства – был моим отцом и братом. Да я у него дома бывал чаще, чем у себя. Он член моей семьи.

Мамука знал о моей трагедии. Знал, в какой ситуации я тогда находился. Когда я только закончил с футболом, Мамука мне позвонил: «Прилетай в Москву, приходи ко мне. Работай, ищи футболистов. Помогу как смогу. Познакомлю тебя с нужными людьми. Прояви себя», – сказал бывший вратарь «Рубина».

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9 комментариев

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Kapitan Klos
Агент Бензема о религии: «Горжусь, что родился мусульманином, буду всегда бороться за веру. Она помогает – Аллах не дает столько, сколько человек не сможет пережить».
Агент Сона о религии: «Горжусь, что родился буддистом, буду всегда бороться за веру. Она помогает – Будда не дает столько, сколько человек не сможет пережить».
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Ярик01
Ответ Hunteralex
Прикольно, что с одной стороны, как всегда, дробят некое большое интервью, а с другой - даже фамилии в постах нет. Просто агент Хвичи) скоро у первого воспитателя Хвичи возьмут интервью. Там и внутри статьи фио не нужно будет писать. Чисто статус: первый воспитатель в дс Хвичи)
При этом парень играл и в РПЛ в разных командах, какое-то имя должно быть )
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Hunteralex
Прикольно, что с одной стороны, как всегда, дробят некое большое интервью, а с другой - даже фамилии в постах нет. Просто агент Хвичи) скоро у первого воспитателя Хвичи возьмут интервью. Там и внутри статьи фио не нужно будет писать. Чисто статус: первый воспитатель в дс Хвичи)
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Tollie
ага-ага. ни в чём не повинный человек может в одночасье остаться инвалидом без рук и ног, просто потому, что какой-то пьяный бабуин раздавил его автомобилем - это, видимо, бог решил, что он столько вынесет.

очередной безмозглый борец за веру
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arisstopane
православным, читай христианином, нельзя родиться...)
можно родиться в православной стране, православной семье, но христианином можно стать только после крещения, и в 99 случаях из 100 - решение о крещении принимают родственники...
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Артём Кочешев
почему за веру надо постоянно бороться? нельзя просто верить и жить спокойно?
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Ярик01
Ответ Overkiller
Можно родиться белым или чёрным. Можно в среду или воскресенье. Можно в Японии или Бразилии. Но нельзя родится православным, буддистом или атеистом - это человек осознанно сам в жизни выбирает.
Осознано только у протестантов и то с существенным влиянием семьи и окружения, что за будущего верующего фактически и решает
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