Агент Хвичи о религии: «Горжусь, что родился православным, буду всегда бороться за веру. Она помогает – Бог не дает столько, сколько человек не сможет пережить»

Агент Хвичи Кварацхелии Нукри Ревишвили рассказал о роли религии в своей жизни.

– К сожалению, люди приходят в храм, когда что-то уже случилось (в 2018 году дочь погибла в возрасте 9 лет от удара током – Sports.ru). Бог не дает столько, сколько человек не сможет пережить. Вера, конечно, помогает. По-другому никак. Горжусь тем, что родился православным. Живу и буду всегда бороться за веру.

– После такой личной трагедии реально было вернуться в футбол в качестве игрока?

– Нет. Я перестал получать удовольствие от игры. Даже сейчас, когда смотрю футбол, ничего не чувствую. Но работать агентом мне нравится. Я знал, что буду заниматься именно менеджерскими делами, а не тренерством.

– Почему?

– Тренер – самая сложная работа в футболе. Нужно иметь характер, которого у меня нет. А агентом я стал благодаря Мамуке. Он легенда Грузии, знает футбол на сто процентов. И я ему полностью доверяю. Мамука меня воспитывал с самого детства – был моим отцом и братом. Да я у него дома бывал чаще, чем у себя. Он член моей семьи.

Мамука знал о моей трагедии. Знал, в какой ситуации я тогда находился. Когда я только закончил с футболом, мне позвонил: «Прилетай в Москву, приходи ко мне. Работай, ищи футболистов. Помогу как смогу. Познакомлю тебя с нужными людьми. Прояви себя», – сказал бывший вратарь « ».

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