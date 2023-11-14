Агент Хвичи: «Кварацхелию раскрыл Семин, а не Слуцкий. Не думаю, что он на что-то серьезно повлиял»
Агент Хвичи Кварацхелии считает, что хавбека «Наполи» раскрыл Юрий Семин.
— Когда поняли: из Хвичи получится топ-футболист?
— Когда он перешел в «Локомотив». Но там оказалось, что Кикнадзе не разбирается в футболе. Упустить Хвичу — большая ошибка. Его раскрыл именно Семин, а не Слуцкий [в «Рубине»]. Юрий Палыч дал ему свободу, не загонял в рамки.
Слуцкий говорил, что у Хвичи нет потолка? Это и так уже всем было понятно. Прогресс, который случился у Хвичи при Слуцком, случился бы при ком угодно. Не думаю, что Леонид Викторович серьезно на что-то повлиял.
— Но у него Хвича играл, а не у Шаронова, например.
— Рано или поздно Рома бы его начал ставить. Сто процентов. Просто его быстро уволили. Хвича заиграл бы при любом тренере. Он был образцом поведения и профессионализма — в Казани жил на базе, не гулял, не ходил на вечеринки.
Мы и сейчас полностью доверяем Хвиче. Он сам по себе скромный, добрый пацан, – сказал Нукри Ревишвили.
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