Агент Хвичи: «Кварацхелию раскрыл Семин, а не Слуцкий. Не думаю, что он на что-то серьезно повлиял»

Теги Локомотив Рубин Нукри Ревишвили Леонид Слуцкий Юрий Семин премьер-лига Россия серия А Италия Наполи Хвича Кварацхелия Футбол

Агент Хвичи Кварацхелии считает, что хавбека «Наполи» раскрыл Юрий Семин.

— Когда поняли: из Хвичи получится топ-футболист?

— Когда он перешел в «Локомотив». Но там оказалось, что Кикнадзе не разбирается в футболе. Упустить Хвичу — большая ошибка. Его раскрыл именно Семин, а не Слуцкий [в «Рубине»]. Юрий Палыч дал ему свободу, не загонял в рамки.

Слуцкий говорил, что у Хвичи нет потолка? Это и так уже всем было понятно. Прогресс, который случился у Хвичи при Слуцком, случился бы при ком угодно. Не думаю, что Леонид Викторович серьезно на что-то повлиял.

— Но у него Хвича играл, а не у Шаронова, например.

— Рано или поздно Рома бы его начал ставить. Сто процентов. Просто его быстро уволили. Хвича заиграл бы при любом тренере. Он был образцом поведения и профессионализма — в Казани жил на базе, не гулял, не ходил на вечеринки.

Мы и сейчас полностью доверяем Хвиче. Он сам по себе скромный, добрый пацан, – сказал Нукри Ревишвили.

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15 комментариев

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Three Days Grace
сам Хвича благодарит Лео за то, что помог раскрыть его потенциал. Агенту, конечно, виднее)
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Leon Petov
Сёмину конечно спасибо, что настоял привезти его в Россию. Но при Слуцком о Хвиче заговорили как о будущей суперзвезде, а не просто об очередном грузинском таланте
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jqzn88xn6n
Принижать заслуги ЛВС не стоит. Вклад свой внес. Носились с мальчиком как няньки все.
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Клирик
Ну да, только в Локо 7 игр, а в Рубине 70. И никто ни причём, сам раскрылся, ибо на базе сидел))
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Gayz
А мне кажется такие игроки раскрывают сами себя своим трудолюбием и работоспособностью, а тренера просто видят всё это и доверяют таким игрокам.
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Shuller18
Ну да, у Семина он пару раз вышел на замену за полгода, у Шаронова вообще сидел в глухом резерве, а у Слуцкого стал одним из самых ярких игроков РПЛ, но Слуцкий никакого отношения к этому конечно же не имеет. Как и к Головину, которого по мнению местных лошиков раскрыл Капелло за полчаса товарки, и вообще Саня бы сам заиграл.
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riverman1980
Слуцкий Хвичу чуть не угробил, последний сезон в Рубине был провальным и для Слуцкого и для Хвичи.
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Вячеслав Клименко
Ну Нукри не особо отягащен интеллектом.
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Zidan GOAT
Сёмин первым увидел в Хвиче потенциал мировой звёзды, он не понимал как Локо мог отпустить такого игрока
Он плакал, когда его продали в Рубин, это о многом говорит
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Доктор Верховцев
Лёня дискредитировал себя своими «шоу», теперь рядом с ним стараются не светиться. А Палыч — фигура солидная.
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Shuller18
Ответ Брэд Либил
всё верно. лёнины воспитанники - это Колодин и Адамов.
Разве плохие игроки? Бронзовые призёры Евро так-то. Адамов лучшим бомбардиром РПЛ становился, под сотку забил за карьеру, Колодин один из сильнейших ЦЗ своего поколения.
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Shuller18
Ответ Zidan GOAT
Сёмин первым увидел в Хвиче потенциал мировой звёзды, он не понимал как Локо мог отпустить такого игрока Он плакал, когда его продали в Рубин, это о многом говорит
Тут все тронуты. Но за 10 матчей и 273 минуты, что менее получаса в среднем, ты футболиста не сделаешь
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