Агент Хвичи: «Кварацхелию раскрыл Семин, а не Слуцкий. Не думаю, что он на что-то серьезно повлиял»

Агент Хвичи Кварацхелии считает, что хавбека «Наполи» раскрыл Юрий Семин.

— Когда поняли: из Хвичи получится топ-футболист?

— Когда он перешел в « ». Но там оказалось, что Кикнадзе не разбирается в футболе. Упустить Хвичу — большая ошибка. Его раскрыл именно , а не Слуцкий [в «Рубине»]. Юрий Палыч дал ему свободу, не загонял в рамки.

Слуцкий говорил, что у Хвичи нет потолка? Это и так уже всем было понятно. Прогресс, который случился у Хвичи при , случился бы при ком угодно. Не думаю, что Леонид Викторович серьезно на что-то повлиял.

— Но у него Хвича играл, а не у Шаронова, например.

— Рано или поздно Рома бы его начал ставить. Сто процентов. Просто его быстро уволили. Хвича заиграл бы при любом тренере. Он был образцом поведения и профессионализма — в Казани жил на базе, не гулял, не ходил на вечеринки.

Мы и сейчас полностью доверяем Хвиче. Он сам по себе скромный, добрый пацан, – сказал .

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