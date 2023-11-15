Дембеле – самый креативный игрок мира в этом сезоне, Сане – 2-й, Мбаппе – 4-й, Салах – 6-й (CIES)

Усман Дембеле назван самым креативным игроком текущего сезона.

Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory представил рейтинг из 100 лучших игроков мира по созданию моментов в нынешнем сезоне.

При составлении списка учитывалось количество ключевых передач и ожидаемых ассистов за 90 минут, а также количество сыгранных матчей. При этом учитывались лишь игроки, которые провели в этом сезоне не менее 630 минут в своей лиге за одну и ту же команду.

Рейтинг самых креативных игроков мира возглавил вингер « » , у которого 4 ассиста в 11 матчах Лиги 1. На втором месте расположился вингер «Баварии» Лерой Сане, на 3-м – из « ».

Среди 100 самых креативных игроков оказались представители 33 лиг мира. Наиболее широко представлена – в топ-100 попали 16 игроков лиги.

Самые креативные игроки по версии CIES Football Observatory

1. Усман Дембеле (« »)

2. (« »)

3. Нико Уильямс («Атлетик»)

4. (« »)

5. («Астон Вилла»)

6. (« »)

7. (« »)

8. Максимилиано Нуньес (« »)

9. («Атлетик»)

10. (« »)

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