Дембеле – самый креативный игрок мира в этом сезоне, Сане – 2-й, Мбаппе – 4-й, Салах – 6-й (CIES)
Усман Дембеле назван самым креативным игроком текущего сезона.
Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory представил рейтинг из 100 лучших игроков мира по созданию моментов в нынешнем сезоне.
При составлении списка учитывалось количество ключевых передач и ожидаемых ассистов за 90 минут, а также количество сыгранных матчей. При этом учитывались лишь игроки, которые провели в этом сезоне не менее 630 минут в своей лиге за одну и ту же команду.
Рейтинг самых креативных игроков мира возглавил вингер «ПСЖ» Усман Дембеле, у которого 4 ассиста в 11 матчах Лиги 1. На втором месте расположился вингер «Баварии» Лерой Сане, на 3-м – Нико Уильямс из «Атлетика».
Среди 100 самых креативных игроков оказались представители 33 лиг мира. Наиболее широко представлена АПЛ – в топ-100 попали 16 игроков лиги.
Самые креативные игроки по версии CIES Football Observatory
1. Усман Дембеле («ПСЖ»)
2. Лерой Сане («Бавария»)
3. Нико Уильямс («Атлетик»)
4. Килиан Мбаппе («ПСЖ»)
5. Мусса Диаби («Астон Вилла»)
6. Мохамед Салах («Ливерпуль»)
7. Франк Онора («Боруссия Менхенгладбах»)
8. Максимилиано Нуньес («Насьонал Потоси»)
9. Иньяки Уильямс («Атлетик»)
10. Магнус Эйкрем («Мольде»)
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Пушка.)
А креатив его известен хорошо бгг. Беги-навешивай, беги-простреливай. Часто не глядя. Обычно без толку.
Абсолютнейше заурядный футболист с кпд близким к нулю(редкие голы и ассисты обнуляются кучей затупов, потерь и лажи прочей).
Но сам факт, что до сих пор ноль травм это чудо. Хз правда насколько это плюс.
Сейчас так играют например Бернарду Силва или жота
> Сколько создал голов?
Ну да, ведь конвертация голевого момента в гол, зависит исключительно от того, кто создает момент.
Разумеется, нет. «Отыгрыш для дальнейшего продвижения мяча» не имеет отношения к «ключевым передачам». Идем изучаем матчасть, и разбираемся, как обсчитывается та или иная метрика.
Хотя с кем я говорю? Окей, ты победил, цифры - пыль, самый креативный игрок мира - Ямаль.
Однако, по статистике, в Топ-5 лиг Сане и Кейн создали друг для друга больше всех голов в этом сезоне.
Учитывались ключевые передачи (key passes) и xA (аналог xG, но для голевых передач), кроме того результат был помножен на коэф., отражающий уровень матча (CIES его постоянно использует: условно матч АПЛ имеет больший вес, чем матч чемпионата Норвегии. Примерно так: АПЛ дает множитель 1.43, а матч чемпионата Норвегии 1, а вот, например, матчи чемпионата Азербайджана и вовсе меньше единицы.)
В коэф. уровня матчей учитывается, что-то еще, но что я не понял. Но на пару процент показатель может гулять у того или иного игрока из одного чемпионата. Может быть это матчи в других турнирах? ЕК (и Азиатские кубки), Кубки стран/лиг?
Но влияние небольшое.
Из наших в списке только Глушенкова нашел.
Интересно, что у него коэф. 1.17. Т.е. матчи РПЛ швейцарцами оценены чуть ниже Мексики и Португалии (1.18-1.19), выше Саудовской Аравии (1.14 - 1.16) и выше Эредивизии, Чемпионшипа и Турции (1.12 у всех).
Но самая большая загадка для меня - братья Уильямс.
Ладно, Иньяки уже старичок, от него много что видели. Но как бы я не включил матч Бильбао, от младшего вечный фейспалмы. Тонна загубленных моментов, охапка ужасных передач, человек не может даже просто покатить партнеру на пустые. Либо я такой неудачник, либо вопрос - кому он платит за попадание во все списки?
Раньше: теннисные сестры
Сейчас: креативные футбольные братья