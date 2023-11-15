Дембеле – самый креативный игрок мира в этом сезоне, Сане – 2-й, Мбаппе – 4-й, Салах – 6-й (CIES)

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Усман Дембеле назван самым креативным игроком текущего сезона.

Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory представил рейтинг из 100 лучших игроков мира по созданию моментов в нынешнем сезоне.

При составлении списка учитывалось количество ключевых передач и ожидаемых ассистов за 90 минут, а также количество сыгранных матчей. При этом учитывались лишь игроки, которые провели в этом сезоне не менее 630 минут в своей лиге за одну и ту же команду.

Рейтинг самых креативных игроков мира возглавил вингер «ПСЖ» Усман Дембеле, у которого 4 ассиста в 11 матчах Лиги 1. На втором месте расположился вингер «Баварии» Лерой Сане, на 3-м – Нико Уильямс из «Атлетика».

Среди 100 самых креативных игроков оказались представители 33 лиг мира. Наиболее широко представлена АПЛ – в топ-100 попали 16 игроков лиги.

Самые креативные игроки по версии CIES Football Observatory

1. Усман Дембеле («ПСЖ»)

2. Лерой СанеБавария»)

3. Нико Уильямс («Атлетик»)

4. Килиан МбаппеПСЖ»)

5. Мусса Диаби («Астон Вилла»)

6. Мохамед СалахЛиверпуль»)

7. Франк ОнораБоруссия Менхенгладбах»)

8. Максимилиано Нуньес («Насьонал Потоси»)

9. Иньяки Уильямс («Атлетик»)

10. Магнус ЭйкремМольде»)

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64 комментария

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134572784@vkontakte.ru
Господи какая чушь
+61
-9
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FC.Barcelona
Самый креативный игрок сколько создал голов?
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Arima Baki
CIES самый забавный портал, всегда от балды списки делают
+25
-3
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Universal1000
3 месяца, 15 матчей - ноль голов. Чувак тусит в линии атаки как бэ.
Пушка.)

А креатив его известен хорошо бгг. Беги-навешивай, беги-простреливай. Часто не глядя. Обычно без толку.
Абсолютнейше заурядный футболист с кпд близким к нулю(редкие голы и ассисты обнуляются кучей затупов, потерь и лажи прочей).
Но сам факт, что до сих пор ноль травм это чудо. Хз правда насколько это плюс.
+19
-6
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Роман
Чуть не подавился от смеха, буду требовать возмещения ущерба.
+13
-2
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AF007
Бегунок чуть техничнее Леннона самый креативный игрок. Месси, Неймар, Азар, на кого вы нас оставили
+13
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Sergey Troshin
Магуайр тоже креативит и создаёт голевые моменты... но есть нюанс
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Muhammed Lokgaev
Ответ Имя Фамилия
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с такого коммента, остается только посмеяться
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Kostya.68@bk.ru
Ответ Человек1991
Месси первый конечно , но Дембеле внатуре в ПСЖ выступает в роли такого своеобразного креативщика плэймейкера .
Это он на фоне остальной древесины.)))
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arspurs9
Ответ Фарид Харисов
Ну вот-с, очередной пример, что иногда есть ложь, есть наглая ложь, а есть статистика. Бесполезненький не особо попадающий в ритм игры Дембель самый креативный в мире, эво как. Может он в Лиге 1 ассисты раздает по траектории артиллерии, но в ЛЧ не впечатляет от слова совсем.
Кто то из ПСЖ впечатляет в ЛЧ со времен, когда Неймар выводил команду в финал?
+4
-1
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Dimitrvs Pxtrovs
Ответ Имя Фамилия
Слушай ну если бы челики смотрели футбол, они бы не фанатели от меси)
Месси хорош,когда включается,он лучший в мире
Сейчас так играют например Бернарду Силва или жота
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ВРвпопа оапоапо
Ответ FC.Barcelona
Может эти цифры притянутая за уши шляпа как и рейтинги 442?
Может хватит тупо хейтить кого-то, потому что не нравится внешне, по цвету кожи, по характеру или как там ещё?
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Человек1991
Месси первый конечно , но Дембеле внатуре в ПСЖ выступает в роли такого своеобразного креативщика плэймейкера .
+5
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Случайно заскочил
Это называется "Время когда Месси ушëл из европейского футбола". Его магия была настолько привычной, что многие стали думать что в этом нет ничего необычного. Теперь пришло время когда главными креативщиками стали фланговые бегунки Дембеле и Сане.
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Liverpool_YNWA
ох уж эта бей беги лига ))))
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Вечно в бане
Ответ FC.Barcelona
Самый креативный игрок сколько создал голов?
> Учитывается число ключевых передач и ожидаемых ассистов.
> Сколько создал голов?

Ну да, ведь конвертация голевого момента в гол, зависит исключительно от того, кто создает момент.
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Bill Zapulil
Головина, я так понимаю в сотке нету.
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ВРвпопа оапоапо
Ответ Фарид Харисов
Ну вот-с, очередной пример, что иногда есть ложь, есть наглая ложь, а есть статистика. Бесполезненький не особо попадающий в ритм игры Дембель самый креативный в мире, эво как. Может он в Лиге 1 ассисты раздает по траектории артиллерии, но в ЛЧ не впечатляет от слова совсем.
Не, это просто кто-то ничего не понимает в футболе или не смотрит матчи, а тупо ведётся на мнение большинства о том, что Дембеле якобы бесполезен на поле
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Вечно в бане
Ответ FC.Barcelona
То есть кривые навесы и прострелы в сторону ворот это главный критерий? Если человек осознанно не может отдать адресный пас и обыгрывается на углу штрафной с ближайшим игроком для дальнейшего продвижения мяча, можно это считать ключевой передачей? Ведь все происходит в финальной трети поля.
> обыгрывается на углу штрафной с ближайшим игроком для дальнейшего продвижения мяча, можно это считать ключевой передачей?

Разумеется, нет. «Отыгрыш для дальнейшего продвижения мяча» не имеет отношения к «ключевым передачам». Идем изучаем матчасть, и разбираемся, как обсчитывается та или иная метрика.
Хотя с кем я говорю? Окей, ты победил, цифры - пыль, самый креативный игрок мира - Ямаль.
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Фанат спорта01
в этом cies вообще неадекваты работают.
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кэпко
Непонятный центр по непонятным параметрам составил непонятный рейтинг ноунейм игроков. Ясно.
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cektor
что?))
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MK
серьезно Дембель с 0 голов сезоне)
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Николай Шелудько
Ответ Имя Фамилия
Не хочу тебя расстраивать, но особой химии между ними пока нет. Тем более, что Сане совсем другого типажа игрок и созидает обычно из глубины, то он точно не будет как Сон. Он ещё в прошлом сезоне был с отрывом лучшим в пивоварне и его стата закономерно подросла когда его подняли повыше к атаке. В будущем посмотрим, но на данный момент я не заметил, чтобы они друг друга хотя бы взглядом искали.
Мило, маскот, что ты смотришь матчи Баварии, стокгольмский синдром, видимо. После стольких лет унижения Мюнхенским грандом твоего второго парижского.
Однако, по статистике, в Топ-5 лиг Сане и Кейн создали друг для друга больше всех голов в этом сезоне.
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Имя Фамилия
Ответ Николай Шелудько
Мило, маскот, что ты смотришь матчи Баварии, стокгольмский синдром, видимо. После стольких лет унижения Мюнхенским грандом твоего второго парижского. Однако, по статистике, в Топ-5 лиг Сане и Кейн создали друг для друга больше всех голов в этом сезоне.
В играх с Бохумом и Дармштадтом?
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Жаргал Шадапов
Ответ Роман
Чуть не подавился от смеха, буду требовать возмещения ущерба.
А я просто так это не оставлю. В прокурору иду
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andr d
Ответ Aleksey Yashin
Уильямс. Раньше: теннисные сестры Сейчас: креативные футбольные братья
Ты хотел сказать теннисные братья
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hedgehog111
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Человек1991
Месси первый конечно , но Дембеле внатуре в ПСЖ выступает в роли такого своеобразного креативщика плэймейкера .
🤦
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FC.Barcelona
Ответ Вечно в бане
> обыгрывается на углу штрафной с ближайшим игроком для дальнейшего продвижения мяча, можно это считать ключевой передачей? Разумеется, нет. «Отыгрыш для дальнейшего продвижения мяча» не имеет отношения к «ключевым передачам». Идем изучаем матчасть, и разбираемся, как обсчитывается та или иная метрика. Хотя с кем я говорю? Окей, ты победил, цифры - пыль, самый креативный игрок мира - Ямаль.
Может эти цифры притянутая за уши шляпа как и рейтинги 442?
0
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Имя Фамилия
Ответ Имя Фамилия
Жаль, что просрал столько лет, будучи рабом меси. Дембеле в 100 раз лучше аргентинского пешехода. Сравнить его с меси, то он креативит намного лучше, при этом не бросает позицию, не совершает обрезов, пашет без мяча и не тянет одеяло на себя. Ну а если устал, то его можно спокойно заменить в концовке без риска быть уволенным как Почеттино=))
У Дембеле до и после бчк ровно 0 травм. Общеизвестный факт, что в барсе в то время была диктатура меси и трени подгонялись под старого пердуна меси и его ленивых друзей. Молодому Дембеле такой режим, вернее его отсутствие, обошлось множеством трамв. Сетьен пытался разворошить этот улей, но увы его за это выкинули из клуба. Помню его слова: «Я плакал когда увидел как трудится Дембеле на тренировках».
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FC.Barcelona
Ответ Вечно в бане
> Учитывается число ключевых передач и ожидаемых ассистов. > Сколько создал голов? Ну да, ведь конвертация голевого момента в гол, зависит исключительно от того, кто создает момент.
То есть кривые навесы и прострелы в сторону ворот это главный критерий? Если человек осознанно не может отдать адресный пас и обыгрывается на углу штрафной с ближайшим игроком для дальнейшего продвижения мяча, можно это считать ключевой передачей? Ведь все происходит в финальной трети поля.
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-3
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Michael Boldyrev
Показатель посчитан с использованием данных Wyscout.
Учитывались ключевые передачи (key passes) и xA (аналог xG, но для голевых передач), кроме того результат был помножен на коэф., отражающий уровень матча (CIES его постоянно использует: условно матч АПЛ имеет больший вес, чем матч чемпионата Норвегии. Примерно так: АПЛ дает множитель 1.43, а матч чемпионата Норвегии 1, а вот, например, матчи чемпионата Азербайджана и вовсе меньше единицы.)

В коэф. уровня матчей учитывается, что-то еще, но что я не понял. Но на пару процент показатель может гулять у того или иного игрока из одного чемпионата. Может быть это матчи в других турнирах? ЕК (и Азиатские кубки), Кубки стран/лиг?
Но влияние небольшое.

Из наших в списке только Глушенкова нашел.
Интересно, что у него коэф. 1.17. Т.е. матчи РПЛ швейцарцами оценены чуть ниже Мексики и Португалии (1.18-1.19), выше Саудовской Аравии (1.14 - 1.16) и выше Эредивизии, Чемпионшипа и Турции (1.12 у всех).
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Сергей Лимонников
Ответ arspurs9
Кто то из ПСЖ впечатляет в ЛЧ со времен, когда Неймар выводил команду в финал?
Всмысле кто? А как же Месси...? Столько он там ЗМ получил за игру в ПСЖ?
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A Buk
Ответ Имя Фамилия
Только факты. Дембеле затащил бабсе чемпионство. Без него идут ниже Жироны.
5+7 = затащил
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Имя Фамилия
Ответ Muhammed Lokgaev
с такого коммента, остается только посмеяться
Только факты. Дембеле затащил бабсе чемпионство. Без него идут ниже Жироны.
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andr d
Ответ Фарид Харисов
Ну вот-с, очередной пример, что иногда есть ложь, есть наглая ложь, а есть статистика. Бесполезненький не особо попадающий в ритм игры Дембель самый креативный в мире, эво как. Может он в Лиге 1 ассисты раздает по траектории артиллерии, но в ЛЧ не впечатляет от слова совсем.
Так он и в шестой лиге ничего на раздаёт
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Selters Classic
Ответ ARAMIS777
Спортс,"Огласите весь список пжласта. "(С)
Пройдите по ссылке под новостью (источник), там есть весь список.
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andr d
Ответ Bill Zapulil
Головина, я так понимаю в сотке нету.
Паспорт не тот
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leon01
и самый мёртвый
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универсал78
4 ассиста в 11 матчах Лиги 1. это евротоп?
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astz
Откуда берутся эти дебильные рейтинги?
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Бронислав Каминский
Господи,как же обнищал футбол,раз эти бегунки в топе
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Provocadeur07
Судя по этому рейтингу 100% креативный игрок по этой же методике — Мусса Диаби, так как создавать моменты в Астон Вилле не то же самое, что создавать их в Баварии, ПСЖ или Ливерпуле)
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arspurs9
У Сане с Кейном образовалась какая-то неплохая химия на первый взгляд (не как с Соном, но тоже неплохо), неудивительно его тут видеть.
Но самая большая загадка для меня - братья Уильямс.
Ладно, Иньяки уже старичок, от него много что видели. Но как бы я не включил матч Бильбао, от младшего вечный фейспалмы. Тонна загубленных моментов, охапка ужасных передач, человек не может даже просто покатить партнеру на пустые. Либо я такой неудачник, либо вопрос - кому он платит за попадание во все списки?
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Aleksey Yashin
Уильямс.
Раньше: теннисные сестры
Сейчас: креативные футбольные братья
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ARAMIS777
Спортс,"Огласите весь список пжласта. "(С)
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