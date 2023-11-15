Нидерланды – Ирландия прогноз, коэффициенты и ставки на матч 18.11.2023, отборочный турнир Евро-2024

В 9 туре отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года сборная Нидерландов на «Йохан Кройф Арене» в Амстердаме сыграет с Ирландией. Игра состоится в субботу, 18 ноября, и начнется в 22:45 по московскому времени.

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Рекомендованные ставки:

победа Нидерландов, кф 1.21;

тотал больше 2.5, кф 1.65;

обе забьют – нет, кф 1.51.

Хозяева идут на втором месте в турнирной таблице и сохраняют шансы на выход в финальную часть чемпионата Европы. Гости занимают предпоследнее место, обгоняя только идущий на последнем месте Гибралтар. Нидерланды выглядят фаворитом этого матча, однако не стоит сбрасывать со счетов и сборную Ирландии.

Наш прогноз на матч Нидерланды – Ирландия поможет сделать осмысленную ставку на игру.

Нидерланды

Сборная Нидерландов идет на втором месте в турнирной таблице, имея в своем активе 12 очков. Команда на шесть баллов отстает от лидирующей Франции и имеет одинаковое количество баллов с Грецией, однако подопечные Густаво Пойета сыграли на матч больше. Нидерланды в шести играх отборочного цикла выиграли четыре матча, а также потерпели два поражения. Команда забила десять голов, но при этом пропустила семь мячей.

В отборочном цикле сборная Нидерландов выступает следующим образом:

24.03.2023 Франция – Нидерланды 4:0;

27.03.2023 Нидерланды – Гибралтар 3:0;

07.09.2023 Нидерланды – Греция 3:0;

10.09.2023 Ирландия – Нидерланды 1:2;

13.10.2023 Нидерланды– Франция 1:2;

16.10.2023 Греция – Нидерланды 0:1.

Приводим статистику по итогам последних пяти матчей команды:

команда победила в четырех матчах и в одной встрече проиграла;

Ирландия забила 10 голов и пропустила три мяча;

команда в среднем забивает по 2.0 гола за матч и пропускает по 0.6 голов за игру;

Ирландия в трех матчах сохранила свои ворота в неприкосновенности;

команда владеет мячом на протяжении 55.4% игрового времени.

Лучшие бомбардиры сборной Нидерландов – Коди Гакпо, Ваут Вегорст, Натан Аке. Все футболисты забили по два гола. Лидером по голевым передачам является Дензел Дюмфрис. Игрок отличился пятью ассистами.

Предполагаемый стартовый состав на игру:

Вербрюгген,

ван Дейк,

Аке,

Думфрис,

Хартман,

Гертрейда,

Виффер,

Рейндерс,

Симонс,

Вегорст,

Бергвейн.

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Ирландия

Сборная Ирландии идет на четвертом месте в турнирной таблице, имея в своем активе шесть очков. Команда в семи играх отборочного цикла выиграла два матча и в пяти поединках потерпела поражение. Ирландия забила девять голов и пропустила девять мячей.

В отборочном цикле сборная Ирландии выступает следующим образом:

27.03.2023 Ирландия – Франция 0:1;

16.06.2023 Греция – Ирландия 2:1;

19.06.2023 Ирландия – Гибралтар 3:0;

07.09.2023 Франция – Ирландия 2:0;

10.09.2023 Ирландия – Нидерланды 1:2;

13.10.2023 Ирландия – Греция 0:2;

16.10.2023 Гибралтар – Ирландия 0:4.

В последних пяти матчах команда продемонстрировала следующую статистику:

Ирландия выиграла два матча и потерпела три поражения;

Ирландия забила 8 голов и пропустила 6 мячей;

Ирландия забивает в среднем 1.6 гола и пропускает 1.2 мяча за игру;

Ирландия в двух матчах сохранила свои ворота в неприкосновенности;

Ирландия в среднем владеет мячом на протяжении 56.2% игрового времени.

Лучшие бомбардиры команды – Майкл Джонстон, Адам Ида, Эван Фергюссон. Футболисты забили по два гола. Джейми Макграт и Джеймс Макклин лидируют в списке лучших ассистентов. В их активе по две результативные передачи.

Предполагаемый стартовый состав:

Базуну,

Догерти,

Мэннинг,

Даффи,

Каллен,

Фергюсон,

Скейлс,

Найт,

Макграт,

Огбене,

Джонстон.

Прогноз на матч и коэффициенты букмекеров Нидерланды – Ирландия

История противостояния команд насчитывает 21 матч, в которых Нидерланды побеждали 10 раз, а Ирландия выиграла в семи встречах. Нидерланды отличились 37 голами, Ирландия ответила 28 мячами.

В последних пяти очных матчах команды сыграли следующим образом:

10.09.2023 Ирландия – Нидерланды 1:2;

27.05.2016 Ирландия – Нидерланды 1:1;

15.08.2006 Ирландия – Нидерланды 0:4;

05.06.2004 Нидерланды – Ирландия 0:1;

01.09.2001 Ирландия – Нидерланды 1:0.

Отметим, сборная Нидерландов выглядит фаворитом матча, и наверняка команда выиграет эту встречу. Так, на победу «оранжевых» букмекерская контора «Бетбум» дает коэффициент 1.21, ничья оценивается в 7.40, а вот победа Ирландии – 17.00.

Мы же предложим следующие варианты ставок на игру:

победа Нидерландов, кф 1.21;

тотал больше 2.5, кф 1.65;

обе забьют – нет, кф 1.51.

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