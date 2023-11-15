Нидерланды – Ирландия прогноз, коэффициенты и ставки на матч 18.11.2023, отборочный турнир Евро-2024
В 9 туре отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года сборная Нидерландов на «Йохан Кройф Арене» в Амстердаме сыграет с Ирландией. Игра состоится в субботу, 18 ноября, и начнется в 22:45 по московскому времени.
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Рекомендованные ставки:
- победа Нидерландов, кф 1.21;
- тотал больше 2.5, кф 1.65;
- обе забьют – нет, кф 1.51.
Хозяева идут на втором месте в турнирной таблице и сохраняют шансы на выход в финальную часть чемпионата Европы. Гости занимают предпоследнее место, обгоняя только идущий на последнем месте Гибралтар. Нидерланды выглядят фаворитом этого матча, однако не стоит сбрасывать со счетов и сборную Ирландии.
Наш прогноз на матч Нидерланды – Ирландия поможет сделать осмысленную ставку на игру.
Нидерланды
Сборная Нидерландов идет на втором месте в турнирной таблице, имея в своем активе 12 очков. Команда на шесть баллов отстает от лидирующей Франции и имеет одинаковое количество баллов с Грецией, однако подопечные Густаво Пойета сыграли на матч больше. Нидерланды в шести играх отборочного цикла выиграли четыре матча, а также потерпели два поражения. Команда забила десять голов, но при этом пропустила семь мячей.
В отборочном цикле сборная Нидерландов выступает следующим образом:
- 24.03.2023 Франция – Нидерланды 4:0;
- 27.03.2023 Нидерланды – Гибралтар 3:0;
- 07.09.2023 Нидерланды – Греция 3:0;
- 10.09.2023 Ирландия – Нидерланды 1:2;
- 13.10.2023 Нидерланды– Франция 1:2;
- 16.10.2023 Греция – Нидерланды 0:1.
Приводим статистику по итогам последних пяти матчей команды:
- команда победила в четырех матчах и в одной встрече проиграла;
- Ирландия забила 10 голов и пропустила три мяча;
- команда в среднем забивает по 2.0 гола за матч и пропускает по 0.6 голов за игру;
- Ирландия в трех матчах сохранила свои ворота в неприкосновенности;
- команда владеет мячом на протяжении 55.4% игрового времени.
Лучшие бомбардиры сборной Нидерландов – Коди Гакпо, Ваут Вегорст, Натан Аке. Все футболисты забили по два гола. Лидером по голевым передачам является Дензел Дюмфрис. Игрок отличился пятью ассистами.
Предполагаемый стартовый состав на игру:
- Вербрюгген,
- ван Дейк,
- Аке,
- Думфрис,
- Хартман,
- Гертрейда,
- Виффер,
- Рейндерс,
- Симонс,
- Вегорст,
- Бергвейн.
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Ирландия
Сборная Ирландии идет на четвертом месте в турнирной таблице, имея в своем активе шесть очков. Команда в семи играх отборочного цикла выиграла два матча и в пяти поединках потерпела поражение. Ирландия забила девять голов и пропустила девять мячей.
В отборочном цикле сборная Ирландии выступает следующим образом:
- 27.03.2023 Ирландия – Франция 0:1;
- 16.06.2023 Греция – Ирландия 2:1;
- 19.06.2023 Ирландия – Гибралтар 3:0;
- 07.09.2023 Франция – Ирландия 2:0;
- 10.09.2023 Ирландия – Нидерланды 1:2;
- 13.10.2023 Ирландия – Греция 0:2;
- 16.10.2023 Гибралтар – Ирландия 0:4.
В последних пяти матчах команда продемонстрировала следующую статистику:
- Ирландия выиграла два матча и потерпела три поражения;
- Ирландия забила 8 голов и пропустила 6 мячей;
- Ирландия забивает в среднем 1.6 гола и пропускает 1.2 мяча за игру;
- Ирландия в двух матчах сохранила свои ворота в неприкосновенности;
- Ирландия в среднем владеет мячом на протяжении 56.2% игрового времени.
Лучшие бомбардиры команды – Майкл Джонстон, Адам Ида, Эван Фергюссон. Футболисты забили по два гола. Джейми Макграт и Джеймс Макклин лидируют в списке лучших ассистентов. В их активе по две результативные передачи.
Предполагаемый стартовый состав:
- Базуну,
- Догерти,
- Мэннинг,
- Даффи,
- Каллен,
- Фергюсон,
- Скейлс,
- Найт,
- Макграт,
- Огбене,
- Джонстон.
Прогноз на матч и коэффициенты букмекеров Нидерланды – Ирландия
История противостояния команд насчитывает 21 матч, в которых Нидерланды побеждали 10 раз, а Ирландия выиграла в семи встречах. Нидерланды отличились 37 голами, Ирландия ответила 28 мячами.
В последних пяти очных матчах команды сыграли следующим образом:
- 10.09.2023 Ирландия – Нидерланды 1:2;
- 27.05.2016 Ирландия – Нидерланды 1:1;
- 15.08.2006 Ирландия – Нидерланды 0:4;
- 05.06.2004 Нидерланды – Ирландия 0:1;
- 01.09.2001 Ирландия – Нидерланды 1:0.
Отметим, сборная Нидерландов выглядит фаворитом матча, и наверняка команда выиграет эту встречу. Так, на победу «оранжевых» букмекерская контора «Бетбум» дает коэффициент 1.21, ничья оценивается в 7.40, а вот победа Ирландии – 17.00.
Мы же предложим следующие варианты ставок на игру:
- победа Нидерландов, кф 1.21;
- тотал больше 2.5, кф 1.65;
- обе забьют – нет, кф 1.51.
Где смотреть матч Нидерланды – Ирландия
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- Дата проведения
- 18 ноября, 22.45, «Йохан Кройфф Арена»
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