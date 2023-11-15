Латвия – Хорватия прогноз, коэффициенты и ставки на матч 18.11.2023, отборочный турнир Евро-2024
В субботу, 18 ноября, сборная Латвии на своем поле сыграет с Хорватией. Игра состоится в рамках 9 тура отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года и состоится в Риге, на стадионе «Сконто». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
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Рекомендованные ставки:
- победа Хорватии, кф 1.14;
- тотал больше 2.5, кф 1.57;
- обе забьют – нет, кф 1.42.
Сборная Латвии лишилась шансов на выход в финальную часть европейского форума. Команда в семи играх набрала только 3 очка и занимает последнее место в группе D. А вот Хорватия все еще сохраняет шансы на выход из группы. Но «шахматным» нужно набирать максимум очков в матчах с Латвией и Арменией, а также надеяться на потерю Уэльсом очков.
Наш прогноз на матч Латвия – Хорватия поможет сделать вам осмысленную ставку на игру.
Латвия
Сборная Латвии в семи играх отбора одержала только одну победу – над сборной Армении (2:0). Остальные шесть игр с Уэльсом (0:1), Турцией (2:3), Арменией (1:2), Хорватией (0:5), Уэльсом (0:2) и Турцией (0:4) команда проиграла. Сборная Латвии забила в рамках отборочного цикла пять мячей, но при этом пропустила 17 голов – это худший результат в группе.
Приводим некоторую статистику выступления команды в последних пяти матчах:
- команда выиграла один матч и потерпела четыре поражения;
- Латвия забила 3 гола и пропустила 13 мячей;
- команда в среднем забивает 0.6 гола за матч и пропускает 2.6 мяча за игру;
- команда в одной встрече сыграла «на ноль»;
- Латвия владеет мячом на протяжении 38.6% игрового времени.
У команды нет лидера по количеству забитых голов. За Латвию по одному мячу забили Даниэль Балодис, Эдуард Эмсис, Янис Икауниекс, Кристерс Тоберс, Робертс Савалниекс. Лучшие ассистенты команды – Владислав Гутковский и Алвис Яунземс. Оба игрока отдали по одному ассисту.
Команде в предстоящей встрече не поможет Андрей Цыганикс. Игрок пропускает игру из-за перебора желтых карточек.
Предполагаемый состав сборной Латвии на матч с Хорватией:
- Озолс,
- Осс,
- Савалниекс,
- Гутковский,
- Балодис,
- Даскевиш,
- Эмсис,
- Икауниекс,
- Яунземс,
- Савельевс,
- Улдрикис.
Нами приведен стартовый состав команды на игру предыдущего тура отборочного цикла со сборной Армении – вместо Андрея Цыганикса, который не сыграет из-за дисквалификации, мы указали Владислава Гутковского.
Прогноз на матч Армения – Уэльс
Хорватия
Сборная Хорватии идет на втором месте в турнирной таблице, имея в своем активе 10 очков. Команда имеет равное количество баллов с третьим Уэльсом, и по сути, обгоняет валлийцев только из-за лучшей разницы забитых и пропущенных голов.
Хорваты в нынешнем отборе выиграли три матча – с Турцией (2:0), Латвией (5:0) и Арменией (1:0), в одной встрече сыграли вничью – с Уэльсом (1:1). Команда также проиграла Уэльсу (1:2) и Турции (0:1).
Приводим некоторую статистику выступления команды в последних пяти матчах:
- Хорватия выиграла три матча и потерпела два поражения;
- команда забила 9 голов и пропустила три мяча;
- Хорватия забивает 1.8 голов и пропускает 0.6 мячей за матч;
- команда в трех матчах сыграла «на ноль»;
- Хорватия в среднем владеет мячом на протяжении 61.4% игрового времени.
Лучший бомбардир команд – Андрей Крамарич. Форвард «Хоффенхайма» отличился тремя голами в четырех матчах сборной Хорватии. На втором месте с двумя голами идут Бруно Петкович, Марио Пашалич и Матео Ковачич.
Лидером по голевым передачам является Иван Перишич. Хавбек «Тоттенхэма» отличился двумя голевыми пасами в четырех матчах сборной Хорватии.
У команды нет дисквалифицированных и травмированных игроков.
Предполагаемый состав сборной Хорватии на матч с Латвией:
- Ливакович,
- Вида,
- Юранович,
- Баришич,
- Гвардиол,
- Майер,
- Ковачич,
- Модрич,
- Брозович,
- Брекало,
- Муса.
Нами приведен стартовый состав команды на игру предыдущего тура отборочного цикла со сборной Уэльса.
Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Латвия – Хорватия
История противостояния команд насчитывает пять матчей, в которых пять раз побеждала сборная Хорватии. «Шахматные» забили в ворота Латвии 15 голов, а латыши ответили одним голом.
В предстоящей встрече гости – фаворит предстоящего матча. Подопечные Далича сохраняют шансы на выход из группы, а вот Латвия потеряла все шансы на финальную часть отборочного цикла. Предположим, что сборная Хорватии выиграет этот матч с комфортным для себя счетом.
Букмекерская контора «Бетбум» предлагает на победу Латвии коэффициент 23.00, ничья оценивается в 8.6, а победа Хорватии – 1.14.
Наши варианты ставки на игру:
- победа Хорватии, кф 1.14;
- тотал больше 2.5, кф 1.57;
- обе забьют – нет, кф 1.42.
Где смотреть матч Латвия – Хорватия
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- Дата проведения
- 18 ноября, 20.00, «Сконто»
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