Где смотреть сборная Нидерландов – сборная Ирландии, во сколько прямая трансляция матча, Евро 2024 отборочный турнир 18 ноября

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В субботу, 18 ноября, сыграют сборная Нидерландов и сборная Ирландии в рамках Евро 2024 Отборочного Турнира.

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  • Игра пройдет на стадионе «Йохан Кройфф Арена».
  • Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч ТВ.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют сборная Нидерландов – сборная Ирландии

  • Начало матча запланировано на 22:45 по московскому времени.

Сборная Нидерландов: все новости

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Прогноз на матч Нидерланды – Ирландия

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