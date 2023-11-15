Где смотреть сборная Нидерландов – сборная Ирландии, во сколько прямая трансляция матча, Евро 2024 отборочный турнир 18 ноября
В субботу, 18 ноября, сыграют сборная Нидерландов и сборная Ирландии в рамках Евро 2024 Отборочного Турнира.
🔥Знаешь кто победит? Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай просмотр футбола ярче!💰
- Игра пройдет на стадионе «Йохан Кройфф Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют сборная Нидерландов – сборная Ирландии
- Начало матча запланировано на 22:45 по московскому времени.
Сборная Нидерландов: все новости
Евро 2024 отборочный турнир: все новости
Комментарии