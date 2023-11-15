Родриго хотел бы видеть Мбаппе в «Реале»: «Он элитный игрок мирового класса»

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Килиан Мбаппе Родриго Футбол

Родриго заявил, что хотел бы видеть Килиана Мбаппе в «Реале».

«Хотел бы я подписать Мбаппе? Конечно, он элитный игрок мирового класса», – сказал вингер «Реала». 

Контракт Мбаппе с «ПСЖ» действует до конца текущего сезона. Сообщалось, что «Реал» по-прежнему заинтересован в подписании форварда. 

В 11 матчах сезона Лиги 1 Килиан забил 13 мячей. Подробную статистику 24-летнего футболиста можно найти здесь

«Реал» распространил информацию об отказе от Мбаппе, чтобы имидж клуба не пострадал в случае срыва трансфера. Мадридцы все еще интересуются Килианом (RMC Sport)

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19 комментариев

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JENNINGS
На всех новостях, связанных с Роналду и «Реалом», риго первый тут как тут)) Настоящий фанат никогда не пропускает новости своих любимчиков)
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corazón blanco
Ответ не удивителен. Мбаппе один из лучших игроков в мире, спросите любого футболиста из другого топ-клуба. В 80-ти % случаев, ответ будет точно таким же.
+8
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Jon han
да нафиг не нужен этот капризный шоколад
+3
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Эркинбек Апаканов
Риго ты что уведомление поставил?
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Tornado V
да сколько можно вокруг этого Мбаппе унижатся реалу ,игрокам руководству
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rigobersong
Ответ Антиглор17
Зато сам Родриго ни разу не элитный игрок, до сих пор удивляюсь зачем его Реал держит…
Неймар в его годы 45 голов 23 голевые за сборную

У родриги 4+3:)
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Sekor
И пофиг, что он уже один раз Реал кинул
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SaH4r.
но запомните, в Реалт45 раз не зовут!
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Рома Хумаров
Если реал купит мбаппе, то Родриго будет первый на лавку а после на трансфер, винисиуса оставят
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Maverick1st
Если у него спросили то понятно что ничего другого он ответить не мог.Вряд ли он так думает на самом деле,потому что по приходу Мбаппе дела его станут совсем плохи
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Денис Грибанов
Ответ JENNINGS
На всех новостях, связанных с Роналду и «Реалом», риго первый тут как тут)) Настоящий фанат никогда не пропускает новости своих любимчиков)
если Гурген не опередит)
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udod
Ответ corazón blanco
Ответ не удивителен. Мбаппе один из лучших игроков в мире, спросите любого футболиста из другого топ-клуба. В 80-ти % случаев, ответ будет точно таким же.
вот только приход Мбаппе, скорее всего сделает Родриго игроком лавки, что в 23 года челу с амбициями ряд ли понравится
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