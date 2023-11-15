Родриго хотел бы видеть Мбаппе в «Реале»: «Он элитный игрок мирового класса»
Родриго заявил, что хотел бы видеть Килиана Мбаппе в «Реале».
«Хотел бы я подписать Мбаппе? Конечно, он элитный игрок мирового класса», – сказал вингер «Реала».
Контракт Мбаппе с «ПСЖ» действует до конца текущего сезона. Сообщалось, что «Реал» по-прежнему заинтересован в подписании форварда.
В 11 матчах сезона Лиги 1 Килиан забил 13 мячей. Подробную статистику 24-летнего футболиста можно найти здесь.
«Реал» распространил информацию об отказе от Мбаппе, чтобы имидж клуба не пострадал в случае срыва трансфера. Мадридцы все еще интересуются Килианом (RMC Sport)
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У родриги 4+3:)