Родриго заявил, что хотел бы видеть Килиана Мбаппе в «Реале».

«Хотел бы я подписать Мбаппе? Конечно, он элитный игрок мирового класса», – сказал вингер « ».

Контракт Мбаппе с « » действует до конца текущего сезона. Сообщалось, что «Реал» по-прежнему заинтересован в подписании форварда.

В 11 матчах сезона Лиги 1 Килиан забил 13 мячей. Подробную статистику 24-летнего футболиста можно найти здесь.

«Реал» распространил информацию об отказе от Мбаппе, чтобы имидж клуба не пострадал в случае срыва трансфера. Мадридцы все еще интересуются Килианом (RMC Sport)

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