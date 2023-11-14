«Реал» не отказался от идеи подписать Мбаппе, но ждет первого шага от него. «Мадрид» не хочет повторения ситуации 2022-го (RMC Sport)

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Килиан Мбаппе Футбол

«Реал» не отказался от идеи подписать нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Ранее испанская радиосеть Cadena SER сообщила, что мадридский клуб не подпишет форварда, даже если он уйдет из «ПСЖ» на правах свободного агента. Утверждалось, что «Реал» отказался от услуг Килиана из-за его финансовых запросов, возраста и решения продлить контракт с «ПСЖ» в 2022 году.

Как утверждает RMC Sport, клуб не отказался от планов по привлечению Мбаппе, но изменил подход. После прошлых отказов француза «Мадрид» больше не будет сам предпринимать активных действий насчет трансфера.

Вместо этого «Реал» ждет, что Килиан сам проявит активность и сделает первый шаг навстречу переходу. «Если Мбаппе хочет перейти, пусть сам занимается этой работой», – заявил источник в испанском клубе.

«Мадрид» больше не хочет оказаться в ситуации образца 2022 года, когда Мбаппе был близок к трансферу в «Реал», но решил продлить контракт с парижанами.

Контракт французского футболиста с «ПСЖ» рассчитан до конца текущего сезона. Его статистику можно найти здесь.

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31 комментарий

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Алексей Марков
Ответ rigobersong
Мадридская нищета не зовет дважды🤣🤣🤣
Сказал любитель рычагов
+16
-8
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jqzn88xn6n
Никогда такого не было
+6
0
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GuruFutbola
Ответ Yubaba
ОтказОВ? А сколько же официальных отказов было? Вроде как 1.
Каждые полгода с 18 года Мбаппе проводит по губам перецу, вот и считай)
+12
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vfhmsqqp7v
Ответ QWertY
Перес о Мбаппе: «Нет никого выше «Реала», пусть он лучше остается в «ПСЖ». Я хотел видеть человека, живущего мечтой» Ору с риала
А я с Копенгагена орал 🤣
+4
-2
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Dr.S
Ответ rigobersong
Мадридская нищета не зовет дважды🤣🤣🤣
Забавно читать о нищете от последователя культа «рычагов».
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Aleksey Yashin
Созваниваются как-то Реал и Мбаппе. Поговорили, всё обсудили.
Мбаппе говорит: Клади трубку первый.
Реал: Нет, ты клади первый
Мбаппе: Нет ты!
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человек-муравей человек-физрук
у них же есть свой Мбаппе с алиэкспресса. тот еще и с расизмом борется
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GuruFutbola
Меньше чем клуб не заслуживает такого игрока, пусть довольствуются посредственностью, что существует на поле
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Timam
Ответ Islom Qodirov
Посмотрим что будет в этом году, если мбаппе приедет хорошо если нет это тоже не плохо, потому что Реал всегда останется топ клубом
Мбаппе унижает великого клуба (Реал) а это не многим удалось 👀
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Timam
Ответ Fona
в Мадрид 10 раз не зовут, поэтому теперь пусть Мбаппе сам просит
Придется 😂😂😂
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