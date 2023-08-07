Родриго выложил фото с Мбаппе. Вингер «Реала» и форвард «ПСЖ» отдыхали на Сардинии
Футболист «Реала» встретил Килиана Мбаппе в отпуске.
Вингер «Мадрида» Родриго выложил совместную фотографию с нападающим «ПСЖ».
И бразилец, и француз проводили отпуск на Сардинии, итальянском острове в Средиземном море.
Напомним, «ПСЖ» отстранил Мбаппе от работы с командой и может оставить вне заявки на сезон из-за отказа продлевать контракт.
Считается, что «Реал» – главный фаворит в борьбе за футболиста.
Фото: twitter.com/RodrygoGoes
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Родриго указывает пальцем на Мбаппе (что намекает на переход француза в Реал)
У Родриго на руке дорогие часы (это говорит о том что трансфер будет стоить больших денег)
Родриго в солнцезащитных очках (значит что переговоры идут с трудом)