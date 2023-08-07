Родриго выложил фото с Мбаппе. Вингер «Реала» и форвард «ПСЖ» отдыхали на Сардинии

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига светская хроника Килиан Мбаппе Родриго Футбол

Футболист «Реала» встретил Килиана Мбаппе в отпуске.

Вингер «Мадрида» Родриго выложил совместную фотографию с нападающим «ПСЖ».

И бразилец, и француз проводили отпуск на Сардинии, итальянском острове в Средиземном море.

Напомним, «ПСЖ» отстранил Мбаппе от работы с командой и может оставить вне заявки на сезон из-за отказа продлевать контракт.

Считается, что «Реал» – главный фаворит в борьбе за футболиста.

Фото: twitter.com/RodrygoGoes

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20 комментариев

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К этой информативной новости можно добавить что:
Родриго указывает пальцем на Мбаппе (что намекает на переход француза в Реал)
У Родриго на руке дорогие часы (это говорит о том что трансфер будет стоить больших денег)
Родриго в солнцезащитных очках (значит что переговоры идут с трудом)
+98
-1
+97
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Ответ Данияр Жумабекович
оперативно однако, спортс
Они просто несколько дней проверяли, не фотошоп ли это
+34
0
+34
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оперативно однако, спортс
+21
0
+21
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У них роман ?
+9
-4
+5
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Все инсайдеры мира в эту же секунду: ТИК-ТАК, ТИК-ТАК, ТИК-ТАК
+4
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Ответ Егор Годин
Они просто несколько дней проверяли, не фотошоп ли это
И так понятно ведь)) не Должун же все таки фото с Мбаппе выложил
+5
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Ответ Зелёный гопник
У них роман ?
ротенберг
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Повезло Мбаппе: все лето будет тусить и получать ЗП.
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Тренируйся Мбаппе, а то станешь вторым Азаром…
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Что будет, если появится фото мбапе и холанда?
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Ответ Vasiliy S
ротенберг
ну типа...
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Ответ Andar Black
трансолюб
Рили? Фу.
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Не играть, так отдыхать)
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Ответ Евгений Шазиев
Людоед?
трансолюб
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Ответ BZB
Учитывая вкусы Мбаппе, с ним отдыхать не безопасно.
Людоед?
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Ответ Aleksey Yashin
К этой информативной новости можно добавить что: Родриго указывает пальцем на Мбаппе (что намекает на переход француза в Реал) У Родриго на руке дорогие часы (это говорит о том что трансфер будет стоить больших денег) Родриго в солнцезащитных очках (значит что переговоры идут с трудом)
А рубашка Louis Vuitton говорит, что Мбаппе - француз.
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Абсолютно бессмысленная новость в стиле Новикова
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Учитывая вкусы Мбаппе, с ним отдыхать не безопасно.
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Перец продолжает загонять своих шестерок)
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