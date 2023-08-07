Родриго выложил фото с Мбаппе. Вингер «Реала» и форвард «ПСЖ» отдыхали на Сардинии

Футболист «Реала» встретил Килиана Мбаппе в отпуске.

Вингер « » выложил совместную фотографию с нападающим « ».

И бразилец, и француз проводили отпуск на Сардинии, итальянском острове в Средиземном море.

Напомним, «ПСЖ» отстранил Мбаппе от работы с командой и может оставить вне заявки на сезон из-за отказа продлевать контракт.

Считается, что «Реал» – главный фаворит в борьбе за футболиста.

Фото: twitter.com/RodrygoGoes

«Реал» хочет Мбаппе уже сейчас, хотя планировал взять через год. Почему такая спешка?

История Мбаппе и «Реала» – настоящий триллер. Она началась больше 10 лет назад

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