Каррагер считает, что у Холанда намного меньше шансов на «Золотой мяч»-2024, чем у Беллингема, Кейна и Мбаппе: «Разве что «Ман Сити» сделает еще один требл»

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Джейми Каррагер назвал главных претендентов на «Золотой мяч»-2024.

«Беллингем играет за клуб, у которого есть отличная возможность выиграть Лигу чемпионов», – отметил Каррагер, добавив, что во многом шансы хавбека получить индивидуальный приз зависят от выступления Англии на Евро-2024. То же касается и Харри Кейна.

«У Килиана Мбаппе, играющего за Францию, тоже хорошие шансы. К тому же у его команды тоже есть великолепная возможность выиграть ЛЧ.

А вот Холанду победить будет намного сложнее, чем этим троим, из-за сборной, в которой он играет. Разве что «Манчестер Сити» сделает еще один требл. Или если он сам будет великолепен в Лиге чемпионов.

У других же футболистов, которых я упомянул, в любом случае будет шанс благодаря летнему чемпионату Европы», – сказал бывший защитник «Ливерпуля» в эфире CBS Sports.

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43 комментария

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Кто составил коспекты Лобановского?
И это мы еще не знаем, сколько пенальти Месси забьет в МЛС.
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Октавиус
Ответ Пикачу82
Если Сити возьмет ЛЧ а Холланд будет штамповать мячи то без вариантов ему отдадут золотой шарик
ага, в этом году тоже так думали - результат всем известен)
+17
-7
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KLINTAN-din
Ответ Мастер снижения зарплат в Барселоне
а отдадут Роналду за 50 голов в саудовской лиге и АЛЧ
Или пиндосскому пенсионеру за подобные же достижения)
+17
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Гномович!
Не забывайте что летом Копа Америка, 5 пенок против Эквадора, Парагвая, Боливии и Венесуэлы и все забудут про Холанда, Кейна, Мбаппе и Беллингема.
+20
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Tim Gas
Ответ Пикачу82
Если Сити возьмет ЛЧ а Холланд будет штамповать мячи то без вариантов ему отдадут золотой шарик
Ага шаз! Месси без вариантов, млс разрывает, срочно 9-ый!
+13
-7
+6
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Neclerque
В этом сезоне решающую роль будет играть ЧЕ

А значит шансы выше всех у Мбаппе

Далее Кейн или Беллингем

Холланд - номер два, если возьмет ЛЧ с Сити, но при этом если Мбаппе станет Чемпионом Европы - мяч отдадут ему
+3
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Spaten
Викинг поборется всё-таки
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Пикачу82
Если Сити возьмет ЛЧ а Холланд будет штамповать мячи то без вариантов ему отдадут золотой шарик
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Любезный Коссутий
Ответ Bayern Munich
Вручение золотого мяча-2024 во многом зависит от победителя Копа Америки
черепашка затащит Евро, и вуаля - шарик в кармане
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Pushka Zotova
Каррагер не туда смотрит, ЗМ выиграет тот из них, кто больше соберет кликов и лайков, а не тот, кто больше забьет или выиграет.
А оправдание придумают. Если уж пенсионеру-пенальтисту придумали, то этим молодым вообще труда не составит.
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Bogdan
Джуд в огне конечно, спору нет. Но я что то момент упустил, когда его всерьез все начали считать претендентом на зм, этого ведь не было ещё недавно. Человек по сути на этом уровне отыграл пол года, все остальные ребята уже доказали, что могут быть претендентами.
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Мастер снижения зарплат в Барселоне
а отдадут Роналду за 50 голов в саудовской лиге и АЛЧ
+7
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FC.Barcelona
Каррагер тот еще эксперт, как Артемка
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King_X
Ещё столько матчей, ну какой смысл сейчас обсуждать это
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И здесь и там
выдал базу. У Холланда, учитывая силу сборной Норвегии, будет меньше шансов в те сезоны, когда проходят ЧМ и ЧЕ, где Мбаппе, Кейн и Беллингем смогут блеснуть. Так что Холланду нужно настраиваться на следующий сезон 24/25, или 26/27, или 28/29...
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Вальдано
Гвардиола : 👉 Альварес.. Вот , кто Ванга. Забыли?.. 😄
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Кашшай Чакырович
Что Псж , что Реал этот Сити вынесет вперёд ногами , поэтому шансов у Холанда даже больше))
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nevopros
… вместе взятых
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2vdhrvmmzf
Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
И это мы еще не знаем, сколько пенальти Месси забьет в МЛС.
Так он там пробил их ровно 0 и пробьет вероятнее всего столько же, потому что не штатный пенальтист
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Ювентиниус
Ответ Пикачу82
Если Сити возьмет ЛЧ а Холланд будет штамповать мячи то без вариантов ему отдадут золотой шарик
Хоть 1000 кладет эсли все подкопирку в пустые ,нет шансов. Мбаппе и Кэйн да. Белингем кажется на пролет.
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Любезный Коссутий
Ответ KLINTAN-din
Или пиндосскому пенсионеру за подобные же достижения)
эти 2 донные лиги не учитываются.
оба пенсионера больше не получат никаких ЗМ
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ruslan_khaibulov
Ответ Любезный Коссутий
эти 2 донные лиги не учитываются. оба пенсионера больше не получат никаких ЗМ
следующий год это год чемпионат Европы и кубок Америки. учитываться должно не по крутым которые и так уже всем приелись а по результатам игр сборных.
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Tristan...
Ответ KLINTAN-din
Или пиндосскому пенсионеру за подобные же достижения)
Вот что ЧМ животворящий с МВП турнира делает!
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Вальдано
Ответ Ханс Ланда
А если Роналду выиграет требл в Азии, а Португалия возьмет Евро - что ты скажешь на это, мистер Каррагер?!😏
Тогда есть шанс у Бернарду Силвы. Он из МС.
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Андрей
Ответ Ashley Carter
Мбаппе уже наиграл на ЗМ в футболе
черепаха в топ 6 играет. не в топ 5. его голы ещё на 0.75 умножить надо.
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