Каррагер считает, что у Холанда намного меньше шансов на «Золотой мяч»-2024, чем у Беллингема, Кейна и Мбаппе: «Разве что «Ман Сити» сделает еще один требл»

Джейми Каррагер назвал главных претендентов на «Золотой мяч»-2024.

« играет за клуб, у которого есть отличная возможность выиграть Лигу чемпионов», – отметил , добавив, что во многом шансы хавбека получить индивидуальный приз зависят от выступления Англии на . То же касается и .

«У Килиана Мбаппе, играющего за Францию, тоже хорошие шансы. К тому же у его команды тоже есть великолепная возможность выиграть ЛЧ.

А вот победить будет намного сложнее, чем этим троим, из-за сборной, в которой он играет. Разве что «Манчестер Сити» сделает еще один требл. Или если он сам будет великолепен в Лиге чемпионов.

У других же футболистов, которых я упомянул, в любом случае будет шанс благодаря летнему чемпионату Европы», – сказал бывший защитник «Ливерпуля» в эфире CBS Sports.

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