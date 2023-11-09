Каррагер считает, что у Холанда намного меньше шансов на «Золотой мяч»-2024, чем у Беллингема, Кейна и Мбаппе: «Разве что «Ман Сити» сделает еще один требл»
Джейми Каррагер назвал главных претендентов на «Золотой мяч»-2024.
«Беллингем играет за клуб, у которого есть отличная возможность выиграть Лигу чемпионов», – отметил Каррагер, добавив, что во многом шансы хавбека получить индивидуальный приз зависят от выступления Англии на Евро-2024. То же касается и Харри Кейна.
«У Килиана Мбаппе, играющего за Францию, тоже хорошие шансы. К тому же у его команды тоже есть великолепная возможность выиграть ЛЧ.
А вот Холанду победить будет намного сложнее, чем этим троим, из-за сборной, в которой он играет. Разве что «Манчестер Сити» сделает еще один требл. Или если он сам будет великолепен в Лиге чемпионов.
У других же футболистов, которых я упомянул, в любом случае будет шанс благодаря летнему чемпионату Европы», – сказал бывший защитник «Ливерпуля» в эфире CBS Sports.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
А значит шансы выше всех у Мбаппе
Далее Кейн или Беллингем
Холланд - номер два, если возьмет ЛЧ с Сити, но при этом если Мбаппе станет Чемпионом Европы - мяч отдадут ему
А оправдание придумают. Если уж пенсионеру-пенальтисту придумали, то этим молодым вообще труда не составит.
оба пенсионера больше не получат никаких ЗМ