Глава «Ман Сити» о финансах: «Нас называют «главными транжирами», говорят – «у вас самый большой состав». Это расстраивает, надеюсь, нас будут судить по достижениям на поле»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Хальдон аль Мубарак деньги Футбол

Хальдон Аль-Мубарак высказался об обвинениях «Манчестер Сити» в финансовых нарушениях.

Напомним, в феврале АПЛ предъявила «Манчестер Сити» обвинения более чем в 100 случаях финансовых махинаций в период с 2009 по 2018 год.

«Это очень расстраивает, потому что это отвлекает внимание от большой работы, которая проводится в этом клубе, и это происходит не только на футбольном поле.

То, чего игроки достигли в этом году на поле, завоевав требл, просто невероятно. Я надеюсь, что люди будут судить их по футболу, по тому, чего они добиваются на поле в каждом соревновании, в котором участвуют.

Такова реальность. Клуб в целом очень хорошо управляется. Люди будут называть нас «главными транжирами», говорят: «У вас самый большой состав». Я бы хотел, чтобы люди просто делали паузу и задавали себе вопрос, узнавали факты, прежде чем прокомментировать»,– сказал глава «Манчестер Сити».

АПЛ атакует «Ман Сити» из-за финансовых нарушений. Возможно любое наказание – даже бан

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47 комментариев

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Ебздрогыч
Футболистов будут судить по результатам, а руководителей клуба по чистоте финансовых операций. Не надо переводить стрелки и сравнивать теплое с длинным.
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Victor Victor
Ответ j30
а какие достижения за 7 лет кое как 1 раз выиграли лч из за кризиса топ клубов а мертвая апл не показатель вообще
Как по мне АПЛ это показатель всегда
+13
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Snid
Вас будут судить, даже не сомневайся.
+11
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НРИ
Надейся
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Асылхан Баймуратов
Ответ Кашшай Чакырович
Хотелось бы чтобы тогда всех судили по чистоте финансовых операции ,Челси ,Мю ,Реал ,а реал ещё проверили за кубки кашшаи ,но почему то выборочно судят только сити ,потому что хозяева арабы вот и всё !
В отношений Челси,Реала,Атлетика и Барсы были санкций разного рода до этого. против Сити вроде есть факты фин. махинаций но никаких санкций нет. Раз уж клуб попался на таких махинациях нечего плакать из за этого. Люди будут судить
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Dzhansug Bukiya
Сити платил Агуэро и ко. зарплату через подставные фирмы, те вот у него зп 16 лямов, сити платит от себя 8, остальные 8 платит фирма однодневка из ОАЭ за рекламные права, за это МС не понес НИКАКОГО наказания, уефа погладили по голове, Ювентус в италии за псевдо завышенную цену на футболистов выкинули из зоны лч, хотя даже закона нет, а тут целая уголовка за уход от уплаты налогов и ничего, но, наконец-то, сама АПЛ решила выдвинуть 100+ обвинений, что может привести к потере титулов
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Tybalt
почему канонир " Манся" и его верный оруженосец бывший поклонник Валенсии " Шарктим" ничего про 115 финансовых нарушений не хотят сказать?
Рапик не виновен, да?
да здравствует "наш" суд ?
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Любезный Коссутий
Ответ Кашшай Чакырович
Ффп был введен а 11 году чтобы ты знал !
я в курсе. вот и проверь период до 18 года.
с 19 года им ничего не вменяют
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Любезный Коссутий
Ответ Кашшай Чакырович
https://www.transfermarkt.world/manchester-city/transfers/verein/281
Сите предъявляют за период 09-18, причем тут нынешний сезон?
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llolishe
Ответ Кашшай Чакырович
Комментарий удален пользователем
Сам циферки придумал а глорик Сити
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Максим Кутузов
Ответ llolishe
На примере одного сезона Матч в Вулвз=пенальти за то что мяч попал в подмышку Матч в Эвертоном-нет пенальти за то что мяч попал в руку Родри Сити просто подарили доп 6 баллов
Не путаешь? В каком матче с вулвз был пенальти за подмышку?
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Максим Кутузов
Ответ llolishe
Не могут судьи ВЕСЬ СЕЗОН самовольно помогать ОДНОЙ команде без ПРИЧИНЫ
Хз. Я ничего такого не заметил, за исключением мяча в ауте. Да и явных судейских скандалов не было
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Максим Кутузов
Ответ Spartakus1984
Денежный мешок-какие там достижения
Нет достижений?.))
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Асылхан Баймуратов
Ответ Кашшай Чакырович
Клуб вообще не на чем ещё не попался ,ты просто распространяешь обычные слухи которые услышал из СМИ ,суд решит ! Не было никаких санкции ,что они дали эти санкции ,когда Челси 600 тратит и имеет баланс - 500 миллионов ?
Челси только с прошлого года начали тратить, пройдет время и до них дойдет очередь. Насчет слухов это официальная информация. Гугл в помощь
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Кашшай Чакырович
Ответ Асылхан Баймуратов
В отношений Челси,Реала,Атлетика и Барсы были санкций разного рода до этого. против Сити вроде есть факты фин. махинаций но никаких санкций нет. Раз уж клуб попался на таких махинациях нечего плакать из за этого. Люди будут судить
Клуб вообще не на чем ещё не попался ,ты просто распространяешь обычные слухи которые услышал из СМИ ,суд решит ! Не было никаких санкции ,что они дали эти санкции ,когда Челси 600 тратит и имеет баланс - 500 миллионов ?
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хавбек+
хорохорится мы да я, хотя должен благодарить исключительно каталонца, уверен с иным тренером будет скорее аналог нынешнего Челси
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Любезный Коссутий
вас обязательно будут судить, даже не сомневайся. причем, отмазка про срок давности, тут не канает
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llolishe
Напомню почему швейцарский суд оправдал Ситевик за нарушения ФФП

-Они были 5 лет назад
Офигенная причина-тоесть прикиньте если в жизни так было человек своровал много денег или убил кого и через 5 лет приходит в полицию и такой говорит-Это все было 5 лет назад поэтому не считается 🤣🤣🤣
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llolishe
Всем понятно
На примере Беллингема
Любой топ клуб АПЛ может купить Беллингема
Но если Беллингема купит Ливерпуль и МЮ то может прийти уведомление типо поч завышаете зп игроку
А если это делает Ситевик всем пофиг
Де Бруна как три игрока Борнмута получает и норм всем ибо подкупили
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Tybalt
стрелочник поездов РЖД " Казань" и многофункционер ( адвокат, экономист,вирусолог, политолог, геолог, психолог) из заправочной станции " Татнефть"
переводит тему на МЮ.
Моня, какие перспективы ?
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llolishe
Если проследить покупки игроков и продажи игроков Ситевика уже можно понять что там без читерства не обошлось
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DolJun
если у сити отнимут кубки из-за того, что наконец докажут все финансовые махинации, которые они проворачивали для того чтобы вписаться в ффп будет очень жаль. хотя кого я обманываю, не будет)))
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llolishe
Так уже доказанно что Манчестер Сити читеры и бан на еврокубки был
Кого он хочет обмануть?
Для адекватных людей Манчестер Сити как что-то связанное с футболом закончился когда швейцарский суд оправдал читеров
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Tybalt
адвокат из ГСМ " Татнефть" не отписался?
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Кашшай Чакырович
Комментарий удален пользователем
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