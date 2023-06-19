Глава «Ман Сити» о финансах: «Нас называют «главными транжирами», говорят – «у вас самый большой состав». Это расстраивает, надеюсь, нас будут судить по достижениям на поле»
Хальдон Аль-Мубарак высказался об обвинениях «Манчестер Сити» в финансовых нарушениях.
Напомним, в феврале АПЛ предъявила «Манчестер Сити» обвинения более чем в 100 случаях финансовых махинаций в период с 2009 по 2018 год.
«Это очень расстраивает, потому что это отвлекает внимание от большой работы, которая проводится в этом клубе, и это происходит не только на футбольном поле.
То, чего игроки достигли в этом году на поле, завоевав требл, просто невероятно. Я надеюсь, что люди будут судить их по футболу, по тому, чего они добиваются на поле в каждом соревновании, в котором участвуют.
Такова реальность. Клуб в целом очень хорошо управляется. Люди будут называть нас «главными транжирами», говорят: «У вас самый большой состав». Я бы хотел, чтобы люди просто делали паузу и задавали себе вопрос, узнавали факты, прежде чем прокомментировать»,– сказал глава «Манчестер Сити».
АПЛ атакует «Ман Сити» из-за финансовых нарушений. Возможно любое наказание – даже бан
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Рапик не виновен, да?
да здравствует "наш" суд ?
с 19 года им ничего не вменяют
-Они были 5 лет назад
Офигенная причина-тоесть прикиньте если в жизни так было человек своровал много денег или убил кого и через 5 лет приходит в полицию и такой говорит-Это все было 5 лет назад поэтому не считается 🤣🤣🤣
На примере Беллингема
Любой топ клуб АПЛ может купить Беллингема
Но если Беллингема купит Ливерпуль и МЮ то может прийти уведомление типо поч завышаете зп игроку
А если это делает Ситевик всем пофиг
Де Бруна как три игрока Борнмута получает и норм всем ибо подкупили
переводит тему на МЮ.
Моня, какие перспективы ?
Кого он хочет обмануть?
Для адекватных людей Манчестер Сити как что-то связанное с футболом закончился когда швейцарский суд оправдал читеров