Симеоне о Негрейре и «Барсе»: «Все, что не до конца разъяснено для всех, оставляет место для подозрений»

Теги Барселона Атлетико Ла Лига судьи Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Диего Симеоне высказался о «Барселоне» и деле Негрейры.

«Все, что не до конца разъяснено для всех, оставляет место для подозрений. Хорошо бы, чтобы все было разъяснено», – сказал главный тренер «Атлетико».

Напомним, глава Следственного суда Барселоны Хоакин Агирре, ведущий дело Негрейры, посчитал преступлением выплату 7,7 млн евро от «Барселоны» бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) RFEF в период с 2001-го по 2018-й. Каталонский клуб обвинили во взяточничестве.

Также во взяточничестве обвинены сам Хосе Мария Энрикес Негрейра, его сын, а также бывшие президенты каталонского клуба Жозеп Бартомеу и Сандро Росель. 18 октября обвинения предъявили и действующему президенту «Барсы» Жоану Лапорте.

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