Диего Симеоне: «Мората на уровне Холанда в плане голов и статистики»
Диего Симеоне сравнил Альваро Морату с Эрлингом Холандом.
«Мората находится на одном уровне с Холандом.
По голам, по статистике, конечно, Альваро можно с ним сравнивать», – отметил главный тренер «Атлетико».
В текущем сезоне 31-летний испанец отметился 7 голами за 11 матчей в Ла Лиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
На счету 23-летнего норвежца, выступающего за «Манчестер Сити», 13 забитых мячей за 12 игр в АПЛ. Детально его показатели можно изучить тут.
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111 голов в АПЛ и БЛ от Холанда за 4,5 сезона
Реально на одном уровне
Что по сути вся карьера мораты прошла на вторых ролях и вот ему уже 31 …
в плане роста и по забиванию голов в пустые меня с ним можно сравнивать.