Диего Симеоне: «Мората на уровне Холанда в плане голов и статистики»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Атлетико Ла Лига Диего Симеоне Альваро Мората Эрлинг Холанд Футбол

Диего Симеоне сравнил Альваро Морату с Эрлингом Холандом.

«Мората находится на одном уровне с Холандом.

По голам, по статистике, конечно, Альваро можно с ним сравнивать», – отметил главный тренер «Атлетико».

В текущем сезоне 31-летний испанец отметился 7 голами за 11 матчей в Ла Лиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

На счету 23-летнего норвежца, выступающего за «Манчестер Сити», 13 забитых мячей за 12 игр в АПЛ. Детально его показатели можно изучить тут.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

34 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Roman
Действительно, в два раза меньше голов, почти не отстаёт
+49
-3
+46
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Morning Again
На сегодняшний день Эрлинг за свою карьеру в свои 23 года забил наверное столько же как Мората за всю свою карьеру в 31 год. Наверное Симеоне это имел ввиду.
+27
0
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
АРТУР АЛИЕВ
А по количеству трофеев Симеоне не уступает Пепу
+24
-2
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
United_LP
Ответ А. Мостовой
Комментарий скрыт
А еще чеканить он умеет, да?
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
nhj8jkhtbt
Ответ Morning Again
На сегодняшний день Эрлинг за свою карьеру в свои 23 года забил наверное столько же как Мората за всю свою карьеру в 31 год. Наверное Симеоне это имел ввиду.
Докладываю. На клубном уровне в высших дивизионах Мората - 114 голов, Холанд - 142 гола.
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aleksey Yashin
Писарский не уровень Сычевого в плане голов и статистики
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
bevooch
Ответ Morning Again
На сегодняшний день Эрлинг за свою карьеру в свои 23 года забил наверное столько же как Мората за всю свою карьеру в 31 год. Наверное Симеоне это имел ввиду.
114 голов в АПЛ, Ла Лиге и серии А от Мораты за 11,5 сезонов
111 голов в АПЛ и БЛ от Холанда за 4,5 сезона

Реально на одном уровне
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Птюч, Ёж.
Ответ United_LP
А еще чеканить он умеет, да?
да и вообще в футбол дольше играет. А что ваш Холанд, всего три года каких то!
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
cgane
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий скрыт
Раскрой глаза этому миру. Тебя недооценивают
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
hiper74
Ответ Зверёк
Ловите его
В оффсайде.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Зверёк
Ловите его
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pashen_23
Ага, мы заметили
Что по сути вся карьера мораты прошла на вторых ролях и вот ему уже 31 …
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Roman Gavrilov
Федотов: "Заболотный немного превосходит Мбаппе в плане голов и статистики"
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lucky Rustem
Ответ hiper74
В оффсайде.
)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Morning Again
Ответ nhj8jkhtbt
Докладываю. На клубном уровне в высших дивизионах Мората - 114 голов, Холанд - 142 гола.
Круто, спасибо за инфо! Показательная статистика)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lucky Rustem
Ответ Зверёк
Ловите его
))))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Morning Again
Ответ bevooch
114 голов в АПЛ, Ла Лиге и серии А от Мораты за 11,5 сезонов 111 голов в АПЛ и БЛ от Холанда за 4,5 сезона Реально на одном уровне
Спасибо, интересно! Симеоне наверное изучил эту информацию перед тем как давать свой комментарий на эту тему)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Птюч, Ёж.
Ответ MilanLombardia
Помню Морату времен Юве,то еще зрелище...
да вроде хорошо играл, его же Реал потом обратно выкупал.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ilya Chistyakov
Ответ АРТУР АЛИЕВ
А по количеству трофеев Симеоне не уступает Пепу
Раунд!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
futbol Liverpool
Ответ Roman
Действительно, в два раза меньше голов, почти не отстаёт
я тоже на одном уровне с холандом.
в плане роста и по забиванию голов в пустые меня с ним можно сравнивать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
TO)(@777
Блин , я посмотрел стату на клубном уровне у Холланда 254 игры 204 гола, у Мораты 556-207. Сборные 28-27 и 68-34, а в чем то он прав)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Den
в плане не забитых?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MilanLombardia
Помню Морату времен Юве,то еще зрелище...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
svft
а уж как Мората за Челси играл - без слез не вспомнишь
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
PIT-BUL
😂 солнышко головку напекло
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рашпель793
Неплохо Диего юморит, однако.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий