Диего Симеоне: «Мората на уровне Холанда в плане голов и статистики»

Диего Симеоне сравнил Альваро Морату с Эрлингом Холандом.

«Мората находится на одном уровне с .

По голам, по статистике, конечно, можно с ним сравнивать», – отметил главный тренер « ».

В текущем сезоне 31-летний испанец отметился 7 голами за 11 матчей в . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

На счету 23-летнего норвежца, выступающего за «Манчестер Сити», 13 забитых мячей за 12 игр в . Детально его показатели можно изучить тут.

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