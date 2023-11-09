Титов о лучших российских игроках: «Аршавин, Тихонов, пусть будет Филимонов. Аленичев мог быть в тройке, но говорим о тех, кто поиграл в России»

Теги Спартак Зенит Егор Титов Андрей Аршавин Андрей Тихонов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Дмитрий Аленичев Александр Филимонов Футбол

Егор Титов назвал лучших игроков в истории российского футбола.

«Один – это Аршавин. Наверное, это Тихонов.

Учитывая, что Аленичев уехал, он мог быть в этой тройке. Но мы говорим о тех, кто поиграл в России. Тогда пусть это будет Филимонов», – сказал экс-игрок «Спартака» и сборной России.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mnogokotin3
Ответ Slavnov
Комментарий скрыт
лучший игрок двухтысячных
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
TaR
А Цымбаларь?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sasha_Ubriaco
Ответ Slavnov
Комментарий скрыт
🤦‍♂️
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил1970
Филимонов в тройку лучших вратарей не попадет, но ... спартаковский дух)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Игорев
Егор обиделся.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mihail0910
Сапогову нет равных в российском футболе
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vhlam
Аршавин, конечно, никуда не уезжал.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ɔculpa
А Аленичев что, не поиграл в России? Или Титов имел ввиду тех, кто играл только в России? Тогда при чём тут Аршавин?
Что имел ввиду Егор?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий