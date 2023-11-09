Титов о лучших российских игроках: «Аршавин, Тихонов, пусть будет Филимонов. Аленичев мог быть в тройке, но говорим о тех, кто поиграл в России»
Егор Титов назвал лучших игроков в истории российского футбола.
«Один – это Аршавин. Наверное, это Тихонов.
Учитывая, что Аленичев уехал, он мог быть в этой тройке. Но мы говорим о тех, кто поиграл в России. Тогда пусть это будет Филимонов», – сказал экс-игрок «Спартака» и сборной России.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Что имел ввиду Егор?