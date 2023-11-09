Титов о лучших российских игроках: «Аршавин, Тихонов, пусть будет Филимонов. Аленичев мог быть в тройке, но говорим о тех, кто поиграл в России»

Егор Титов назвал лучших игроков в истории российского футбола.

«Один – это . Наверное, это .

Учитывая, что уехал, он мог быть в этой тройке. Но мы говорим о тех, кто поиграл в России. Тогда пусть это будет », – сказал экс-игрок « » и сборной России.

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