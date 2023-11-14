Титов о том, что матч «Зенита» и «Краснодара» был уровня Лиги чемпионов: «Самый боевой за первый круг. Смотрелось на одном дыхании. Сопротивление было максимальным»
Егор Титов считает, что матч «Зенит» – «Краснодар» (1:1) был уровня Лиги чемпионов.
«Радует стабильность «Краснодара». «Зенит» немножко упустил этот момент, когда в начале сезона проигрывал – было много потерь очков. Сейчас они это наверстывают.
Последний матч в Питере был решающим, возможно, для «Краснодара». Надо отметить, наверное, что это самый боевой матч за весь первый круг. Смотрелось на одном дыхании. Этот матч уровня еврокубка и даже, возможно, уровня Лиги чемпионов. Сопротивление было максимальным что с одной стороны, что с другой, поэтому «Краснодар» показал, что, наверное, будет одним из главных претендентов, чтобы завоевать свое первое историческое чемпионство.
Но не будем сбрасывать со счетов «Зенит». «Зенит», конечно, будет делать все максимально возможное, чтобы в шестой раз подряд стать чемпионами. В принципе, все для этого есть. В отрезке до большой паузы надо, чтоб и те, и эти постарались очков не терять, потому что и «Краснодар», и «Зенит» нащупали игру.
Будет тяжело другим клубам – это и ЦСКА, и «Динамо», и «Спартак», и «Локомотив», чтобы попробовать зацепиться, но это конкуренты уже немножко на будущее. Продолжение сезона будет интересным», – сказал экс-игрок «Спартака».
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