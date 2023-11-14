Титов о том, что матч «Зенита» и «Краснодара» был уровня Лиги чемпионов: «Самый боевой за первый круг. Смотрелось на одном дыхании. Сопротивление было максимальным»

Егор Титов считает, что матч «Зенит» – «Краснодар» (1:1) был уровня Лиги чемпионов.

«Радует стабильность « ». «Зенит» немножко упустил этот момент, когда в начале сезона проигрывал – было много потерь очков. Сейчас они это наверстывают.

Последний матч в Питере был решающим, возможно, для «Краснодара». Надо отметить, наверное, что это самый боевой матч за весь первый круг. Смотрелось на одном дыхании. Этот матч уровня еврокубка и даже, возможно, уровня чемпионов. Сопротивление было максимальным что с одной стороны, что с другой, поэтому «Краснодар» показал, что, наверное, будет одним из главных претендентов, чтобы завоевать свое первое историческое чемпионство.

Но не будем сбрасывать со счетов « ». «Зенит», конечно, будет делать все максимально возможное, чтобы в шестой раз подряд стать чемпионами. В принципе, все для этого есть. В отрезке до большой паузы надо, чтоб и те, и эти постарались очков не терять, потому что и «Краснодар», и «Зенит» нащупали игру.

Будет тяжело другим клубам – это и ЦСКА, и «Динамо», и «Спартак», и «Локомотив», чтобы попробовать зацепиться, но это конкуренты уже немножко на будущее. Продолжение сезона будет интересным», – сказал экс-игрок «Спартака».

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?