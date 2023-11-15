Боатенг считает Де Дзерби лучше Гвардиолы: «Роберто – лучший тренер на ближайшие 20-30 лет»
Кевин-Принс Боатенг сравнил Роберто Де Дзерби с Пепом Гвардиолой.
– Будь Де Дзерби рядом лет 10-12 назад, я был бы другим футболистом. Для меня он лучший тренер на ближайшие 20-30 лет. Каждый игрок у него совершенствуется, от второго вратаря до нападающего. Я в 32 года почувствовал себя еще сильнее.
Он много общается с тобой. Он знал, какой подход ко мне нужен, как меня порадовать или стимулировать. Он действительно заботится об отношениях между людьми, и для меня это было очень важно.
– Он лучше Гвардиолы?
– Я считаю, что да, – заявил бывший полузащитник «Сассуоло» и «Барселоны» в эфире TV Play.
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