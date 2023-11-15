Боатенг считает Де Дзерби лучше Гвардиолы: «Роберто – лучший тренер на ближайшие 20-30 лет»

Теги Манчестер Сити Кевин-Принс Боатенг премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Роберто Де Дзерби Брайтон Футбол

Кевин-Принс Боатенг сравнил Роберто Де Дзерби с Пепом Гвардиолой.

– Будь Де Дзерби рядом лет 10-12 назад, я был бы другим футболистом. Для меня он лучший тренер на ближайшие 20-30 лет. Каждый игрок у него совершенствуется, от второго вратаря до нападающего. Я в 32 года почувствовал себя еще сильнее.

Он много общается с тобой. Он знал, какой подход ко мне нужен, как меня порадовать или стимулировать. Он действительно заботится об отношениях между людьми, и для меня это было очень важно.

– Он лучше Гвардиолы?

– Я считаю, что да, – заявил бывший полузащитник «Сассуоло» и «Барселоны» в эфире TV Play.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

19 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владимир Владимирович
Ответ xQcoW
Лысый шарлатан умеет тренировать только, если ему дать безлимитный бюджет на трансферы. Дай ему условный Брайтон, не добьется ничего. Даже хоть тот Порту Моуриньо, у лысого не хватит терпения и навыка
Почему Челси МЮ Псж имеющие тоже безлимитный бюджет и близко не показывают уровень Сити ? Правильно думаешь…. Дело в Гвардиоле
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владимир Владимирович
Закусывать надо
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
igls54
Что он курит? То Балотелли три Золотых Мяча, то Де Дзерби - супер пупер
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ulukbek Kiyazov
Это мнение имело бы какой-то вес, если бы он тренировался под руководством Гвардиолы. А так и я могу сказать, что Юран лучший тренер в мире) Плюс Де Дзерби тренировал его всего пол года.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Экспертное мнение
Ответ Yoshiyuki Lewis
В чем он не прав Де Дзерби даже тренирую итальянский средняк показывал топ уровень А Гвардиолиха разве смог бы тренировать условный Ноттингем и показать резалт
А Де Дзерби смог бы оформить два требла с разными клубами? Почему-то ни один топ тренер топ клуба не смог.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Romano1985
Ответ Yoshiyuki Lewis
В чем он не прав Де Дзерби даже тренирую итальянский средняк показывал топ уровень А Гвардиолиха разве смог бы тренировать условный Ноттингем и показать резалт
Нот напомню купил 22 игроков )))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
УльтраПравый
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ну кстати интересно посмотреть на Пепа в команде с ограниченным бюджетом, если и там будет доминировать, понятно кто лучший тренер
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
EminenceGrise
В одном Боатенг прав - к нему действительно нужен особый подход 🍔🥡
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фут.Боль
Вот скажи мне,Боатенг, в чём сила Гвардиолы? Разве в деньгах? Многие говорят, что в деньгах. У ПСЖ,Челси много денег, и чего?. . Я вот думаю, что сила в Бердыеве. Он обыгрывал Гвардиолу - значит он сильней!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владимир Владимирович
Вот скажите честно что в этом Де Дзерби нашли прям такого чтобы писЯть… по крайней мере пока. В Италии особо не гремел, с Шахтёром тоже рядовые успехи привычные для дончан, а Брайтон между прочим создал Поттер, во многом на его багаже в том числе Роберто разогнался. В топ 4 по итогам прошлого сезона не попали опять таки, и в этом сезоне пока 6-7 в таблице. Единственное что бросается в глаза это симпатичный футбол, но этого для Апл мало, здесь титаны играют
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Andrew Chepaylo
Ответ Yoshiyuki Lewis
В чем он не прав Де Дзерби даже тренирую итальянский средняк показывал топ уровень А Гвардиолиха разве смог бы тренировать условный Ноттингем и показать резалт
Ну если б у Ноттингема был неограниченный бюджет, то вполне возможно что да
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Толстюк
Ответ igls54
Что он курит? То Балотелли три Золотых Мяча, то Де Дзерби - супер пупер
Ты видимо не видел как Марио катал в 17 лет. Таланта там был вагон. Он был как Адриано только еще разнообразнее. При правильном подходе мог бы претендовать на серьезные награды. Но понятно что в эпоху Кришна с Лео это без шансов
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий