Роберто Де Дзерби: «Мне не нравятся 80 процентов английских судей. Это единственная страна с ВАР, где ты не можешь быть уверен в правильности решения»

Теги премьер-лига Англия судьи Роберто Де Дзерби Брайтон Футбол

Роберто Де Дзерби выразил недовольство работой судей в Англии.

«Брайтон» сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед» в 12-м туре АПЛ – 1:1. Хавбек «чаек» Махмуд Дауд получил прямую красную карточку на 69-й минуте. 

«Я скажу честно и ясно: мне не нравятся 80 процентов английских судей. Это не ново. Они мне не нравятся. Мне не нравится их поведение на поле.

Сейчас я работаю в Англии и говорю только об этих арбитрах. Будет некорректно, если я буду говорить о других судьях.

Англия – единственная страна, где есть ВАР, но ты не можешь быть уверен, что [судьи] приняли правильное решение. В других странах ты должен быть уверен на 100 процентов. В Англии – нет. Я не в состоянии это понять», – сказал главный тренер «Брайтона».

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30 комментариев

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И здесь и там
может не единственная такая страна, но в АПЛ лучшие футболисты мира, а судьи отстают по уровню. В этом году наконец то тренеров прорвало и они начали по настоящему критиковать арбитров
+37
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+36
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red hikkikomori
Перейдет в Сити - будет доволен судьями)
+24
-5
+19
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headmaster
Респектую! Надо не бояться высказаться насчет низкого качество судейства и использования ВАР. Это ж надо умудряться, имея возможность смотреть видеоповтор эпизода с разных ракурсов, принимать ошибочные решения так часто.

Треть сезона сыграна, а люди в основном судейство обсуждают, а не силу той или иной команды
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+13
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Mc′loud
Бардак, который продолжается больше месяца - является очень хорошо организованным бардаком. Как мне кажется большинство вопросов к судейству можно решить введением автоматики. Уход мяча за пределы поля - технология Hawk Eye из тенниса, оффсайд - полуавтоматическое определение, нарушения на красную, пенальти и др. - пусть судья по громкой объясняет свое решение плюс открытые переговоры судьи на поле и ВАР. Все решаемо. Просто английским судейкам очень жаль отдавать свое влияние. Думаю много случаев, что влияние выливается в кругленькие суммы от тех же арабов. ИМХО
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Fedoseich
Единственная, ага-ага...))
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fussballer
Ответ QWertY
А кто в нормальном уме будет смотреть лол лигу, когда есть АПЛ, Серия А и Бундеслига?
И ФНЛ.
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Сергей Орлов
Как говорится, хуже английских судей только английские тренеры.
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mj23.net
Ответ И здесь и там
может не единственная такая страна, но в АПЛ лучшие футболисты мира, а судьи отстают по уровню. В этом году наконец то тренеров прорвало и они начали по настоящему критиковать арбитров
Их прорвало, потому что раньше за это штрафовали и было запрещено тренерам озвучивать решения PGMOL, которые им присылают после тура. Тебя засудили, а ты не должен рассказывать, что PGMOL признала ошибки, но те же судьи спокойно назначены на следующий матч, где они тебя продолжат убивать. Такая полная цензура была. Вроде в прошлом году пошли послабления на этот счет.
Только на самих судей это никак не повлияло. Дичь творится в каждом туре. Судьи не смотрят на решения коллег. Судейский комитет явно не разбирает моменты с судьями. И сами судьи принимают разные решения в однотипных ситуациях. Дошло до того, что бывшие судьи, которых приглашают в студии, отказываются комментировать решения. Как это случилось на Sky с руками Ромеро, где после матча ТТХ МЮ судья доказывал, что не дали пенку из-за малого расстояния, а после матча с Арсом, где была такая же рука, он отказался отвечать))
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Aleksey Yashin
Милости просим в РПЛ, Роберто
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Всё знаю
Давно говорю одну вещь, которая поможет решить всё вопросы. Ну или ещё больше станут)))
Надо переговоры вар и судей выводить на громкую связь.
Чтобы все слышали, почему решили принять то или иное решение.
А-то в одном моменте ставят или дают кк, в другом нет.
Иванову отдельный привет.
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SPB Patriot
Приезжайте к нам, в РПЛ! У нас судьи - топ!😂
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eftomolgy
Ответ Сергей Орлов
Как говорится, хуже английских судей только английские тренеры.
И английские вратари :)
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Макс Саид
Ответ Энвер Велилаев
возвращайся в Италию. Юве, Рома, Аталанта тебя приятно удивят
Изучил бы вопрос сперва. Больше всех выгоду получает Интер, Милан и Лацио. Аталанта с Юве страдальцы от этих решений. Забавно вообще Юве добавлять, которому в прошлом сезоне около 12 очков обобрали судейскими решениями(особенно матч, где они просто забыли про еще одного игрока во время офсайда)
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Максим Маслов
Ответ И здесь и там
может не единственная такая страна, но в АПЛ лучшие футболисты мира, а судьи отстают по уровню. В этом году наконец то тренеров прорвало и они начали по настоящему критиковать арбитров
не так, в АПЛ лучшие футболисты мира (и то спорно) и худшие судьи
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Oz80
Ещё Россия есть
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Atsuktuvas
Хорошие судьи - там, где нас нет.
(народная тренерская мудрость)
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NartApsua
Ему бы в Испании немного поработать. Тогда б понял, что есть судьи и похуже английских..
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XavIniesta2008-2015
Ла Лига попросила подержать пиво
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Павел Свириденко
судьи испании: "Подержите мое пиво"
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Энвер Велилаев
возвращайся в Италию. Юве, Рома, Аталанта тебя приятно удивят
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Рашпель793
Единственная? Это перевод какой-то кривой или он не смотрит матчи той же ЛаЛиги, где каждый тур скандал с судейством?
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Давлен Хачатарян
я бы поспорил))
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