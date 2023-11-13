Роберто Де Дзерби: «Мне не нравятся 80 процентов английских судей. Это единственная страна с ВАР, где ты не можешь быть уверен в правильности решения»
Роберто Де Дзерби выразил недовольство работой судей в Англии.
«Брайтон» сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед» в 12-м туре АПЛ – 1:1. Хавбек «чаек» Махмуд Дауд получил прямую красную карточку на 69-й минуте.
«Я скажу честно и ясно: мне не нравятся 80 процентов английских судей. Это не ново. Они мне не нравятся. Мне не нравится их поведение на поле.
Сейчас я работаю в Англии и говорю только об этих арбитрах. Будет некорректно, если я буду говорить о других судьях.
Англия – единственная страна, где есть ВАР, но ты не можешь быть уверен, что [судьи] приняли правильное решение. В других странах ты должен быть уверен на 100 процентов. В Англии – нет. Я не в состоянии это понять», – сказал главный тренер «Брайтона».
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
Треть сезона сыграна, а люди в основном судейство обсуждают, а не силу той или иной команды
Только на самих судей это никак не повлияло. Дичь творится в каждом туре. Судьи не смотрят на решения коллег. Судейский комитет явно не разбирает моменты с судьями. И сами судьи принимают разные решения в однотипных ситуациях. Дошло до того, что бывшие судьи, которых приглашают в студии, отказываются комментировать решения. Как это случилось на Sky с руками Ромеро, где после матча ТТХ МЮ судья доказывал, что не дали пенку из-за малого расстояния, а после матча с Арсом, где была такая же рука, он отказался отвечать))
Надо переговоры вар и судей выводить на громкую связь.
Чтобы все слышали, почему решили принять то или иное решение.
А-то в одном моменте ставят или дают кк, в другом нет.
Иванову отдельный привет.
(народная тренерская мудрость)