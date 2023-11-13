Роберто Де Дзерби: «Мне не нравятся 80 процентов английских судей. Это единственная страна с ВАР, где ты не можешь быть уверен в правильности решения»

Роберто Де Дзерби выразил недовольство работой судей в Англии.

«Брайтон» сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед» в 12-м туре – 1:1. Хавбек «чаек» Махмуд Дауд получил прямую красную карточку на 69-й минуте.

«Я скажу честно и ясно: мне не нравятся 80 процентов английских судей. Это не ново. Они мне не нравятся. Мне не нравится их поведение на поле.

Сейчас я работаю в Англии и говорю только об этих арбитрах. Будет некорректно, если я буду говорить о других судьях.

Англия – единственная страна, где есть ВАР, но ты не можешь быть уверен, что [судьи] приняли правильное решение. В других странах ты должен быть уверен на 100 процентов. В Англии – нет. Я не в состоянии это понять», – сказал главный тренер « ».

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